Une étude de la Mayo Clinic apporte un nouvel éclairage sur la « cécité du visage »

Dans une nouvelle étude, les chercheurs de la Mayo Clinic ont découvert de nouvelles informations sur la prosopagnosie, communément appelée « cécité du visage », une condition dans laquelle les individus ont du mal à reconnaître les visages, y compris ceux de leur famille proche et de leurs amis. La recherche, publiée dans Communications cérébralesmet en lumière les différentes causes neurologiques de cette pathologie, son potentiel d’amélioration et les régions spécifiques du cerveau impliquées dans son développement.

Qu’est-ce que la prosopagnosie ?

La prosopagnosie est une maladie neurologique caractérisée par l’incapacité à reconnaître les visages. Pour les personnes atteintes de prosopagnosie, le défi ne réside pas dans le traitement visuel de base des visages ; ils peuvent voir et souvent décrire les traits du visage. Cependant, la capacité du cerveau à intégrer ces caractéristiques dans un visage entier reconnaissable est altérée.

Cela peut rendre difficile la reconnaissance des amis proches, des membres de la famille ou même de leur propre reflet. La prosopagnosie peut être développementale, c’est-à-dire qu’une personne est née avec, ou acquise, à la suite d’une lésion cérébrale ou de maladies neurologiques. Cette maladie a un impact significatif sur les interactions sociales et les liens émotionnels, car la reconnaissance faciale est un élément clé de la communication et des relations humaines.

Motivation derrière l’étude

Les chercheurs de la Mayo Clinic ont été motivés pour mener cette étude sur la prosopagnosie pour plusieurs raisons. Premièrement, il était nécessaire de mieux comprendre les différentes formes que cette condition peut prendre. Bien que le type développemental de prosopagnosie soit connu, on en sait moins sur la forme acquise, en particulier sur son lien avec diverses maladies neurologiques et lésions cérébrales.

“Nous souhaitions savoir dans quelle mesure différentes maladies neurologiques peuvent être associées à la prosopagnosie”, a déclaré l’auteur de l’étude Keith A. Josephs, professeur de neurologie et de neurosciences à la Mayo Clinic et co-auteur de “Pièges courants en neurologie cognitive et comportementale : une approche basée sur des cas.»

Deuxièmement, ils visaient à approfondir les régions spécifiques du cerveau associées à la prosopagnosie. Des études antérieures avaient indiqué une atteinte de certaines zones comme les lobes temporaux ou occipitaux droits, mais une exploration plus détaillée était nécessaire pour confirmer ces résultats et comprendre leurs implications.

De plus, les chercheurs ont cherché à étudier la variabilité potentielle de la présentation et de la progression de la prosopagnosie. En particulier dans les cas acquis, on s’est demandé si la maladie pouvait s’améliorer avec le temps, en fonction de sa cause sous-jacente.

Comment l’étude a été menée

Initialement, le centre d’admission et de référence de la clinique Mayo a identifié 487 patients présentant une prosopagnosie potentielle sur ses campus de Rochester, Minnesota ; Scottsdale, Arizona ; et Jacksonville, en Floride, entre janvier 2000 et janvier 2023. Après un dépistage rigoureux, 336 patients ont été sélectionnés pour l’étude sur la base de critères d’inclusion spécifiques.

Les patients ont été classés en groupes de prosopagnosie « certaine » ou « probable ». Une prosopagnosie définitive a été identifiée lorsque les patients présentaient à la fois des difficultés auto-déclarées et des preuves objectives provenant de tests de reconnaissance faciale. Une prosopagnosie probable a été notée dans les cas où il y avait une plainte subjective mais pas de test formel ou de résultats de test normaux. L’étude a également divisé la prosopagnosie en types développementaux et acquis, ces derniers étant ensuite divisés en catégories dégénératives (liées à des maladies qui s’aggravent avec le temps) et non dégénératives.

Deux types de tests de reconnaissance faciale ont été utilisés : des tests informels impliquant la reconnaissance de visages célèbres et des tests formels nécessitant l’identification d’un visage connu à partir d’un panel. Les chercheurs ont également procédé à des examens approfondis des dossiers médicaux des patients afin de vérifier les diagnostics neurologiques et ont examiné les données de neuroimagerie, notamment l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et la tomographie par émission de positons (TEP).

Caractéristiques démographiques et cliniques

Parmi les 336 patients inclus dans l’étude, une proportion plus élevée était des femmes (55 %), avec un âge médian d’apparition de la prosopagnosie d’environ 66 ans. Cela indique que même si la prosopagnosie peut survenir à tout âge, elle apparaît principalement dans les dernières étapes de la vie, notamment dans le contexte d’une prosopagnosie acquise. D’autres agnosies visuelles étaient présentes chez un quart de ces patients, soulignant le chevauchement potentiel avec d’autres déficiences neurologiques.

