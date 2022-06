Une étude de l’Institut Peterson met en doute l’aide chinoise à la Russie

Les exportations mondiales vers la Russie ont fortement chuté après l’invasion de l’Ukraine, non seulement des pays occidentaux qui ont adopté des sanctions, mais aussi des pays non-sanctions, dont la Chine, selon une nouvelle analyse.

Plus de deux mois environ après le début de l’invasion le 24 février, les exportations vers la Russie des pays sanctionnants ont chuté d’environ 60% tandis que les exportations des pays non sanctionnés ont chuté d’environ 40%, selon l’étude du Peterson Institute for International Economics, qui a analysé les données de 54 pays.