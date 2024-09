Une étude de grande envergure soutenue par l’OMS relance le débat sur le téléphone portable et les risques de cancer

Presque aussi rapidement qu’ils sont devenus des extensions de nos propres mains, les téléphones portables, qui émettent de faibles quantités de rayonnement non ionisant, ont commencé à susciter des discussions sur les risques de cancer.

En 2011, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a classé les rayonnements radioélectriques des téléphones portables comme potentiellement cancérigène Cette affirmation ne reposait pas sur des informations limitées à l’époque. Il ne s’agissait pas d’une affirmation définitive, mais plutôt d’un appel à davantage de recherches pour déterminer si les champs électromagnétiques à radiofréquence, ou RF-EMF, émis par les téléphones portables pouvaient constituer une menace réelle pour la santé humaine et augmenter le risque de cancer.

Ces dernières années et dans différents groupes de recherche, le consensus général est devenu que même s’il est difficile ou impossible de le dire avec certitude que l’utilisation du téléphone portable ou de la technologie n’est pas liée au cancer – étant donné la relative nouveauté d’une telle utilisation et la prudence nécessaire pour tirer des conclusions dans le cadre de recherches scientifiques – il il n’existe aucune preuve crédible ou fiable reliant les téléphones aux effets sur la santé humaine, y compris le cancer.

Cette semaine, un grande revue systématique Une étude commandée par l’OMS a approfondi la question en concluant, à partir d’une sélection finale de 63 études menées entre 1994 et 2022, que les rayonnements radiofréquences des téléphones portables n’augmentent probablement pas le risque de cancer du cerveau.

« Si nous parlons de ces problèmes de santé majeurs, je pense que nous avons à peu près la réponse », a déclaré le Dr Timothy Rebbeck, professeur de prévention du cancer à la Harvard TH Chan School of Public Health et professeur d’oncologie médicale au Dana-Farber Cancer Institute, à propos des échanges entre les téléphones portables et le risque de cancer. Et selon Rebbeck, bien qu’il y ait moins de recherches sur les nouvelles technologies telles que les appareils Bluetooth que sur les téléphones portables, le fait qu’ils émettent tous de faibles quantités du même type de rayonnement est un facteur important. généralement inoffensif Les radiations devraient rassurer les utilisateurs de technologies.

Revenir sur la conversation sur les téléphones et le cancer peut sembler un point discutable pour certains passionnés de technologie, mais les limites des études plus petites et plus anciennes ; la nature de la façon dont le cancer se produit (il prend souvent de nombreuses années (pour que les tumeurs se développent) et la façon dont nous sommes devenus complètement dépendants des téléphones portables a rendu difficile d’exclure définitivement les risques à long terme pour la santé liés aux téléphones portables, ou à la technologie grand public en général. En plus d’utiliser des téléphones portables, nous portons désormais littéralement de la technologie sous la forme de bagues et de montres intelligentes, nous dormons avec, nous faisons de l’exercice avec et nous nous appuyons même sur elle pour nous dire quand nous lever et nous dégourdir les jambes.

Alors que notre dépendance à la technologie grand public s’accroît, nos attentes envers la recherche qui continue de déterminer si son utilisation est sans danger pour nous devraient également s’accroître. Du cancer du cerveau à la numération des spermatozoïdes, voici ce que nous savons aujourd’hui sur la recherche concernant les téléphones portables, les radiations, le Bluetooth et la santé.

Selon le Pew Research Center, 97 % des adultes américains possèdent un téléphone portable. Neuf personnes sur dix possèdent un smartphone, contre seulement 35 % en 2011. Andrew Lanxon/CNET

Ce que les téléphones portables émettent : rayonnement non ionisant et rayonnement ionisant

Rayonnement ionisant est le type de rayonnement que l’on retrouve dans l’énergie nucléaire. À des degrés divers, il est utilisé en radiothérapie et examens de diagnostic médical comme les radiographies et les tomodensitométries (TDM).

Selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, nous sommes exposés quotidiennement à de faibles niveaux de radiations, même dans la nature. Cependant, l’exposition aux rayonnements ionisants est source d’inquiétude, car ils sont capables de pénétrer efficacement les cellules du corps et, à fortes doses, présentent des risques pour la santé humaine, car ils peuvent endommager l’ADN.

Les technologies avec lesquelles nous avons développé des relations étroites et personnelles, y compris les téléphones portables, émettent de faibles niveaux de

Les rayonnements radiofréquences non ionisants, qui ne peuvent pas altérer efficacement les cellules comme le font les rayonnements ionisants. Selon la Food and Drug Administration américaine, les rayonnements ionisants plus d’un milliard de fois plus d’énergie que le rayonnement non ionisant.

Les équipements qui transmettent des rayonnements radiofréquences doivent respecter les limites d’exposition fixées par la Commission fédérale des communications des États-Unis. les appareils portables émettent de très faibles niveaux de rayonnement non ionisant. Outre la technologie mobile, le rayonnement radiofréquence est présent dans d’autres objets du quotidieny compris les ampoules, les gadgets GPS et les micro-ondes.

