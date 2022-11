Une étude confirme les problèmes de mémoire et de concentration après la maladie de Lyme

“Il est important que les cliniciens sachent que le PTLD entraîne des changements cérébraux réels et quantifiables et que les plaintes cognitives des patients peuvent être une conséquence directe de ces changements cérébraux, plutôt qu’un effet secondaire d’autres symptômes, comme la fatigue, par exemple.” Merveille a dit.

Commentant l’étude pour ce rapport, John Keilp, PhD, professeur agrégé de psychologie clinique à l’Université de Columbia à New York, a déclaré qu’il s’agissait d’une “étude importante et soigneusement exécutée qui élargit les études d’imagerie cérébrale antérieures de patients atteints de PTLD” en utilisant “Méthodes d’imagerie et d’analyse cérébrales de pointe.”

Les chercheurs “nous ont montré une voie à suivre pour examiner ces patients et ce trouble plus en détail alors que nous tentons de débloquer les incertitudes entourant la base physiologique des symptômes de ces patients”, explique Keilp, qui dirige le laboratoire de neuropsychologie de la division Molecular Imagerie et neuropathologie à l’Institut psychiatrique de l’État de New York.