Méthodes alternatives de reconnaissance de personnes

Les chercheurs ont également observé que certains patients atteints de prosopagnosie avaient développé des stratégies alternatives de reconnaissance des personnes, s’appuyant sur d’autres sens que la vue. Notamment, un certain nombre d’individus se sont tournés vers des signaux auditifs, comme la voix d’une personne, ou même des signaux olfactifs, comme leur odeur spécifique, pour identifier les autres.

“Nous avons été surpris de découvrir des comportements inhabituels chez certains patients atteints de prosopagnosie, comme sentir une personne, afin de la reconnaître”, a déclaré Josephs.

Prosopagnosie développementale

Un sous-groupe plus petit, comprenant 10 patients, a été identifié avec une prosopagnosie développementale. Curieusement, ce groupe présentait une prédominance masculine notable (80 %) et tous seraient nés avec cette maladie. L’étude a révélé des fondements génétiques dans certains de ces cas, comme une mutation du gène FOXG1, indiquant un aspect héréditaire potentiel de la prosopagnosie développementale. La découverte de ces liens génétiques ouvre de nouvelles voies pour comprendre et peut-être diagnostiquer la maladie tôt dans la vie.

Prosopagnosie acquise

La majorité des participants à l’étude avaient acquis une prosopagnosie, avec 235 cas attribués à des maladies neurodégénératives et 91 à des causes non dégénératives. Cette distinction est cruciale car elle souligne les différentes voies par lesquelles la prosopagnosie peut se développer, soit dans le cadre de la progression d’une maladie neurologique dégénérative, soit en raison d’un incident isolé comme une lésion cérébrale ou un accident vasculaire cérébral.

Causes neurodégénératives et non dégénératives

Parmi les causes neurodégénératives, des affections telles que l’atrophie corticale postérieure, le syndrome de prosopagnosie primaire et la démence liée à la maladie d’Alzheimer étaient prédominantes. Cette découverte est importante car elle relie la prosopagnosie à des maladies neurodégénératives bien connues, ce qui suggère que la cécité du visage peut être un symptôme de ces troubles plus larges. En revanche, dans les cas non dégénératifs, les causes les plus fréquentes étaient les accidents vasculaires cérébraux, les maladies liées à l’épilepsie et les tumeurs cérébrales.

Informations sur la neuroimagerie

Dans les cas dégénératifs, les chercheurs ont découvert une implication importante des lobes temporaux et occipitaux bilatéraux, indiquant le rôle essentiel de ces régions cérébrales dans le traitement de la reconnaissance faciale. À l’inverse, dans les cas non dégénératifs, les lésions étaient majoritairement observées dans les lobes temporaux ou occipitaux droits. Cette asymétrie est une découverte cruciale, suggérant une fonction cérébrale latéralisée dans la reconnaissance faciale dans les cas de prosopagnosie non dégénérative.

Prosopagnosie transitoire et en amélioration

Un aspect particulièrement intrigant de l’étude a été l’observation selon laquelle, dans certains cas non dégénératifs, la prosopagnosie montrait des signes d’amélioration ou était transitoire. Cela a été particulièrement remarqué dans des conditions telles que les migraines et les convulsions. Cette découverte offre une lueur d’espoir, suggérant que la prosopagnosie n’est pas toujours une maladie permanente et pourrait s’améliorer en fonction de la cause sous-jacente.

Ensemble, ces résultats soulignent la complexité et la diversité de la prosopagnosie, mettant en évidence diverses causes sous-jacentes et différents modèles d’implication cérébrale. Ils laissent également espérer que, dans certains cas, la prosopagnosie ne sera peut-être pas une affection permanente.

L’étude indique « qu’il existe de nombreuses causes différentes de prosopagnosie chez l’enfant et à l’âge adulte et que la prosopagnosie à l’âge adulte n’est pas toujours permanente selon la cause », a déclaré Josephs à PsyPost.

Limites et orientations futures

Bien que l’étude fournisse des informations importantes, il est important de noter ses limites. Sa conception rétrospective signifie qu’elle s’est appuyée sur les dossiers médicaux existants, qui n’ont peut-être pas capturé uniformément toutes les données pertinentes. Tous les patients n’ont pas subi de tests objectifs standardisés pour la prosopagnosie, et les méthodes de test ont évolué au cours des 23 années de l’étude. “Toutes les personnes participant à l’étude n’ont pas été officiellement testées avec le même test de perte de reconnaissance faciale”, a expliqué Josephs.

Les recherches futures devraient se concentrer sur des études prospectives avec des protocoles de test standardisés pour évaluer la prosopagnosie de manière plus cohérente. Étudier l’efficacité de différentes stratégies de traitement et explorer davantage les fondements génétiques de la prosopagnosie développementale pourrait également être bénéfique.

“Nous prévoyons de mener des recherches futures pour tenter de mieux comprendre les différents types de prosopagnosie (associative et aperceptive)”, a déclaré Josephs.

L’étude, “Prosopagnosie : cécité du visage et son association avec des troubles neurologiques», a été rédigé par Kennedy A Josephs et Keith A. Josephs, Jr.