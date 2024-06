Une étude de Pennsylvanie révèle un risque chirurgical avec Ozempic, d’autres médicaments populaires pour la perte de poids et le diabète

Une nouvelle étude réalisée en Pennsylvanie s’ajoute à la liste des problèmes de santé liés à l’utilisation d’une classe populaire de médicaments pour la perte de poids et le diabète.

L’étude réalisée par le centre médical Geisinger, basé à Danville, a révélé que la classe de médicaments – les GLP-1 – peut rendre dangereux pour les patients de subir une procédure gastro-entérologique courante.

Des chercheurs du centre médical et une équipe de la Geisinger Commonwealth School of Medicine ont déterminé que les patients qui avaient pris les médicaments avant une procédure étaient confrontés à des situations indésirables, notamment un risque trois fois plus élevé de devoir interrompre la procédure.

Les chercheurs ont découvert que parmi 756 patients diabétiques qui ont pris des GLP-1 et ont subi une procédure d’endoscopie, connue sous le nom d’EGD, les patients étaient :

Quatre fois plus susceptibles d’avoir retenu de la nourriture dans l’estomac pendant l’intervention

Environ trois fois plus susceptibles d’avoir interrompu une procédure

Deux fois plus susceptible d’avoir besoin d’un nouvel EGD

Parmi les 166 patients non diabétiques ayant pris des GLP-1 et ayant eu une EGD, ces patients étaient :

Environ cinq fois plus susceptibles d’avoir retenu de la nourriture dans l’estomac

Cinq fois plus susceptibles d’avoir interrompu une procédure

Aussi probable que les non-utilisateurs aient besoin d’un autre EGD

Les GLP-1, tels que le médicament populaire Ozempic, sont devenus très populaires pour traiter l’obésité en imitant une hormone appelée peptide de type glucagon 1 (GLP-1), associée à la régulation de l’appétit. Le sémaglutide a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en 2017, sous le nom d’Ozempic, pour traiter le diabète de type 2, puis, en 2021, sous le nom de Wegovy, pour le traitement de l’obésité.

Les médicaments, cependant, ont fait la une des journaux ces derniers mois à la suite d’études médicales majeures révélant de nombreux effets secondaires indésirables – certains mettent la vie en danger — associés à leur utilisation.

Un article publié fin 2023 dans JAMApar exemple, des événements indésirables gastro-intestinaux détaillés allant des nausées à la pancréatite.

Faculté de médecine de Harvard cette année a publié un rapport sur les effets secondaires des médicaments GLP-1, y compris les plus courants, tels que les nausées, les vomissements, la diarrhée et la constipation ; et des cas moins courants mais plus risqués tels que la pancréatite, la gastroparésie (le processus de digestion est ralenti ou arrêté) ; occlusion intestinale et crises de calculs biliaires.

Selon l’étude Geisinger, les GLP-1 diminuent la vitesse à laquelle l’estomac se vide, quel que soit le statut diabétique du patient.

« Avoir de la nourriture dans l’estomac pendant l’une de ces procédures peut augmenter le risque ainsi que diminuer la capacité de votre médecin à effectuer un examen complet », a déclaré le Dr Amitpal S. Johal, chaire Geisinger de gastro-entérologie et l’un des co-auteurs. de l’étude, dans un communiqué.

Les données Geisinger ont été collectées de 2019 à 2023 sur 35 183 patients ayant subi une procédure d’endoscopie, selon un communiqué de presse.

Une EGD, ou endoscopie supérieure, est l’une des procédures de diagnostic les plus courantes pour examiner la muqueuse de l’œsophage, de l’estomac et de la première partie de l’intestin grêle.

« Si vous prenez un médicament pour perdre du poids, veuillez en informer votre médecin avant de planifier une intervention », a déclaré Johal.

Geisinger, qui compte parmi les plus grands employeurs de Pennsylvanie, gère 134 sites de soins, dont 10 campus hospitaliers, et le Geisinger Health Plan, qui compte 600 000 membres dans des régimes commerciaux et gouvernementaux.