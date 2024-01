Une étude conteste l’utilisation du KTP comme traitement potentiel de la maladie de Parkinson

Une nouvelle étude menée par des scientifiques australiens pourrait bouleverser plus d’une décennie de réflexion selon laquelle l’utilisation de la molécule KTP pourrait fonctionner comme traitement de la maladie de Parkinson.

Intitulé «Interaction de PINK1 avec les nucléotides et la kinétine» et publié dans Avancées scientifiquesl’étude indique que le KTP ne sera pas capable d’activer une protéine appelée PINK1 – connue pour jouer un rôle clé dans le maintien de la santé des mitochondries, les soi-disant centrales électriques des cellules – parce que la molécule ne peut pas s’y lier physiquement.

En termes simples, l’étude a révélé que « la molécule considérée comme un candidat médicament potentiel pour la maladie de Parkinson est trop grosse pour fonctionner selon le mode proposé », selon un communiqué de presse du Centre de recherche sur la maladie de Parkinson de l’Institut de recherche médicale Walter et Eliza Hall (WEHI).

“La véritable clé de toutes ces découvertes a été notre capacité à visualiser PINK1 au niveau atomique et à observer les changements structurels qui se produisent lorsque ces molécules se lient”, a déclaré Sylvie Callegari, PhD, co-auteur de l’étude et chargée de recherche principale à WEHI.

“Ce travail met en évidence l’importance d’utiliser la dernière imagerie de haute puissance pour visualiser en détail le fonctionnement des composés thérapeutiques”, a ajouté Callegari.

La protéine KTP a longtemps été considérée comme potentiellement efficace dans le traitement de la maladie de Parkinson

Les mutations qui perturbent l’activité de PINK1 sont une cause bien établie de la maladie de Parkinson familiale, et on pense également que le dysfonctionnement mitochondrial joue un rôle dans les formes non génétiques de la maladie.

Stimuler l’activité de la protéine PINK1 est donc considéré comme une stratégie viable pour le traitement de la maladie de Parkinson.

PINK1 est capable de se lier à ce que l’on appelle la monnaie énergétique cellulaire, appelée adénosine triphosphate ou ATP, ce qui permet à la protéine d’obtenir l’énergie nécessaire pour faire son travail. Des études antérieures avaient suggéré que PINK1 pourrait également être capable d’utiliser la molécule apparentée KTP – entièrement, le triphosphate de kinétine – pour l’énergie, ce qui impliquait que le KTP pourrait être un candidat thérapeutique utile pour la maladie de Parkinson.

Cette nouvelle recherche montre cependant qu’il n’est physiquement pas possible pour PINK1 d’obtenir de l’énergie du KTP, remettant ainsi en question cette idée.

“Nous ne nous attendions pas à ce résultat, mais il ressort clairement de notre visualisation que KTP est tout simplement trop gros pour fonctionner”, a déclaré Callegari.

Les collègues de Callegari et WEHI ont utilisé une technologie appelée microscopie cryoélectronique dans leurs recherches pour examiner la structure moléculaire de PINK1 plus en détail que jamais.

Grâce à ces expériences, les chercheurs ont pu créer un modèle détaillé de la manière dont PINK1 interagit avec l’ATP. Ils ont montré que la molécule d’ATP s’insère parfaitement dans une fente ou une poche de la protéine PINK1, permettant à PINK1 de se lier étroitement à l’ATP.

Mais lorsque les chercheurs ont essayé la même chose avec le KTP, ils ont découvert que la molécule n’avait pas tout à fait la bonne forme et la bonne taille pour s’insérer dans cette poche d’ATP.

En fait, KTP ne pouvait pas s’adapter car un seul acide aminé, l’un des éléments constitutifs de protéines comme PINK1, dépassait selon un angle qui heurtait la molécule. Cela l’empêchait de glisser dans la fente. Les chercheurs ont montré que PINK1 était capable d’utiliser le KTP uniquement si cet acide aminé, qu’ils ont surnommé « gardien », était supprimé.

Nous ne nous attendions pas [this] résultat, mais il ressort clairement de notre visualisation que KTP est tout simplement trop gros pour fonctionner.

“Grâce à notre compréhension structurelle détaillée de PINK1, nous définissons exactement pourquoi KTP ne peut pas interagir avec PINK1 : le résidu gardien PINK1 empêche la nucléobase élargie de se lier dans la poche de liaison de l’ATP”, ont conclu les chercheurs.

Selon le communiqué, ces résultats ont « démystifié plus de 10 ans de recherche » sur le KTP.

Des études antérieures avaient indiqué qu’une molécule appelée kinétine est capable d’activer PINK1. On suppose que cela est dû au fait que la kinétine est convertie en KTP à l’intérieur des cellules et que PINK1 utilise le KTP pour produire de l’énergie – mais ces résultats suggèrent que la kinétine doit activer PINK1 par un autre mécanisme qui n’est pas encore connu.

“Nos données indiquent désormais qu’il est peu probable que le mécanisme sous-jacent à l’activation de PINK1 induite par la kinétine, qui a été reproduit par d’autres, se produise via la conversion KTP”, ont écrit les scientifiques, appelant à une analyse plus approfondie pour explorer d’autres mécanismes possibles.

Selon Callegari, l’équipe recherchera d’autres composés potentiels.

“La stratégie sera désormais utilisée pour explorer de nouveaux composés capables d’activer ou de stabiliser PINK1, ce qui, espérons-le, mènera à de nouveaux traitements pour la maladie de Parkinson”, a déclaré Callegari.