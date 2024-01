Une étude de l’AHN explore l’utilisation d’implants d’électrodes dans le cerveau pour traiter la dépendance aux opioïdes

Une équipe de recherche du Allegheny Health Network est parmi les premières à mettre au point un traitement contre la dépendance aux opioïdes qui cible la façon dont la dépendance affecte le cerveau.

En utilisant une technique appelée stimulation cérébrale profonde, ou DBS, l’équipe espère réduire les envies de fumer sévères qui conduisent les patients dépendants aux opioïdes à la rechute et à la surdose.

« En tant que neurochirurgien, je suis très enthousiaste à l’idée de participer au traitement de la dépendance », a déclaré le Dr Nestor Tomycz de l’AHN, chercheur principal de l’étude. “Je pense que cela aide à réduire la stigmatisation de la dépendance, considérée comme une simple mauvaise maîtrise de soi ou une mauvaise habitude.”

DBS consiste à stimuler une région spécifique du cerveau avec des impulsions électriques. Les électrodes implantées dans le cerveau sont alimentées par un dispositif semblable à un stimulateur cardiaque implanté près de la clavicule du patient. Dans le traitement DBS spécifique à l’étude, les électrodes sont placées dans une région appelée noyau accumbens, qui est le centre de dépendance et de récompense du cerveau.

En décembre, l’équipe a implanté des électrodes DBS dans le cerveau d’un homme de 28 ans originaire de New York souffrant d’une dépendance aux opioïdes résistante aux traitements. Les membres de l’équipe suivront ses progrès au cours des deux prochaines années pour voir si le traitement réduit son taux de rechute et sa consommation de médicaments opioïdes.

Bien que le DBS ait déjà été utilisé pour traiter les troubles cérébraux liés au mouvement, l’étude AHN est innovante en utilisant la technologie pour lutter contre la dépendance aux opioïdes chez les patients qui n’ont pas bien répondu aux traitements existants contre la toxicomanie.

“Le DBS n’est pas une nouvelle thérapie – il a un historique de sécurité très prouvé”, a déclaré Tomycz. «(La semaine dernière) j’ai fait du DBS sur une femme de 84 ans pour un trouble du mouvement, et elle s’en est très bien sortie. Il s’agit d’une chirurgie cérébrale mini-invasive.

L’étude n’en est qu’à ses débuts, mais Tomycz et les autres membres de l’équipe sont optimistes quant à son potentiel. Ils prévoient de rechercher deux autres candidats pour participer à l’étude au cours des six prochains mois.

“Nous ne pouvons pas promettre qu’il s’agira d’un remède ou d’un traitement efficace, mais sur la base du travail qui a été réalisé jusqu’à présent dans le monde entier pour les patients souffrant de dépendance et sur la base d’études sur les animaux, nous pensons qu’il s’agit d’un traitement prometteur pour les cas graves. dépendance », a-t-il déclaré.

Aider les cas difficiles

Le traitement DBS n’est pas destiné à être un traitement initial de la dépendance aux opioïdes. Au lieu de cela, il est destiné aux patients qui ont eu du mal à surmonter leur dépendance en utilisant d’autres méthodes de traitement, selon le Dr Elizabeth Cuevas, chef de division du Centre pour la santé inclusive de l’AHN, qui héberge les programmes de médecine de la toxicomanie de l’AHN.

Des médicaments comme le suboxone, la méthadone et la naltrexone, ainsi que des traitements non médicamenteux comme la thérapie ou les groupes de soutien, sont régulièrement utilisés pour traiter la dépendance aux opioïdes. Pour certains, ils constituent une solution, mais ils ne fonctionnent pas de la même manière pour tout le monde, notamment parce que les circonstances et les raisons de consommation de substances varient considérablement.

« Parfois, les médicaments seuls peuvent traiter la raison pour laquelle les gens souffrent de dépendance ; parfois, ils ont besoin d’une thérapie en complément, ou comme traitement unique, et parfois, ils ont besoin de plus de choses », a déclaré Cuevas.

