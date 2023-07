Une étude canadienne indique que les commotions cérébrales n’affectent pas l’intelligence des enfants

Une étude dirigée par l’Université de Calgary a des nouvelles positives pour les parents dont les enfants ont subi des commotions cérébrales, constatant que l’intelligence des enfants n’est pas affectée par la lésion cérébrale.

La recherche, publiée lundi dans la revue médicale Pediatrics, est tirée de visites aux urgences d’hôpitaux pour enfants américains et canadiens.

« Les parents demandent toujours ‘qu’est-ce qui va arriver à mon enfant ?’ Il y a beaucoup d’inquiétude en ce moment », a déclaré le Dr Keith Yeates, professeur au département de psychologie de l’université et auteur principal de l’article sur la pédiatrie.

« Les gens s’inquiètent vraiment des commotions cérébrales et c’est bien de pouvoir donner de bonnes nouvelles aux parents, en ce sens qu’il ne semble pas y avoir d’altération du QI ou des capacités intellectuelles d’un enfant à la suite de ces blessures. »

Yeates est un expert des résultats des troubles cérébraux chez l’enfant, y compris les commotions cérébrales et les lésions cérébrales traumatiques. Il a participé à deux études précédentes qui ont fourni les données pour les dernières recherches.

« Nous avons inclus des tests de QI parce qu’ils sont un résultat assez standard et nous voulions être en mesure de décrire notre échantillon et nous avons réalisé: » Bon sang, nous pouvons réellement résoudre ce problème et apaiser un peu l’inquiétude. « »

L’étude a comparé 566 enfants diagnostiqués avec une commotion cérébrale à 300 avec des blessures orthopédiques, ou celles du système musculo-squelettique. Les enfants étaient âgés de huit à 16 ans et ils ont été recrutés dans les deux études précédentes.

Les enfants souffrant de blessures orthopédiques ont été inclus en tant que groupe de comparaison pour prendre en compte d’autres variables susceptibles d’affecter le QI, telles que les antécédents démographiques et les expériences de traumatisme et de douleur.

Les données canadiennes ont été recueillies dans les salles d’urgence des hôpitaux pour enfants de Calgary, Vancouver, Edmonton, Ottawa et Montréal entre 2016 et 2019.

Dans les hôpitaux canadiens, les patients ont passé des tests de QI trois mois après leur blessure.

La cohorte américaine a été étudiée dans deux hôpitaux pour enfants de l’Ohio, où les patients ont effectué des tests de QI trois à 18 jours après la blessure.

Yeates a déclaré que les personnes participant à l’étude n’étaient généralement pas hospitalisées et qu’il n’y aurait aucun signe de blessure avec l’imagerie du cerveau.

Mais ce sont néanmoins des blessures, a déclaré Yeates.

« Ces commotions cérébrales sont le genre de blessures que subissent les athlètes, que les gens ordinaires subissent en glissant sur la glace, en tombant et en se cognant la tête », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas que la commotion cérébrale n’a pas d’effets négatifs. Mais cela n’a pas affecté le QI, même lorsque beaucoup d’entre eux étaient encore aux prises avec un certain nombre de problèmes pouvant survenir à la suite d’une commotion cérébrale.

Yeates a déclaré qu’une commotion cérébrale est différente d’une lésion cérébrale traumatique grave ou modérée, qui peut abaisser le QI d’une personne.

