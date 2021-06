Une étude de l’université américaine révèle que Schadenfreude, le narcissisme parmi les nombreux traits sombres des trolls d’Internet

Les médias sociaux ont peut-être commencé comme un moyen de connecter des amis et de s’en faire de nouveaux, mais au fil des ans, ils se sont également transformés en un endroit où les gens peuvent dire n’importe quoi à n’importe qui et continuer leur vie sans faire face à aucune action punitive. L’armée de trolls est omniprésente sur les réseaux sociaux dont le seul travail est de contrer toute opinion ou opinion dissidente pouvant sembler nuire à leurs croyances. Maintenant, une étude a révélé les facteurs de motivation qui poussent les trolls Internet à faire ce qu’ils pensent être leur travail à temps plein.

Des chercheurs de l’Université Brigham Young ont publié un article dans le Journal of Social Media and Society mettant en lumière les motivations et les caractéristiques de la personnalité des trolls sur Internet. Pour leur étude, le groupe de chercheurs a mené une enquête en ligne sur 400 utilisateurs de Reddit. En concluant les résultats de l’enquête, les chercheurs ont découvert que la plupart des trolls présentaient des traits de personnalité de la triade sombre qui incluent le narcissisme, le machiavélisme, la psychopathie, combinés à la schadenfreude qui est un mot allemand pour ceux qui tirent du plaisir du malheur d’autrui. Les personnes ayant ces traits de comportement étaient plus susceptibles d’être des trolls en ligne.

L’étude a mentionné qu’il est important de noter que les personnes atteintes de schadenfreude considèrent souvent la pêche à la traîne comme une forme de communication qui enrichit plutôt que d’entraver la délibération en ligne, et à cause de cette croyance, elles ignorent comment leurs paroles ou leurs actions affectent ceux qui les reçoivent. de leurs commentaires. Pour les personnes ayant de tels traits de personnalité, la pêche à la traîne n’est pas considérée comme quelque chose de destructeur mais comme un moyen de dialoguer, mentionne la recherche.

L’étude a été co-écrite par Pamela Brubaker, professeur de relations publiques BYU, Scott Church, professeur de communication BYU et ancien diplômé BYU Daniel Montez. Dans l’enquête en ligne menée pour l’étude, les chercheurs ont également constaté que ceux qui éprouvaient du plaisir face aux échecs ou aux lacunes des autres considéraient la pêche à la traîne comme un comportement en ligne acceptable, tandis que les femmes qui ont participé à l’enquête considéraient la pêche à la traîne comme « dysfonctionnelle » et les hommes étaient plus susceptible de le considérer comme « fonctionnel ».

Dans un communiqué, Brubaker a déclaré que les trolls sont plus soucieux d’améliorer leur propre expérience en ligne que de créer une expérience en ligne positive pour tous ceux qui ne tirent pas le même type de plaisir de discussions aussi provocantes. Cependant, l’étude a également mentionné qu’il n’y avait pas de corrélation entre le fait d’être franc en ligne et le comportement de trolling. Un utilisateur peut être actif en discutant de divers sujets en ligne sans être un troll. Cela signifie que des conversations saines peuvent avoir lieu sur des plateformes numériques sans nuire à l’expérience de quiconque sur le support.

