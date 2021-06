Une étude de la NASA révèle que le taux de chauffage de la Terre a doublé en seulement 14 ans

Des scientifiques de la NASA et de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) aux États-Unis ont découvert que la vitesse à laquelle l’atmosphère terrestre emprisonne la chaleur a doublé au cours d’une période récente de 14 ans, de 2005 à 2019. Si ce déséquilibre énergétique s’aggrave encore dans les décennies à venir, cela pourrait conduire à des changements climatiques plus alarmants, selon les scientifiques. « Les tendances que nous avons trouvées étaient assez alarmantes dans un sens », a déclaré Norman Loeb, chercheur en chef du CERES de la NASA et chercheur principal de l’étude, dans un communiqué de presse par l’agence spatiale. Selon Loeb, l’ampleur de la hausse est sans précédent. Les scientifiques ont rassemblé les données de deux mesures indépendantes, l’une par la suite de capteurs satellites de la NASA Clouds and the Earth’s Radiant Energy System (CERES), et l’autre par Argo, un programme qui déploie des flotteurs pour mesurer la température et la salinité des océans mondiaux. Étant donné que 90 % de la chaleur piégée par la terre va dans les océans, le profilage de la température des océans peut fournir des données décisives sur le modèle, et dans ce cas, les conclusions des deux sources de données sont d’un commun accord.

« Les deux façons très indépendantes d’examiner les changements dans le déséquilibre énergétique de la Terre sont en très, très bon accord, et elles montrent toutes les deux cette très grande tendance, ce qui nous donne beaucoup de confiance que ce que nous voyons est un phénomène réel. et pas seulement un artefact instrumental », a déclaré Loeb.

Selon le étude, l’augmentation du taux de réchauffement est causée par l’augmentation des gaz à effet de serre produits par l’activité humaine. De plus, l’augmentation de la vapeur d’eau dans l’atmosphère terrestre emprisonne également une plus grande partie de la chaleur provenant du soleil, l’empêchant de rebondir. La diminution de la glace de mer et des nuages ​​entraîne également une absorption accrue de l’énergie provenant du soleil.

Les scientifiques avertissent que cette étude n’est qu’un « instantané par rapport au changement climatique à long terme », que les scientifiques ne peuvent pas prédire avec certitude. L’étude a été publiée dans Geophysical Research Letters le 15 juin.

