Une étude de Consumer Reports montre que les factures mensuelles de haut débit sont coûteuses et déroutantes

Que ce passe-t-il Consumer Reports s’est associé à plusieurs organisations pour collecter et analyser les factures Internet mensuelles des clients américains afin de mieux comprendre ce que les gens à travers le pays paient pour la connectivité à domicile. Pourquoi est-ce important Les deux dernières années ont montré à quel point nos connexions Internet sont devenues vitales pour naviguer entre le travail, l’école, la santé et les loisirs. Cette nouvelle étude n’est que la dernière preuve que le haut débit abordable est la clé de l’égalité d’accès (et d’opportunités) pour les communautés à travers le pays.

Consumer Reports a publié les détails de son étude d’un an sur les coûts réels de l’Internet à domicile aux États-Unis. Alerte spoiler : c’est trop cher. Il n’y a pas assez de choix ou de concurrence. Et les factures sont extrêmement confuses.

Parmi les principales conclusions : Le coût médian de Internet haut débit était de 75 $ par mois, avec environ la moitié de tous les ménages payant entre 60 $ et 90 $ par mois pour le service à large bande. Pourtant, de nombreux consommateurs, en particulier ceux qui paient pour les niveaux premium, ne bénéficiaient pas de vitesses correspondant à ce qui était annoncé. Par exemple, les clients payant pour des vitesses de téléchargement de 940 à 1 200 mégabits par seconde ont souvent vu des vitesses médianes de 360 ​​à 373 Mbps.

La Projet Consumer Reports collecté et examiné plus de 22 000 factures des 50 États, plus Washington, DC, Porto Rico et les îles Vierges américaines. L’organisation note que ses conclusions diffèrent des études précédentes, qui utilisent des données accessibles au public (souvent fournies par les fournisseurs). Au lieu de cela, il tire ses informations de vrais clients et de ce qu’ils paient réellement chaque mois.

Les rapports des consommateurs



Les clients ont également trouvé les factures difficiles à comprendre (y compris les forfaits groupés qui ne détaillent pas souvent le prix Internet, ce qui rend difficile la comparaison des prix avec d’autres fournisseurs) et plus élevées que celles annoncées. Dans certains cas, des “frais indésirables” ont été ajoutés, qui semblent être imposés par le gouvernement mais sont en fait des frais spécifiques au fournisseur. Dans l’ensemble, il est difficile pour les consommateurs de budgétiser avec précision leurs dépenses Internet mensuelles.

Consumer Reports a étudié les frais d’environ 700 FAI différents à travers le pays, couvrant câble, ADSL, fibre, fixe sans fil et Satellite types de connexion. Il a noté que l’étude n’est pas une enquête représentative à l’échelle nationale, il ne s’agit donc pas d’un aperçu complet du marché du haut débit. Pourtant, cela fournit des informations précieuses sur ce que les Américains paient pour leur service Internet.

Consumer Reports s’est lancé dans cette initiative après qu’une de ses enquêtes de 2021 a montré que 76% des Américains ont déclaré qu’ils comptaient sur le service Internet pour les activités quotidiennes tout autant que l’électricité et l’eau courante, tandis que 86% s’y appuyaient au moins cinq jours par semaine.

“Le haut débit doit être disponible et abordable pour tous, y compris les ménages à faible revenu et les zones rurales”, a déclaré Marta Tellado, présidente et directrice générale de Consumer Reports, au début du projet. Jonathan Schwantes, conseiller politique principal chez Consumer Reports, a ajouté : “Ces conclusions devraient alarmer les décideurs et les régulateurs quant au manque de concurrence sur le marché et aux tactiques que les fournisseurs déploient pour augmenter leurs profits.”

AT&T, Comcast Xfinity, Barreur et Optimum faisaient partie des fournisseurs mentionnés qui facturent des frais de dépassement et de plafond de données, du moins dans certaines régions du pays, et Verizon a été appelé pour avoir des remises qui pourraient initialement profiter aux consommateurs, mais n’était pas clair quant à leur date d’expiration et au prix qui suivait.

Les services à large bande 5G à domicile en plein essor de Internet résidentiel T-Mobile et Internet résidentiel 5G de Verizon. En 2022, les deux ont fait des offres agressives pour attirer l’attention des clients en proposant des données illimitées, des frais simplifiés et aucun engagement contractuel. Peut-être le début du genre de concurrence que Consumer Reports appelle dans son rapport ? On verra l’année prochaine.