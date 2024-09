Une étude de l’UCL révèle que la tendance à manger de manière capricieuse pourrait être génétique

Entretien avec MedicalResearch.com :



Dr Zeynep Nas Ph.D.

Chercheur postdoctoral

Département des sciences du comportement et de la santé

Institut d’épidémiologie et de soins de santé

Collège universitaire de Londres

MedicalResearch.com : Quel est le contexte de cette étude ?

Réponse: Nous nous sommes intéressés aux raisons pour lesquelles certains enfants sont plus sélectifs dans leur alimentation et plus réticents à essayer de nouveaux aliments que ceux qui ne le sont pas. Nous avons étudié cette question dans le cadre d’une étude sur des jumeaux, qui compare des jumeaux identiques (qui partagent tous leurs gènes) à des jumeaux non identiques (qui en partagent la moitié) pour comprendre l’influence relative de la génétique par rapport à l’environnement dans la formation des différences individuelles en matière d’alimentation capricieuse.

MedicalResearch.com : Quels sont les principaux résultats ?

Réponse: En utilisant les données de Gemini, une cohorte de jumeaux basée sur la population au Royaume-Uni, nous avons constaté qu’en moyenne, les niveaux d’irritabilité alimentaire sont très stables sur cinq périodes (16 mois, 3, 5, 7 et 13 ans) et que les différences individuelles en matière d’irritabilité alimentaire sont en grande partie dues à des facteurs génétiques. Nous avons également constaté que l’environnement joue un rôle de soutien important et est particulièrement influent dans la petite enfance.

MedicalResearch.com : Que devraient retenir les lecteurs de votre rapport ?

Réponse: Les différences individuelles dans les troubles de l’alimentation chez les enfants ne sont pas tant dues aux différences de style parental qu’aux différences génétiques entre les enfants. Cependant, les troubles de l’alimentation sont un comportement complexe, et l’environnement est également important. Les parents peuvent faire beaucoup de choses pour aider leurs enfants.

Les résultats d’autres études indiquent que trois stratégies peuvent être particulièrement utiles :

1) Continuez à proposer des aliments qui pourraient rendre les enfants nerveux ;

2) Continuer à offrir aux enfants une grande variété d’aliments et leur donner l’occasion d’essayer différents aliments, même s’ils ne les mangent pas ; et

3) Mangez avec votre enfant aussi souvent que possible pour lui montrer que les aliments qui l’inquiètent sont bons à manger et agréables. En rendant les repas agréables et en ne forçant pas votre enfant à manger quelque chose s’il n’en a pas envie, vous pouvez éviter le stress des repas.

MedicalResearch.com : Quelles recommandations avez-vous pour les recherches futures à la suite des résultats de cette étude ?

Réponse: Nous encourageons les recherches sur d’autres populations et l’étude de l’irritabilité alimentaire dans des échantillons adultes. Des études d’association pangénomique sont également nécessaires pour identifier des variantes génétiques spécifiques impliquées dans l’irritabilité alimentaire. Plus généralement, nous recommandons de futures études explorant des stratégies qui pourraient être efficaces dans les formes plus extrêmes d’irritabilité alimentaire.

MedicalResearch.com : Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter ? Des révélations à faire ?

Réponse: Nous tenons à remercier la recherche en santé mentale MQ pour son soutien et sommes reconnaissants envers les participants à l’étude sur les jumeaux Gémeaux.

Citation : Nas, Z., Herle, M., Kininmonth, AR, Smith, AD, Bryant-Waugh, R., Fildes, A. et Llewellyn, CH (2024), Nature et culture dans les troubles de l’alimentation de la petite enfance au début de l’adolescence : résultats de la cohorte de jumeaux Gémeaux. J Child Psychol Psychiatr. https://doi.org/10.1111/jcpp.14053

——————-

Les informations sur MedicalResearch.com sont fournies à des fins éducatives uniquement et ne sont en aucun cas destinées à diagnostiquer, guérir ou traiter une quelconque condition médicale ou autre. Ne retardez pas l’évaluation ou le traitement médical en raison des informations contenues sur ce site.

Certains liens peuvent être sponsorisés. Les produits, services, fournisseurs et pharmacies en ligne ne sont pas approuvés.

Demandez toujours l’avis de votre médecin ou d’un autre professionnel de la santé qualifié et posez à votre médecin toutes les questions que vous pourriez avoir concernant un problème de santé. En plus de toutes les autres limitations et clauses de non-responsabilité contenues dans le présent contrat, le fournisseur de services et ses fournisseurs tiers déclinent toute responsabilité ou perte en rapport avec le contenu fourni sur ce site Web.

Dernière mise à jour le 25 septembre 2024 par Marie Benz MD FAAD



27