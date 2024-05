Une étude cartographie le risque génétique de schizophrénie sur des cellules cérébrales spécifiques

Résumé: Une nouvelle étude révèle les mécanismes moléculaires complexes à l’origine de la schizophrénie en cartographiant les facteurs de risque génétiques sur des cellules cérébrales spécifiques. Les chercheurs ont utilisé des analyses génétiques et cellulaires complètes pour identifier comment ces gènes affectent différents types de cellules dans le cortex préfrontal.

Les résultats révèlent que les neurones excitateurs sont les plus touchés, reliant la schizophrénie au développement neurologique et aux voies liées aux synapses. Cette recherche ouvre la voie à des traitements ciblés et personnalisés pour les personnes atteintes de schizophrénie.

Faits marquants:

Spécificité du type de cellule : L’étude identifie quels types de cellules cérébrales expriment différemment les gènes à risque de schizophrénie, mettant en évidence les neurones excitateurs comme les plus touchés.

: L’étude identifie quels types de cellules cérébrales expriment différemment les gènes à risque de schizophrénie, mettant en évidence les neurones excitateurs comme les plus touchés. Implications du parcours : Les changements transcriptionnels dans ces neurones impliquent le développement neurologique et les voies de signalisation synaptique dans la schizophrénie.

: Les changements transcriptionnels dans ces neurones impliquent le développement neurologique et les voies de signalisation synaptique dans la schizophrénie. Traitements personnalisés: Les enseignements de l’étude pourraient conduire à des interventions sur mesure, améliorant ainsi les résultats cliniques pour les personnes atteintes de schizophrénie.

Source: Hôpital McLean

La schizophrénie est une maladie complexe aux présentations variables, et la nature diversifiée de ce trouble de santé mentale a rendu particulièrement difficile la compréhension des mécanismes à l’origine de la maladie et, par la suite, le développement de traitements efficaces.

Dans une nouvelle étude, publiée le 23 mai, Scienceune équipe dirigée par des chercheurs de l’hôpital McLean a utilisé des analyses génétiques et cellulaires complètes pour jeter un nouvel éclairage sur les mécanismes moléculaires complexes sous-jacents à la schizophrénie.

La nouvelle étude suggère des liens potentiels entre la pathologie de la schizophrénie et des processus tels que le développement neurologique, la signalisation synaptique et la régulation transcriptionnelle, impliquant des régulateurs transcriptionnels clés associés à la fois à la schizophrénie et aux troubles neurodéveloppementaux. Crédit : Actualités des neurosciences

Leurs nouveaux travaux fournissent une carte de la manière dont les gènes connus pour augmenter le risque de schizophrénie affectent des cellules spécifiques du cerveau.

« Nous avons découvert quels types de cellules expriment différemment les gènes associés au risque de schizophrénie, quelles fonctions biologiques sont affectées au sein de ces cellules et quels facteurs de transcription sont importants pour ces changements », a expliqué l’auteur principal et co-correspondant, W. Brad Ruzicka MD, PhD, directeur du Laboratoire d’épigénomique en psychopathologie humaine de l’Hôpital McLean.

« Cette compréhension permettra d’adapter les futurs traitements à des gènes et des types de cellules spécifiques, ainsi qu’à des individus atteints de schizophrénie. »

La schizophrénie touche environ 24 millions de personnes, soit 1 personne sur 300, dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Pour la nouvelle étude, une équipe multicentrique de chercheurs a mené une analyse unicellulaire complète des changements transcriptomiques dans le cortex préfrontal humain, en examinant les tissus cérébraux post-mortem de 140 individus répartis dans deux cohortes indépendantes. Leurs analyses comprenaient plus de 468 000 cellules.

Ils ont découvert des informations sans précédent sur les bases cellulaires de la schizophrénie, reliant les facteurs de risque génétiques à des populations neuronales spécifiques. Plus précisément, les chercheurs ont découvert que les neurones excitateurs sont apparus comme le groupe cellulaire le plus touché, avec des changements transcriptionnels impliquant le développement neurologique et les voies liées aux synapses.

