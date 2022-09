Une étude co-écrite par le meilleur médecin de la Colombie-Britannique indique qu’au moins 70 à 80 % des enfants et des jeunes du Grand Vancouver et de la vallée du Fraser ont été infectés par le COVID-19.

L’étude, qui répertorie le Dr Bonnie Henry parmi 13 auteurs, indique qu’en revanche, 60 à 70% des adultes âgés de 20 à 59 ans et environ 40% de ceux âgés de 60 ans et plus ont été infectés.

L’étude pré-imprimée, qui n’a pas été examinée par des pairs, a été publiée en ligne le 9 septembre et indique qu’une série de rapports de surveillance des infections sous-estimaient les niveaux réels d’infection de 92 fois.

Il indique que le taux global d’infection est passé de moins de 15% à environ 60% entre octobre de l’année dernière et août, alors que la variante hautement infectieuse d’Omicron s’est installée.

L’étude est basée sur 14 000 échantillons de sang anonymisés obtenus depuis mars 2020 auprès d’un réseau de laboratoires ambulatoires.

Les auteurs affirment que les niveaux d’infection, combinés à la vaccination, ont entraîné une immunité hybride plus robuste, mais les critiques affirment que les résultats montrent que les inquiétudes concernant le manque de masquage et d’autres mesures dans les écoles étaient justifiées.

