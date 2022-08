Une étude de l’UBC révèle que les joueurs de hockey professionnels hésitent à accéder à un soutien en santé mentale

Une nouvelle étude de l’UBC a révélé que les joueurs de hockey professionnels hésitent souvent à demander de l’aide pour leur santé mentale, même lorsqu’ils en ont besoin.

Dans l’étude publiée dans la revue Journal of Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, la chercheuse Kaitlin Crawford a interviewé 19 joueurs de hockey masculins actuels et récemment retraités (âgés de 24 à 42 ans), dont 18 ont joué dans la LNH.

« L’un des principaux obstacles à la recherche d’aide est que les gens utilisent le mot « stigmatisation » comme un fourre-tout. La plupart des participants ont exprimé une chose, c’est qu’il y avait beaucoup de discussions dans l’industrie, mais pas beaucoup de changements systémiques au niveau de base », a déclaré Crawford.

L’étude a révélé que les joueurs ont déclaré minimiser ou rejeter les problèmes personnels de peur d’être étiquetés égoïstes et à la place demander de l’aide uniquement si cela était perçu comme bénéfique pour l’équipe. Ils craignaient également d’attirer l’attention sur eux-mêmes ou de demander trop et de « prélever des ressources ».

Si les joueurs avaient accès à un traitement de santé mentale auprès d’un professionnel mais avaient une mauvaise expérience, l’étude a révélé que les expériences négatives se propageraient dans l’équipe et mettraient fin à tout effort futur pour demander de l’aide.

“Malgré plusieurs cas extrêmes et malheureux, et le fait que de nombreux athlètes aient ouvertement des problèmes de santé mentale, la LNH n’a pas vraiment pris de mesures concrètes pour fournir un soutien adéquat et percutant”, a déclaré Crawford.

La culture de la santé mentale évolue lentement au sein de la LNH. Crawford a déclaré qu’il y avait un affrontement entre les attitudes de la « nouvelle école » et de la « vieille école ». Elle suggère que beaucoup plus doit être fait de la part des plus hauts niveaux de leadership de la LNH.

“Certaines équipes ont de très bonnes personnes et du personnel en place, qui sont éthiques et préservent la confidentialité, et ces équipes constatent une augmentation massive du nombre de joueurs utilisant des ressources en santé mentale.”

