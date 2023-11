Une étude confirme l’efficacité des nouveaux médicaments contre l’arthrite

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Les nouveaux médicaments oraux contre la polyarthrite rhumatoïde (PR) fonctionnent assez bien dans le « monde réel », malgré certains doutes quant à leur efficacité, selon une nouvelle étude.

L’étude, portant sur 622 adultes atteints de PR, a révélé que la plupart se portaient bien avec des médicaments appelés inhibiteurs de JAK, une classe de médicaments relativement nouvelle pour l’arthrite. Ils sont pris par voie orale, contrairement à de nombreux autres médicaments contre la PR, qui sont administrés par injection ou par perfusion.

Trois inhibiteurs de JAK—tofacitinib (Xeljanz), baricitinib (Olumiant) et upadacitinib (Rinvoq) – sont approuvés aux États-Unis. Ils sont spécifiquement destinés aux personnes atteintes de PR qui ne reçoivent pas de soulagement ou ne peuvent pas tolérer les anciens médicaments contre la PR.

Mais même si les inhibiteurs de JAK se sont révélés efficaces dans les essais cliniques, des questions se posent quant à savoir si cela se traduirait dans le monde réel, où ils sont souvent administrés à des patients dont la PR a obstinément résisté au traitement standard.

Les nouvelles découvertes—publiées le 1er novembre dans la revue Rhumatologie…peut apaiser les inquiétudes.

Des chercheurs japonais ont découvert que les patients prenant l’un des quatre inhibiteurs de JAK approuvés dans ce pays s’en sortaient généralement bien.

Dans l’ensemble, environ un tiers d’entre eux ont vu leur PR entrer en rémission dans les six mois, et plus de 80 % ont atteint l’objectif de « faible activité de la maladie », où les symptômes sont largement sous contrôle.

La conclusion est simple, selon un rhumatologue américain qui n’a pas participé à la recherche.

“Cette étude confirme l’efficacité des thérapies par inhibiteurs de JAK”, a déclaré Dr Stanley Cohende Rheumatology Associates à Dallas.

Cela suggère également que les différents médicaments JAK ont la même probabilité d’agir, a déclaré Cohen. Aucun essai n’a comparé les médicaments, a-t-il noté, mais des études individuelles de chaque médicament ont suggéré qu’ils étaient tout aussi efficaces.

Et les « expériences du monde réel », y compris la nouvelle étude, le confirment, a déclaré Cohen.

La PR est causée par une attaque malavisée du système immunitaire contre les tissus articulaires du corps, entraînant des douleurs, un gonflement et une raideur des articulations. Au fil du temps, cette inflammation systémique peut alimenter des problèmes dans d’autres parties du corps, notamment le cœur, les poumons, la peau et les yeux.

De nombreux médicaments contre la PR peuvent ralentir la progression des lésions articulaires en ciblant certaines parties de la réponse immunitaire. Les inhibiteurs de JAK en font partie.

Cependant, ils ne sont pas considérés comme une référence initiale pour la PR, a déclaré Cohen.

Il a souligné un essai de 2021 qui a soulevé des problèmes de sécurité concernant les inhibiteurs de JAK chez certains patients âgés.

Cette étude incluait des patients atteints de PR âgés de 50 ans et plus qui présentaient au moins un facteur de risque de maladie cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral, comme l’hypertension artérielle ou le diabète. Il a été constaté que les personnes ayant reçu le tofacitinib, un inhibiteur du JAK, présentaient un risque plus élevé de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de certains cancers, par rapport aux patients ayant reçu un anti-TNF.

Les anti-TNF sont des médicaments plus anciens contre la PR, administrés par injection ou perfusion, qui comprennent étanercept (Enbrel) et adalimumab (Humira).

Sur la base de ces résultats, la Food and Drug Administration des États-Unis a ajouté une avertissement encadré à tous les inhibiteurs de JAK utilisés pour la PR. L’agence a également recommandé que les médecins ne prescrivent un inhibiteur de JAK qu’après que les patients ont essayé au moins un inhibiteur du TNF.

Pour la nouvelle étude, des chercheurs dirigés par Dr Shinya Hayashi de l’Université de Kobe au Japon a analysé les dossiers médicaux de 622 patients atteints de PR traités dans sept centres médicaux. Tous ont reçu l’un des quatre inhibiteurs de JAK approuvés au Japon.

Les chercheurs ont constaté que la plupart des patients (environ 90 %) prenaient toujours leurs médicaments six mois après le début. Et la plupart avaient obtenu un soulagement de leurs symptômes, voire une rémission.

Mais ce n’est pas la fin de l’histoire. Six mois, c’est un suivi court, ont souligné les chercheurs, et l’efficacité des inhibiteurs de JAK à long terme n’est pas claire.

Outre l’efficacité, les personnes atteintes de PR doivent également tenir compte de la sécurité du traitement.

Cohen a noté que bien que les inhibiteurs de JAK soient associés à des risques accrus par rapport aux inhibiteurs du TNF, les risques globaux semblent toujours « assez faibles ».

Dans l’essai qui a motivé l’avertissement de la FDA, 3,4 % des patients atteints de tofacitinib ont eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral sur quatre ans, contre 2,5 % des utilisateurs d’inhibiteurs du TNF.

Dans l’ensemble, a déclaré Cohen, les risques des inhibiteurs de JAK semblent similaires à ceux des bloqueurs du TNF et d’autres médicaments « biologiques » qui ciblent l’activité immunitaire sous-jacente à l’origine de la PR.

Parce qu’ils freinent une partie de la réponse immunitaire, tous ces médicaments peuvent rendre les gens plus vulnérables à certaines infections.

Cohen a déclaré que les inhibiteurs de JAK semblent comporter un risque plus élevé de zona, causé par une réactivation du virus de la varicelle (qui, une fois qu’une personne est infectée, reste dormant dans le corps).

Mais cela, a noté Cohen, peut être contré par la vaccination contre le zona.

L’étude n’a reçu aucun financement extérieur. Certains des co-chercheurs de Hayashi ont reçu des financements de sociétés pharmaceutiques fabriquant des inhibiteurs de JAK.

