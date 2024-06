Une étude de la clinique Mayo révèle un lien surprenant entre les boissons énergisantes et un arrêt cardiaque soudain

Une nouvelle recherche a étudié les risques associés à la consommation de boissons énergisantes à l’aide des données d’une cohorte de survivants d’un arrêt cardiaque soudain à la clinique Mayo.

Une étude récente publiée dans Rythme cardiaque, le journal officiel de la Heart Rhythm Society, de la Cardiac Electrophysiology Society et de la Pediatric & Congenital Electrophysiology Society, a exploré les risques associés à la consommation de boissons énergisantes chez les patients atteints de maladies cardiaques génétiques. Menée à la clinique Mayo, la recherche a porté sur 144 survivants d’un arrêt cardiaque soudain, 7 de ces patients (5 %) ayant consommé des boissons énergisantes peu avant leur événement cardiaque. Bien que l’étude n’ait pas établi de relation directe de cause à effet, la prudence est de mise et les médecins recommandent aux patients de consommer des boissons énergisantes avec modération.

L’investigateur principal de l’étude, Michael J. Ackerman, MD, PhD, cardiologue génétique à la Mayo Clinic et directeur du laboratoire de génomique de la mort subite de la Mayo Clinic Windland Smith Rice à Rochester, dans le Minnesota, déclare : « Le marché des boissons énergisantes aux États-Unis a été en croissance constante au cours des dernières années, suscitant des inquiétudes quant aux effets combinés potentiels de la consommation de caféine et d’autres ingrédients non réglementés contenus dans ces boissons. Les boissons énergisantes ne sont pas réglementées par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Il est donc de la plus haute importance de rechercher les effets de ces boissons sur nos patients.

Ingrédients et risques potentiels

Les boissons énergisantes contiennent de la caféine allant de 80 mg à 300 mg par portion, contre 100 mg dans une tasse de 8 onces de café infusé. Cependant, la plupart de ces boissons énergisantes contiennent d’autres ingrédients stimulants en plus de la caféine qui ne sont pas réglementés par la FDA, comme la taurine et le guarana. Il a été postulé que les ingrédients hautement stimulants et non régulés modifient la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la contractilité cardiaque et la repolarisation cardiaque d’une manière potentiellement pro-arythmique.

Ehud Chorin, MD, PhD, Centre médical Sourasky de Tel Aviv et École de médecine Sackler, Université de Tel Aviv, co-auteur du commentaire éditorial ci-joint « Les aliments arythmogènes – Un problème médical sous-estimé ? dit : « Établir une cause probable d’une arythmie implique de s’enquérir d’une exposition potentielle à des toxines ou à des médicaments. Un nombre croissant de substances présentes dans l’alimentation standard s’avèrent avoir des effets cardiaques indésirables, ce qui incite à considérer une nouvelle sous-catégorie dans l’historique clinique d’un patient : les aliments arythmogènes. Les boissons énergisantes entrent dans cette catégorie. Les résultats rapportés dans cette étude doivent être considérés dans le contexte du vaste ensemble de preuves suggérant des effets arythmogènes de certains aliments, en particulier lorsqu’ils sont consommés en grandes quantités ou en concentrations élevées par des patients à haut risque.

Recherche sur les événements cardiaques

En plus d’examiner la consommation de boissons énergisantes parmi la cohorte de survivants d’un arrêt cardiaque soudain, les chercheurs ont également examiné de près le type d’événement cardiaque ainsi que les conditions entourant l’événement, telles que l’exercice et d’autres facteurs de stress connus pour être associés à des facteurs génétiques. arythmies cardiaques associées aux maladies cardiaques.

Le Dr Ackerman explique : « Bien qu’il semble y avoir une relation temporelle entre la consommation de boissons énergisantes et l’arrêt cardiaque soudain des sept patients, une myriade d’« agitateurs » potentiels qui auraient pu également contribuer à une arythmie génétique associée à une maladie cardiaque se sont produits, comme la privation de sommeil, la déshydratation, un régime ou un jeûne extrême, l’utilisation concomitante de médicaments allongeant l’intervalle QT ou la période post-partum. En tant que tel, une consommation inhabituelle de boissons énergisantes s’est très probablement combinée à d’autres variables pour créer une « tempête parfaite » de facteurs de risque, conduisant à un arrêt cardiaque soudain chez ces patients.

Peter J. Schwartz, MD, FHRS, Istituto Auxologico Italiano IRCCS, Centre des arythmies cardiaques d’origine génétique et Laboratoire de génétique cardiovasculaire, Milan, co-auteur du commentaire éditorial d’accompagnement « Boissons énergisantes et mort subite : si ça nage comme un canard … », dit : « Les critiques pourraient dire de ces découvertes : « c’est juste une association fortuite ». Nous, ainsi que le groupe de la Mayo Clinic, sommes parfaitement conscients qu’il n’existe aucune preuve claire et définitive que les boissons énergisantes provoquent effectivement des arythmies potentiellement mortelles et que davantage de données sont nécessaires, mais nous aurions tort de ne pas tirer la sonnette d’alarme. À un moment donné, l’expérience clinique, une solide compréhension de la physiopathologie et le bon sens devraient se joindre à nous et prendre la parole.

Le Dr Ackerman conclut : « Bien que le risque relatif soit faible et que le risque absolu de mort subite après avoir consommé une boisson énergisante soit encore plus faible, les patients présentant une mort subite connue prédisposant à une maladie cardiaque génétique devraient peser les risques et les avantages de la consommation de telles boissons dans le contexte de la consommation de boissons énergisantes. équilibre. »

Ce travail a été soutenu par le programme complet de mort subite cardiaque (MJA) de la Mayo Clinic Windland Smith Rice et le Mayo Clinic Center for Translational Science Activities (CTSA) grâce au numéro de subvention UL1TR002377 du National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS), une composante de le Instituts nationaux de la santé (NIH).