Une étude de la Colombie-Britannique révèle un risque faible mais accru de myocardite après le 2e vaccin Moderna COVID

Une étude canadienne suggère que les cas d’inflammation du muscle cardiaque liés aux vaccins à ARNm COVID-19 sont rares mais plus élevés que prévu chez les jeunes hommes qui ont reçu une deuxième dose de Moderna par rapport à ceux qui ont reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech.

L’auteur principal, le Dr Naveed Janjua, épidémiologiste au BC Center for Disease Control, a déclaré que les résultats liés aux deuxièmes doses des deux vaccins montrent que les hommes âgés de 18 à 29 ans sont les plus à risque de myocardite s’ils reçoivent le vaccin COVID-19 de Moderna. .

Il a déclaré que l’étude renforce les recherches antérieures ailleurs avec des données plus robustes, qui sont basées sur les hospitalisations, les visites aux urgences et les tests de laboratoire en Colombie-Britannique après que 10,2 millions de doses des deux vaccins ont été administrées à des personnes âgées de 12 ans et plus entre décembre 2020 et mars 2022.

L’étude, publiée cette semaine dans le Canadian Medical Association Journal, a utilisé les données pour déterminer si les gens cherchaient à se faire soigner pour une myocardite sept et 21 jours après la vaccination.

Environ sept millions de doses de Pfizer et 3,2 millions de doses de Moderna ont été administrées. Près de quatre millions de premières doses ont été administrées, ainsi que 3,8 millions de deuxièmes doses et près de 2,4 millions de troisièmes injections.

Les chercheurs ont identifié 99 cas de myocardite parmi un total de 10,2 millions de doses administrées. Ils s’attendaient à voir environ sept cas, la plupart chez des femmes, en fonction de ce qui aurait été typique. Au lieu de cela, l’étude a montré que 80 hommes ont développé une myocardite et 19 femmes.

La plupart des cas concernaient des hommes et après la deuxième dose. En moyenne, les hommes étaient plus jeunes que les femmes, âgés de 28 ans contre 45 ans pour les cas dans les sept jours, et de 31 ans contre 49 ans pour les cas dans les 21 jours.

Sur 100 000 secondes doses de Moderna administrées à des hommes âgés de 18 à 29 ans, l’étude a trouvé 22 cas de myocardite. Cela se compare à cinq cas pour ceux qui ont reçu une deuxième injection du vaccin Pfizer pour 100 000 hommes de ce groupe d’âge.

Cependant, sept jours après une troisième dose de Moderna, les résultats montrent qu’il y avait quatre cas de maladie cardiaque pour 100 000 doses dans ce groupe d’âge, contre trois cas pour 100 000 doses après un rappel de Pfizer.

Les cas de myocardite sont généralement bénins chez les jeunes hommes qui consultent un médecin pour des douleurs thoraciques après la vaccination, a déclaré Janjua, ajoutant que le traitement implique une surveillance des symptômes, parfois à l’hôpital, car leur état peut se résoudre avec ou sans médicament.

“Quand je dis doux, je veux dire auto-résolutif. Donc, ce sont des gens qui ont été malades pendant un ou deux jours, ou trois jours, puis ils se sont rétablis. Lorsque nous comparons cela avec une myocardite liée à une infection COVID, nous voyons que (la condition) reste très longtemps, que pendant 10 à 12 jours, des personnes ont été hospitalisées.

Les symptômes peuvent inclure des douleurs thoraciques, un essoufflement ou un rythme cardiaque rapide ou anormal.

La myocardite peut survenir pour diverses raisons, a-t-il dit, y compris une infection virale comme la grippe, par exemple, généralement chez les personnes âgées.

“Nous ne nous attendons à aucun effet résiduel étant donné la douceur de la maladie”, a déclaré Janjua à propos de la myocardite impliquant des vaccins à ARNm administrés à de jeunes hommes, qui ne sont autrement pas sensibles à la maladie.

Les auteurs de l’étude disent qu’ils soutiennent l’utilisation de Pfizer pour les deuxièmes injections chez les hommes âgés de 18 à 29 ans, sur la base de leurs conclusions. Cela est conforme à la recommandation du Comité consultatif national de l’immunisation en décembre dernier, lorsqu’il a déclaré que Pfizer est préférable pour les première et deuxième doses à Moderna pour les personnes âgées de 12 à 29 ans.

Pour les injections de rappel, NACI a déclaré dans un communiqué que Pfizer “pourrait être préféré” pour les 18 à 29 ans.

Plus tôt ce mois-ci, l’agence a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune preuve suggérant une différence significative de protection entre différents vaccins de rappel bivalents ciblant la souche COVID-19 d’origine et la sous-variante Omicron, “ni aucun essai clinique comparant directement le Moderna (50 mcg) et Produits de rappel bivalents Pfizer-BioNTech (30 mcg).

Les auteurs de l’étude basée en Colombie-Britannique ont constaté qu’il y avait peu ou pas de différence dans les taux de myocardite entre Moderna et Pfizer-BioNTech après une troisième dose.

Janjua, qui est également professeur clinicien à l’école de santé publique et des populations de l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que cela pourrait être dû au fait que Moderna a réduit la dose de moitié à 50 microgrammes pour le rappel, alors qu’elle est restée la même pour le rappel de Pfizer, à 30 microgrammes.

“Moderna a eu une meilleure réponse par rapport à Pfizer”, a déclaré Janjua à propos des doses primaires. “Mais, bien sûr, avec la dose la plus élevée, vous pouvez voir certaines de ces complications, comme la myocardite.”

Moderna n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur l’étude ou le risque de myocardite à partir des deuxièmes doses.

Des cas de vaccination post-COVID-19 liés à la myocardite et à la péricardite, une inflammation du sac à deux couches entourant le cœur, ont été signalés à l’échelle internationale depuis 2021 chez des hommes aussi jeunes que 12 ans, ce qui a incité des recherches en cours.

Une étude publiée en janvier dans le Journal de l’American Medical Association avec des recherches incluant les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis était basée sur des données sept jours après une deuxième dose d’un vaccin à ARNm.

Pour les hommes âgés de 18 à 24 ans, il a signalé 56 cas par million de doses après le vaccin Moderna, contre 52 cas par million de doses pour ceux qui ont reçu une deuxième injection de Pfizer.

Janjua a déclaré que des chercheurs ailleurs tentent de déterminer pourquoi les hommes sont confrontés à un risque plus élevé de myocardite liée aux vaccins à ARNm COVID-19 par rapport aux femmes, mais les différences hormonales liées à l’immunité seraient un facteur.

Alors que la plupart des cas ont été bénins et résolus rapidement, le Comité consultatif national de l’immunisation a fortement recommandé en décembre dernier que les personnes âgées de 12 à 29 ans reçoivent le vaccin Pfizer.

Dans l’ensemble, Janjua a déclaré que le risque de complications d’une infection au COVID-19 est beaucoup plus élevé que de développer une myocardite à partir d’un vaccin Moderna, qu’il conseillerait s’il n’y avait pas d’autre choix.

“Allez avec tout ce qui est disponible pour réduire votre risque d’être infecté.”

—Camille Bains, La Presse Canadienne