Elle considère les différents types de traitement de la toxicomanie comme des outils dans une boîte à outils. Si le traitement DBS finit par être efficace et approuvé, elle s’attend à ce qu’il s’agisse d’un outil plus rarement utilisé mais, espérons-le, efficace.

“Ce ne sera pas votre première solution, mais cela peut être l’un des traitements de cette boîte à outils”, a-t-elle déclaré. “Peut-être qu’il est au fond de la boîte et que vous n’êtes pas obligé de l’atteindre tout le temps, mais il est là.”

Impacter une maladie difficile

Tomycz espère que l’étude contribuera à réduire la stigmatisation de la dépendance et à mettre en évidence son statut de trouble cérébral nécessitant un traitement comme tout autre problème médical.

« De nombreuses personnes dépendantes aux opioïdes et à d’autres drogues illicites font tout ce que leur médecin leur demande », a-t-il déclaré. « Ils prennent des médicaments, suivent une thérapie comportementale, font de la rééducation, mais pour de nombreux patients, cela ne suffit pas, et la dépendance continue de prendre le dessus sur leur vie et de conduire à des rechutes et à une mort prématurée. »

Pour les patients qui rechutent continuellement après le traitement, la chirurgie DBS, qui vise à cibler la chimie du cerveau et la voie de récompense sur laquelle les médicaments ont un impact, pourrait potentiellement changer la vie. Le patient de New York avec lequel l’équipe d’étude a travaillé pour la première fois avait déjà subi 15 surdoses.

“Une personne qui a rechuté plusieurs fois à cause de l’héroïne a de très grandes chances de mourir”, a déclaré Tomycz. « C’est l’une des principales causes de mortalité chez les jeunes Américains. Cela affecte toutes les données démographiques sociales.

“Il s’agit d’une thérapie totalement nouvelle qui, en plus des conseils et des médicaments, peut offrir à certaines personnes, en particulier à celles qui luttent le plus, des opportunités de réussite”, a ajouté Cuevas.

Tomycz a d’abord voulu étudier ce sujet il y a plus de dix ans, en 2009, mais n’a obtenu l’autorisation de procéder qu’en 2020, alors que l’épidémie de dépendance aux opioïdes devenait de plus en plus une urgence de santé publique, a-t-il déclaré.

En 2023, les surdoses de drogues ont tué plus de 110 000 personnes à l’échelle nationale, selon les Centers for Disease Control and Prevention. La plupart de ces décès étaient liés à la consommation d’opioïdes.

« Aujourd’hui, plus de jeunes meurent de dépendance aux opioïdes que d’accidents de voiture. Le problème s’est encore amplifié avec la pandémie de Covid et l’accès aux soins de santé », a déclaré Tomycz. «Je pense que DBS a le potentiel de sauver des vies. … Il est important d’impliquer davantage de personnes dans les traitements innovants de la toxicomanie.

Selon un comté d’Allegheny tableau de bord des surdosesun total préliminaire de 484 personnes sont mortes d’overdoses de drogue dans le comté en 2023. Pour la même période dans le comté de Westmoreland, au moins 82 personnes sont mortes d’overdoses de drogue, et 14 autres cas sont en attente de rapports toxicologiques, selon Tim Phillips, directeur du Groupe de travail sur les surdoses de drogue du comté de Westmoreland.

Phillips espère que de nouveaux traitements comme le DBS pourraient « sauver un très grand nombre de vies ».

“Je pense que nous allons voir beaucoup de technologies appliquées à cette fin”, a-t-il déclaré. « Dans beaucoup de cas graves que j’ai vus, nous finissons par perdre : le suboxone ne fonctionne pas, la thérapie ne fonctionne pas, ils sont au bout du chemin. C’est triste de voir ces gens perdre la vie. J’espère que nous pourrons voir des résultats prometteurs avec la technologie.