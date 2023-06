Une étude confirme ce que nous savons dans la bataille Android contre iOS

Un titre comme celui-ci n’a pas d’activité en 2023. J’aimerais penser que nous avons parcouru un long chemin depuis que nous nous sommes battus dans les sections de commentaires sur les absurdités d’Android contre iOS, mais tant que les gens continuent à trouver ce truc intéressant, Je suppose que nous sommes condamnés à nous disputer jusqu’à la fin des temps. Mais de qui je plaisante, j’aime moi un drame.

Dans une nouvelle étude publiée par un site britannique spécialisé dans le recyclage et les comparaisons de smartphones, il a été avancé qu’Android est plus intuitif qu’iOS. Comme, beaucoup plus – 58% plus facile à utiliser pour être exact.

Le moyen de trouver ce nombre est en fait assez intéressant, c’est pourquoi nous le partageons pour commencer. Ce groupe a décidé d’utiliser les données de recherche Google pour les utilisateurs d’Android et d’iOS afin de voir qui recherchait plus fréquemment des tâches courantes. Plus les utilisateurs devaient rechercher sur Google comment faire quelque chose, moins cela devait être intuitif. Semble assez juste.

Des exemples de la suprématie d’Android en matière d’intuitivité sur iOS sont le processus de réinitialisation d’usine d’un téléphone, les mises à jour logicielles, la façon de prendre un enregistrement d’écran, ainsi que la configuration de la messagerie vocale. Là où Android ne fait pas mieux est limité, mais comprend comment prendre une capture d’écran et comment scanner un code QR.

Quelques points à noter : les chiffres ci-dessous sont basés sur les utilisateurs américains et non sur le monde. Pour le contexte, les États-Unis comptent environ 144 millions d’utilisateurs d’Android et iOS environ 136 millions. Plus important encore, ma mère est récemment passée d’Android à iOS, de sorte que ces chiffres sont désormais fortement biaisés en faveur d’Android. Merci maman.

N’hésitez pas à consulter ces données, à respirer, puis à partager vos réflexions/préoccupations sur leur validité dans les commentaires.

// smartphones verts