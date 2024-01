Une étude de l’UCSD révèle que le masquage et une ventilation adéquate ont aidé à prévenir les cas de COVID-19

Les voyageurs aériens portant des masques de protection, dans le contexte de la pandémie COVID-19, se promènent au terminal JetBlue 5 de l’aéroport international JFK de New York. REUTERS/Shannon Stapleton

Les mesures préventives contre les infections, notamment des normes de ventilation élevées et le masquage universel, ont empêché de nombreuses transmissions du SRAS-CoV-2 au plus fort de la pandémie de COVID-19, a révélé une étude dirigée par l’UC San Diego publiée mardi.

L’étude, publiée dans l’édition en ligne de mardi de Maladies infectieuses cliniques, est présenté comme le premier du genre à utiliser les informations des dossiers électroniques de santé et de recherche des contacts pour analyser de près la constitution génétique du virus, combinée à la comparaison de la manière dont les diverses souches se propageaient physiquement parmi les patients et les agents de santé du pays. l’hôpital.

Ce que les données ont révélé, ont écrit les auteurs de la faculté de médecine de l’UCSD, c’est que parmi les patients testés positifs pour le virus, l’utilisation d’équipements de protection individuelle a protégé et pratiquement éliminé la transmission associée aux soins de santé.

“Lorsque la pandémie a commencé, c’était effrayant car au départ, nous ne disposions pas de diagnostics rapides ni de traitements disponibles, et nous ne comprenions pas pleinement comment le virus se transmettait ni si nos protocoles de prévention des infections étaient adéquats”, a déclaré le Dr Francesca Torriani, auteur principal. du directeur d’étude et de programme de prévention des infections et spécialiste des maladies infectieuses à l’UCSD Health.

« Par conséquent, les implications potentielles du virus et le bien-être de notre personnel et de nos patients étaient une préoccupation majeure », a-t-elle déclaré. « J’ai vu des travailleurs de la santé craindre de contracter le virus au travail et d’infecter potentiellement leurs proches à la maison. »

Selon l’université, les chercheurs ont adopté une approche visant à évaluer les différentes variantes d’échantillons de virus afin d’identifier s’ils étaient temporairement ou physiquement proches les uns des autres, ce qui suggère une transmission par les soins de santé. Les données des dossiers de santé électroniques des patients, dont l’identité a été protégée tout au long de l’étude, et les métadonnées sur l’accès et les déplacements du personnel à ces dossiers, accompagnées d’un programme de recherche des contacts, ont été utilisées pour classer, isoler et évaluer les individus exposés à des souches spécifiques du virus.

“Alors que les souches du virus étaient très distinctes lors des deuxième et troisième vagues de la pandémie, lors de la vague explosive et homogène d’Omicron, nous avons constaté que nous ne pouvions pas nous fier uniquement aux données génétiques”, a déclaré le Dr Christopher Longhurst, co-auteur de l’étude. étude, directeur exécutif du Jacobs Center for Health Innovation, médecin-chef et directeur numérique de l’UCSD Health.

« Nous avons dû approfondir la documentation électronique et l’analyse des réseaux sociaux, notamment en recherchant des individus porteurs de souches virales similaires, et en tenant compte de leur interaction physique à l’hôpital, pour déterminer ce qui s’est réellement passé et comment le virus se propageait. »

L’étude a impliqué la collecte de 12 933 échantillons de virus auprès de 35 666 patients et professionnels de la santé du 1er novembre 2020 au 27 février 2022.

“Même lorsque des centaines de professionnels de la santé étaient infectés chaque semaine au plus fort de la vague Omicron, nous avons constaté qu’ils n’étaient pas plus susceptibles de contracter le virus dans le système hospitalier”, a déclaré Joel Wertheim, co-auteur principal de l’étude. et professeur agrégé à la faculté de médecine UCSD. « Les résultats révèlent les schémas cachés de la transmission virale. »

Selon les auteurs, les résultats de l’analyse génétique et des réseaux sociaux ont montré que si le masquage universel était essentiel pour prévenir les transmissions, les chambres à pression négative aéroportée, les masques respiratoires universels N95 ou même la fermeture de la porte de la chambre d’un patient n’étaient pas des éléments essentiels à protéger. contre la transmission dans le milieu des soins de santé.

La plupart des transmissions se sont produites en dehors du cadre de soins de santé, par contact physique dans la communauté, entre ménages ou lorsque le masquage universel n’a pas été suivi dans le cadre d’une infection par le SRAS-CoV-2 non reconnue. La transmission virale était plus susceptible de se produire dans les espaces partagés, tels que les salles de repos ou les halls d’entrée.

“Notre analyse met vraiment en évidence que notre système de santé, grâce à ses mesures de sécurité, notamment des normes de ventilation, des tests viraux rigoureux et la mise en œuvre rapide du masquage universel, a été en mesure de protéger les travailleurs de la santé et les patients pendant la pandémie”, a déclaré le Dr Shira Abeles, co-directrice générale de la santé. -auteur de l’étude, professeur agrégé au département de médecine de la faculté de médecine de l’UCSD et spécialiste des maladies infectieuses à la santé de l’UCSD.

Longhurst a déclaré que le type d’approche technologique utilisé dans l’étude publiée mardi pourrait servir de modèle pour de futures études et d’outil déployé pour les épidémies de maladies infectieuses hautement contagieuses.

–Service de presse de la ville