De plus, ils ont découvert que les facteurs de risque génétiques connus de la schizophrénie convergent vers des altérations dans des populations neuronales spécifiques, mettant en évidence l’interaction entre les variantes génomiques rares et communes.

Grâce à l’analyse transcriptomique, deux sous-populations distinctes d’individus atteints de schizophrénie ont été identifiées, marquées par l’expression d’états cellulaires neuronaux excitateurs et inhibiteurs spécifiques.

La nouvelle étude suggère des liens potentiels entre la pathologie de la schizophrénie et des processus tels que le développement neurologique, la signalisation synaptique et la régulation transcriptionnelle, impliquant des régulateurs transcriptionnels clés associés à la fois à la schizophrénie et aux troubles neurodéveloppementaux.

Les auteurs de l’étude prévoient que les informations tirées de cette recherche pourraient ouvrir la voie à des interventions ciblées et à des traitements personnalisés pour la schizophrénie, améliorant potentiellement les résultats cliniques pour les personnes touchées par ce trouble débilitant et souvent invalidant.

L’équipe de recherche travaille maintenant à élargir ces résultats en étudiant d’autres régions du cerveau et l’impact moléculaire d’autres maladies psychiatriques telles que le trouble bipolaire.

Ils étudient également une autre dimension de complexité dans ce système en étudiant l’expression des isoformes de gènes impliqués et la manière dont ces changements d’expression génique spécifiques au type de cellule conduisent à des changements fonctionnels et potentiellement médicamenteux dans l’espace protéique.

« Ce travail fait progresser la compréhension de la physiopathologie de la schizophrénie de manière plus détaillée à la fois dans le paysage complexe des cellules du cerveau et dans les diverses expériences des personnes atteintes de cette maladie », a déclaré Ruzicka, qui est également directeur médical associé du Harvard Brain Tissue Resource Center à McLean. , et professeur adjoint de psychiatrie à la Harvard Medical School.

« Notre compréhension mécanistique accrue de la schizophrénie ouvre la voie à de futures recherches visant à élucider les fondements génétiques et environnementaux de cette maladie complexe afin que nous puissions fournir de meilleurs soins à nos patients. »

Paternité: Outre Ruzicka, les co-auteurs de McLean incluent Sivan Subburaju ; Daniel Reed Tso ; et Makayla Hourihan.

Les autres co-auteurs incluent Shahin Mohammadi ; John F. Fullard ; José Davila Velderrain; Shan Jiang6; Hao-Chih Lee ; Jaroslav Bendl ; Consortium PsychENCODE, Georgios Voloudakis ; Vahram Haroutunian ; Gabriel E. Hoffman ; Panos Roussos; et Manolis Kellis.

Divulgations : Les auteurs ne déclarent aucun intérêt concurrent.

Financement: Ce travail a été soutenu par la subvention K08MH109759 des National Institutes of Health (NIH) au WBR ; Fondations de la famille Wilf à WBR Une liste complète des subventions reçues par les auteurs peut être trouvée dans l’étude.

À propos de cette actualité de la recherche sur la génétique et la schizophrénie

Auteur: Ryan Jaslow

Source: Hôpital McLean

Contact: Ryan Jaslow – Hôpital McLean

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès fermé.

« Dissection multi-cohorte unicellulaire du transcriptome de la schizophrénie» par W. Brad Ruzicka et al. Science

Abstrait

Dissection multi-cohorte unicellulaire du transcriptome de la schizophrénie

INTRODUCTION

La génomique des populations de schizophrénie a identifié de fortes associations génétiques germinales pour ce trouble hautement héréditaire, et l’enquête moléculaire sur des échantillons de cerveau post-mortem a mis en évidence des altérations transcriptomiques et épigénomiques associées à cette maladie.

Cependant, l’identification des processus physiopathologiques moléculaires et cellulaires liant les facteurs de risque étiologiques et la présentation clinique reste un défi, en partie dû à l’architecture cellulaire complexe du cerveau.

