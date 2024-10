Une étude de modélisation révèle que la pollution au mercure provenant des activités humaines est en baisse

Crédit : CC0 Domaine public



Les chercheurs du MIT ont de bonnes nouvelles environnementales : les émissions de mercure provenant de l’activité humaine ont diminué au cours des deux dernières décennies, malgré les inventaires mondiaux d’émissions qui indiquent le contraire.

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont analysé les mesures de toutes les stations de surveillance disponibles dans l’hémisphère nord et ont découvert que les concentrations atmosphériques de mercure ont diminué d’environ 10 % entre 2005 et 2020.

Ils ont utilisé deux méthodes de modélisation distinctes pour déterminer les causes de cette tendance. Les deux techniques ont indiqué que la cause la plus probable était une baisse des émissions de mercure provenant de l’activité humaine.

Les stocks mondiaux, en revanche, ont enregistré des tendances opposées. Ces inventaires estiment les émissions atmosphériques à l’aide de modèles intégrant les taux d’émission moyens des activités polluantes et l’ampleur de ces activités à l’échelle mondiale.

« Notre travail montre qu’il est très important d’apprendre des données réelles sur le terrain pour essayer d’améliorer nos modèles et ces estimations d’émissions. Cela est très pertinent pour la politique car, si nous ne sommes pas en mesure d’estimer avec précision les émissions passées de mercure , comment allons-nous prédire l’évolution de la pollution au mercure dans le futur ? » déclare Ari Feinberg, ancien postdoctorant à l’Institute for Data, Systems, and Society (IDSS) et auteur principal de l’étude.

Les nouveaux résultats pourraient aider à éclairer les scientifiques qui se lancent dans un effort collaboratif mondial pour évaluer les modèles de pollution et développer une compréhension plus approfondie de ce qui détermine les concentrations atmosphériques mondiales de mercure.

Cependant, en raison du manque de données provenant des stations de surveillance mondiales et des limites de la compréhension scientifique de la pollution par le mercure, les chercheurs n’ont pas pu identifier la raison définitive de l’inadéquation entre les inventaires et les mesures enregistrées.

« Il semble que les émissions de mercure évoluent dans la bonne direction et pourraient continuer sur cette voie, ce qui est encourageant à constater. Mais nous n’avons pas pu aller aussi loin avec le mercure. Nous devons continuer à mesurer et à faire progresser la science », ajoute-t-il. co-auteur Noelle Selin, professeur au MIT à l’IDSS et au Département des sciences de la Terre, de l’atmosphère et des planètes (EAPS).

Feinberg et Selin, son conseiller postdoctoral au MIT, sont rejoints sur cet article par une équipe internationale de chercheurs qui ont contribué à l’étude avec des données de mesure du mercure atmosphérique et des méthodes statistiques. La recherche a été publié cette semaine dans le Actes de l’Académie nationale des sciences.

Inadéquation du mercure

La Convention de Minamata est un traité mondial qui vise à réduire les émissions de mercure d’origine humaine, une neurotoxine puissante qui pénètre dans l’atmosphère à partir de sources telles que les centrales électriques au charbon et les mines d’or à petite échelle.

Le traité, signé en 2013 et entré en vigueur en 2017, est évalué tous les cinq ans. La première réunion de sa conférence des parties a coïncidé avec des reportages décourageants selon lesquels les inventaires mondiaux des émissions de mercure, compilés en partie à partir des informations des inventaires nationaux, avaient augmenté malgré les efforts internationaux pour les réduire.

C’était une nouvelle déroutante pour les scientifiques de l’environnement comme Selin. Les données des stations de surveillance ont montré une baisse des concentrations atmosphériques de mercure au cours de la même période.

Les inventaires ascendants combinent des facteurs d’émission, tels que la quantité de mercure qui pénètre dans l’atmosphère lorsque le charbon extrait dans une certaine région est brûlé, avec des estimations des activités polluantes, comme la quantité de charbon brûlée dans les centrales électriques.

« La grande question à laquelle nous voulions répondre était la suivante : qu’arrive-t-il réellement au mercure dans l’atmosphère et qu’est-ce que cela nous dit sur les émissions anthropiques au fil du temps ? » » dit Selin.

