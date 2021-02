Une étude de la NASA et du centre aérospatial allemand révèle que certains organismes terrestres peuvent survivre temporairement sur Mars

Des scientifiques de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis et du Centre aérospatial allemand avaient lancé plusieurs organismes fongiques et bactériens dans la stratosphère terrestre en 2019 dans le cadre de l’expérience MARSBOx. Le but de l’expérience était de déterminer s’il y a une chance de survie sur Mars. Ceci, parce que la stratosphère ressemble étroitement aux conditions de la planète rouge et est un endroit idéal pour envoyer des échantillons afin de déterminer s’ils survivront sur Mars. Les scientifiques ont maintenant publié un article sur leurs découvertes, dans lequel ils ont discuté de la façon dont les spores de moisissure noire ont survécu au voyage.

Les micro-organismes ne pouvaient vivre à la surface de Mars que temporairement, mais les chercheurs ont découvert que les spores pouvaient être soulagées après leur retour chez eux. L’équipe de scientifiques a placé des spores fongiques d’Aspergillus niger et de Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis subsp. capitis et Buttiauxella sp. Cellules bactériennes MASE-IM-9 à l’intérieur du conteneur en aluminium MARSBOx (ou Microbes in Atmosphere for Radiation, Survival, and Biological Outcomes Experiment). Il y avait deux couches d’échantillons à l’intérieur du conteneur, celle du bas étant protégée du rayonnement afin que la NASA puisse séparer les effets du rayonnement de ceux d’autres conditions environnementales.

Un ballon de la NASA a été utilisé pour transporter le conteneur dans la stratosphère, où les échantillons étaient soumis à des conditions de type martien et exposés aux rayons UV plus de mille fois plus que les niveaux qui causent des coups de soleil. «Avec des missions à long terme avec équipage sur Mars, nous devons savoir comment les micro-organismes humains pourraient survivre sur la planète rouge, car certains peuvent présenter un risque pour la santé des astronautes. En outre, certains microbes pourraient être inestimables pour l’exploration spatiale. Ils pourraient aidez-nous à produire de la nourriture et des matériaux indépendamment de la Terre, ce qui sera crucial lorsque nous sommes loin de chez nous », a déclaré Katharina Siems, membre de l’équipe du Centre aérospatial allemand.

La NASA a travaillé dur pour empêcher la Lune et Mars de la contamination humaine. L’agence veut s’assurer qu’elle ne transporte pas par erreur des organismes ou d’autres contaminants de la Terre vers d’autres planètes. En dehors de cela, ramener ces contaminants à la maison pourrait également avoir des effets négatifs sur notre environnement. Siems a expliqué que des expériences comme la mission MARSBOx « sont un moyen important de nous aider à explorer toutes les implications du voyage spatial sur la vie microbienne et comment nous pouvons conduire ces connaissances vers des découvertes spatiales. »