RAISONNEMENT

Des travaux antérieurs ont impliqué des populations spécifiques de neurones excitateurs et inhibiteurs dans la physiopathologie de la schizophrénie, mais les vastes ensembles de données transcriptomiques existants d’échantillons de tissus en vrac ne peuvent pas évaluer directement les contributions spécifiques d’un type de cellule à la maladie.

Les technologies de séquençage d’ARN unicellulaire permettent de mesurer l’expression des gènes à l’échelle du génome dans des cellules individuelles à haut débit, allant au-delà des mesures de tissus en vrac pour cartographier les changements transcriptionnels associés à la maladie dans des populations cellulaires discrètes, sans biais en faveur de types de cellules présélectionnés.

L’étude des changements phénotypiques associés à la maladie dans la myriade de populations cellulaires du cerveau humain peut produire de nouvelles informations sur la biologie des maladies neuropsychiatriques.

RÉSULTATS

À l’aide du séquençage multiplexé d’ARN mononucléaire, nous avons développé un atlas transcriptomique à résolution unicellulaire du cortex préfrontal chez des sujets atteints ou non de schizophrénie et présentons des données provenant de 468 727 noyaux isolés de 140 individus répartis dans deux cohortes bien définies et testées indépendamment.

Nous avons identifié des profils d’expression de types de cellules cérébrales et de sous-populations neuronales et caractérisé systématiquement les changements transcriptionnels associés à la schizophrénie dans chacun d’eux.

Par souci d’exhaustivité, nous rapportons des analyses indépendantes spécifiques à une cohorte et une méta-analyse conjointe de l’expression différentielle sur 25 types de cellules. À l’aide de ces données, nous avons identifié des changements d’expression hautement spécifiques au type de cellule et reproductibles, avec 6 634 événements d’expression différentielle affectant 2 455 gènes et favorisant une expression génique régulée négativement au sein des populations neuronales excitatrices.

Nous avons constaté un chevauchement significatif avec les modifications de l’expression globale du cortex précédemment signalées, principalement pour les populations neuronales excitatrices, alors que les modifications dans les types de cellules en plus faible abondance étaient moins efficacement capturées dans le profilage au niveau des tissus. Les gènes différentiellement exprimés enrichissent les voies moléculaires liées au neurodéveloppement et aux synapses et pointent vers un noyau régulateur de facteurs de transcription coexprimés liés à des variantes de risque génétique de schizophrénie et de retard de développement.

Le ciblage des facteurs de transcription des gènes différentiellement exprimés par la schizophrénie dans les populations neuronales a été validé avec CUT&Tag dans des noyaux neuronaux isolés du cortex préfrontal humain.

En outre, les changements transcriptionnels et les facteurs de régulation putatifs en amont ont été enrichis de gènes hébergeant des variantes de risque communes et rares de schizophrénie, ce qui montre que les variantes de risque génétiques à travers le spectre de fréquence de la population ont tendance à cibler les gènes présentant des altérations d’expression mesurables dans les neurones excitateurs des patients atteints de schizophrénie. .

Enfin, l’ampleur du changement transcriptomique associé à la schizophrénie a séparé deux populations de sujets schizophrènes. L’hétérogénéité transcriptomique au sein des cohortes était associée à des états cellulaires spécifiques partagés dans plusieurs populations neuronales, marqués par des gènes liés à la fonction synaptique et au métabolisme à un carbone, suggérant des gènes caractérisant des phénotypes moléculaires distincts de la schizophrénie.

CONCLUSION

Nos résultats constituent une ressource précieuse pour étudier la physiopathologie moléculaire de la schizophrénie à une résolution unicellulaire, offrant un aperçu de la dérégulation préférentielle de populations neuronales spécifiques et de leur rôle potentiel dans la médiation du risque génétique. Ensemble, ils suggèrent une convergence de facteurs de risque génétiques étiologiques, d’une dérégulation transcriptionnelle neuronale et de manifestations symptomatiques dans la schizophrénie.