La modélisation des émissions de mercure est particulièrement délicate. Premièrement, le mercure est le seul métal qui se trouve sous forme liquide à température ambiante et possède donc des propriétés uniques. De plus, le mercure qui a été éliminé de l’atmosphère par des puits comme l’océan ou la terre peut être réémis plus tard, ce qui rend difficile l’identification des sources primaires d’émission.

Dans le même temps, le mercure est plus difficile à étudier en laboratoire que de nombreux autres polluants atmosphériques, notamment en raison de sa toxicité. Les scientifiques ont donc une compréhension limitée de toutes les réactions chimiques que le mercure peut subir. Il existe également un réseau beaucoup plus restreint de stations de surveillance du mercure, comparé à d’autres gaz polluants comme le méthane et l’oxyde nitreux.

« L’un des défis de notre étude était de proposer des méthodes statistiques capables de combler ces lacunes dans les données, car les mesures disponibles proviennent de différentes périodes et de différents réseaux de mesure », explique Feinberg.

Des modèles aux multiples facettes

Les chercheurs ont compilé les données de 51 stations de l’hémisphère nord. Ils ont utilisé des techniques statistiques pour regrouper les données des stations voisines, ce qui les a aidés à combler les lacunes en matière de données et à évaluer les tendances régionales.

En combinant les données de 11 régions, leur analyse a indiqué que les concentrations atmosphériques de mercure dans l’hémisphère Nord ont diminué d’environ 10 % entre 2005 et 2020.

Ensuite, les chercheurs ont utilisé deux méthodes de modélisation : la modélisation de boîtes biogéochimiques et la modélisation de transport chimique pour explorer les causes possibles de ce déclin. La modélisation en boîte a été utilisée pour exécuter des centaines de milliers de simulations afin d’évaluer un large éventail de scénarios d’émissions. La modélisation du transport chimique est plus coûteuse en calcul, mais permet aux chercheurs d’évaluer les impacts de la météorologie et des variations spatiales sur les tendances dans des scénarios sélectionnés.

Par exemple, ils ont testé une hypothèse selon laquelle il pourrait y avoir un puits environnemental supplémentaire qui éliminerait plus de mercure de l’atmosphère qu’on ne le pensait auparavant. Les modèles indiqueraient la faisabilité d’un puits inconnu de cette ampleur.

« En examinant systématiquement chaque hypothèse, nous avons été assez surpris de pouvoir réellement désigner la baisse des émissions anthropiques comme étant la cause la plus probable », explique Selin.

Leurs travaux soulignent l’importance des stations de surveillance du mercure à long terme, ajoute Feinberg. De nombreuses stations évaluées par les chercheurs ne sont plus opérationnelles en raison d’un manque de financement.

Bien que leur analyse ne puisse pas déterminer exactement pourquoi les inventaires d’émissions ne correspondent pas aux données réelles, ils ont quelques hypothèses.

Une possibilité est que les inventaires mondiaux manquent d’informations clés sur certains pays. Par exemple, les chercheurs ont résolu certaines divergences en utilisant un inventaire régional plus détaillé de Chine. Mais il existe encore un écart entre les observations et les estimations.

Ils soupçonnent également que cet écart pourrait être le résultat de changements dans deux grandes sources de mercure qui sont particulièrement incertaines : les émissions provenant des mines d’or à petite échelle et les produits contenant du mercure.

L’exploitation aurifère à petite échelle implique l’utilisation de mercure pour extraire l’or du sol et est souvent réalisée dans des régions reculées des pays en développement, ce qui rend difficile toute estimation. Pourtant, l’exploitation aurifère à petite échelle contribue à environ 40 % des émissions d’origine humaine.

De plus, il est difficile de déterminer combien de temps il faut au polluant pour être rejeté dans l’atmosphère à partir de produits mis au rebut comme des thermomètres ou des équipements scientifiques.

« Nous ne sommes pas encore parvenus à déterminer réellement quelle source est responsable de cet écart », déclare Feinberg.

À l’avenir, des chercheurs de plusieurs pays, dont le MIT, collaboreront pour étudier et améliorer les modèles qu’ils utilisent pour estimer et évaluer les émissions. Cette recherche contribuera à aider ce projet à faire avancer la surveillance du mercure, dit-il.

Aryeh Feinberg et al, Des diminutions inattendues des émissions anthropiques expliquent les récentes baisses des concentrations de mercure dans l’atmosphère, Actes de l’Académie nationale des sciences (2024). DOI : 10.1073/pnas.2401950121

