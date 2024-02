Une étude de 6 000 analyses révèle des modèles à l’échelle du cerveau liés aux symptômes du TDAH : ScienceAlert

Une étude historique a identifié des modèles spécifiques de connexions dans le cerveau associés aux symptômes du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), soulignant l’importance de prendre en compte diverses fonctions neurologiques pour comprendre la nature de la maladie.

Alors que l’étude est loin d’être unique dans ses tentatives d’identifier les caractéristiques physiques du TDAH dans le câblage cérébral, sa méthode vise à améliorer les efforts passés.

Des chercheurs américains ont développé une nouvelle technique qui fournit une vue large du cerveau pour analyser les scintigraphies cérébrales d’environ 6 000 enfants, palliant ainsi à certaines limites des recherches antérieures.

« Les études de neuroimagerie sur le TDAH ont été entravées par la petite taille des échantillons, les petits effets et les différences entre les méthodes d’étude » écrire le bioinformaticien Michael Mooney de l’Oregon Health & Science University et ses collègues dans leur article publié.

En utilisant ce que l’on appelle un score de risque polyneuro (PNRS) pour combiner de petites différences dans les modèles de connectivité à l’échelle du cerveau, les chercheurs ont pu prédire les symptômes du TDAH dans deux cohortes indépendantes. Les résultats pourraient faciliter les recherches futures sur cette maladie et indiquer une nouvelle façon d’étudier l’imagerie cérébrale dans d’autres affections neurologiques.

Le TDAH est un trouble neurologique complexe qui touche des millions des enfants et des adultes. C’est le diagnostic repose en grande partie sur le comportementse présentant généralement extérieurement comme des difficultés d’attention, d’impulsivité et parfois d’hyperactivité.

Un diagnostic précoce du TDAH peut avoir un impact bénéfique significatif sur la vie des patients et de leurs familles. Une étude a révélé que ceux qui ne reçoivent pas de diagnostic avant l’âge adulte sont quatre fois plus de risques de mourir prématurément que la population générale.

Le trouble est souvent stigmatisé, parfois attribué à la paresse ou au manque de maîtrise de soi. Cependant, des études suggèrent que le TDAH provient de différences dans la façon dont le cerveau fonctionne au niveau structurel. La nature précise et l’étendue de ces différences structurelles ne sont pas claires, peut-être parce que les effets dans des parties spécifiques du cerveau sont faibles, ce qui rend difficile l’identification des caractéristiques neurologiques individuelles.

Le TDAH se manifeste différemment selon les personnes, ce qui pourrait être lié à la manière dont les différents systèmes cérébraux fonctionnels interagissent. Cette connectivité entre les réseaux fonctionnels peut être mesurée via les modifications du flux sanguin dans le cerveau alors qu’il n’est pas concentré sur une tâche – IRM de connectivité fonctionnelle au repos (rs-fcMRI).

UN bilan 2014 des recherches rs-fcMRI sur le TDAH ont révélé une certaine cohérence dans les résultats concernant le réseau de modes par défaut du cerveau. Récent méta-analyse indiqué que la connectivité dans plusieurs réseaux cérébraux est associée au TDAH ; cependant, la plupart des études n’ont pas examiné les effets à l’échelle du cerveau.

“Compte tenu des preuves considérables selon lesquelles le TDAH est associé à des altérations dans des réseaux cérébraux largement distribués et aux faibles effets des caractéristiques individuelles du cerveau, une perspective globale du cerveau se concentrant sur les effets cumulatifs est justifiée”, a déclaré l’équipe. écrit.

Les chercheurs ont construit et validé un PNRS pour représenter l’effet cumulatif total des mesures à l’échelle du cerveau de la connectivité fonctionnelle à l’état de repos liée aux symptômes du TDAH.

Ils ont utilisé les données des analyses rs-fcMRI et les scores des symptômes du TDAH de 5 543 participants ; les enfants âgés de 9 à 10 ans au moment de leur inscription au Étude sur le développement cognitif du cerveau des adolescentsune étude américaine à long terme sur le développement du cerveau jusqu’à l’âge adulte.

Le lien entre les symptômes du PNRS et du TDAH a ensuite été testé auprès de 553 participants du Cohorte Oregon TDAH-1000un ensemble de données indépendant de personnes âgées de 7 à 11 ans au départ qui subissent des tests de suivi annuels jusqu’à l’âge adulte.

Le « TDAH PRNS » était significativement associé aux symptômes du TDAH dans les deux groupes. Dans le groupe de l’Oregon, les personnes atteintes d’un TDAH PRNS parmi les 10 pour cent les plus élevés étaient 3,86 fois plus susceptibles d’avoir diagnostiqué un TDAH que celles en dessous de la médiane.

Lorsque l’analyse a été répétée pour ceux ayant subi une deuxième analyse 1,83 ans plus tard, la force du lien entre le PRNS et le TDAH était presque exactement la même.

Les associations les plus significatives avec le TDAH étaient réparties sur plusieurs réseaux cérébraux. Les effets les plus forts ont été associés aux régions les plus actives lorsque le cerveau est au repos, connues sous le nom de réseau en mode par défaut; et une structure appelée réseau cingulo-operculaire, qui comprend des zones impliquées dans le contrôle cognitif, l’attention et la surveillance des tâches.

Recherche précédente indique dérégulation de ces réseaux contribue au TDAH.

Le PNRS ne correspondait pas aux scores de risque polygénique, qui indiquent la probabilité génétique d’une personne de souffrir de TDAH, ce qui suggère que les influences environnementales y contribuent également. Mooney et son équipe concluent que des recherches supplémentaires sont encore nécessaires pour déterminer comment les gènes, l’environnement et les connexions cérébrales interagissent pour provoquer le TDAH.

Cela dit, le PNRS pourrait être un prédicteur utile du TDAH et potentiellement révéler des liens avec d’autres conditions comme la dépression. En le combinant avec d’autres facteurs, nous pourrions obtenir des informations précieuses sur les troubles neurologiques du comportement.

“Les résultats mettent en évidence la promesse d’approches examinant les effets cumulatifs à l’échelle du cerveau et l’importance d’utiliser de grands échantillons pour améliorer la reproductibilité des études de neuroimagerie”, les auteurs écrire.

L’étude a été publiée dans Le journal des neurosciences.