Fondamentalement, nous n’avons rien à craindre en ce qui concerne les téléphones portables et les rayonnements non ionisants, « biologiquement parlant », selon Rebbeck.

« Il s’agit de radiations, mais ce n’est pas le type de radiations qui provoque réellement le cancer », a-t-il déclaré. « Le seul contexte dans lequel les radiations non ionisantes sont réellement cancérigènes est l’exposition au soleil. »

Rebbeck a déclaré que certaines des préoccupations liées au cancer liées aux téléphones portables proviennent de découvertes selon lesquelles la technologie pourrait générer de la chaleurqui peut affecter les tissus et les cellules de manière similaire à ce qui se produit lors d’un coup de soleil ou d’un accident de cuisine.

Mais la façon dont les gens utilisent les appareils en général devrait atténuer ce risque, ce qui rend ce risque pratiquement sans rapport avec l’exposition humaine, a-t-il ajouté. Par exemple, vous n’allez pas continuer à tenir un appareil trop chaud contre votre peau. De plus, une chaleur comme celle-là signifie probablement que quelque chose ne va pas avec votre téléphone.

Les craintes pour la santé liées aux appareils Bluetooth atteignent les cercles de bien-être : les appareils Bluetooth présentent-ils des risques pour la santé ?

Certaines personnes ont exprimé des inquiétudes quant à l’impact des appareils qui utilisent Bluetooth, une technologie qui utilise la radiofréquence pour transmettre des signaux sur de courtes distances.

Mais pour les personnes préoccupées par les champs électromagnétiques RF, s’appuyer davantage sur des appareils Bluetooth plutôt que sur un téléphone peut en fait être la méthode préférée. Institut national du cancerDes recherches ont montré que les appareils Bluetooth comme les écouteurs et les casques émettent des signaux à courte portée qui génèrent des ondes radiofréquences à des puissances 10 à 400 fois inférieures à celles des téléphones portables.

« Nous n’avons pas le même type de données que celles que nous avons à partir des téléphones portables, mais il n’y a aucune preuve de ce type de [Bluetooth] « L’exposition devrait pouvoir provoquer un cancer dans des conditions normales d’utilisation », a déclaré Rebbeck, ajoutant que le rayonnement se dissipe très rapidement.

« Si vous avez un appareil Bluetooth et que vous le tenez à 30 cm de vous, vous n’êtes pas réellement exposé à des radiations », a-t-il déclaré.

Nombre de spermatozoïdes, fertilité et autres questions sur les téléphones portables

Conseils des experts médicaux que les hommes qui essaient de concevoir devraient éviter exposition à des ordinateurs portables chauds (ou d’autres objets chauds) ont à voir avec le fait que la santé production de sperme L’effet de l’utilisation du téléphone portable sur la qualité et le nombre de spermatozoïdes est toutefois de plus en plus débattu depuis quelques années.

Une étude d’un an, publiée en décembre 2023 dans la revue Fertility and Sterility, a trouvé une corrélation entre utilisation accrue du téléphone portable et qualité du sperme plus médiocrebien que les auteurs de l’étude aient écrit que l’association était la plus forte entre 2005 et 2007 et diminuait au fil des années, suggérant que la « transition vers de nouvelles technologies » et la « diminution correspondante de la puissance de sortie du téléphone » pourraient avoir nivelé tout impact potentiel.

Dans un autre projet soutenu par l’OMS revue systématique publié cet été, sur l’impact potentiel de l’exposition aux radiofréquences sur la fertilité masculine, les chercheurs ont découvert qu’il pourrait y avoir peu ou pas d’effet sur la qualité du sperme ou du sperme en transportant votre téléphone dans votre poche avant, et aucune preuve concluante sur l’impact des champs électromagnétiques radioélectriques et de l’utilisation des téléphones portables sur la fertilité. Ils ont également appelé à des études plus rigoureuses.

La santé reproductive est un domaine de la médecine en général largement sous-étudié, et les scientifiques commencent tout juste à comprendre que les hormones et les facteurs qui influencent la santé reproductive peuvent être affecté par de nombreux éléments de notre environnement. Ces éléments comprennent pollutiondes additifs dans notre alimentation, parfums dans les produits du quotidien et plus encore.

Résultat final du risque de cancer

Outre l’utilisation du téléphone portable, il existe des facteurs liés au mode de vie et à la santé qui, selon des preuves solides, sont liés au risque de cancer. Selon Rebbeck, nous devrions surtout nous préoccuper de fumer des cigarettes, de manger beaucoup d’aliments hautement transformés et de boire de l’alcool.

« Il existe de nombreuses choses que vous pouvez choisir dans votre vie qui modifient considérablement votre niveau de risque », a déclaré Rebbeck.