Une étude basée à Toronto vise à combler le manque de connaissances sur la santé cardiovasculaire des femmes

Combler le fossé de la recherche sur les maladies cardiaques chez les femmes

Pour Ellen Valter, 58 ans, faire du bénévolat dans une étude cardiaque à l’hôpital Mount Sinai de Toronto est une façon pour elle de contribuer à la science dans un domaine qui manque d’informations complètes pour les femmes.

« J’ai trouvé qu’il est difficile de trouver des informations sur les effets sur la santé des femmes de mon âge et plus dans diverses affections que l’âge avancé semble apporter avec elles », a-t-elle déclaré. Le courant.

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde, touchant aussi bien les hommes que les femmes. Cependant, les femmes ont toujours été sous-représentées dans la recherche sur les maladies cardiovasculaires, et les experts affirment que ce manque de connaissances met les femmes en danger.

« Je pense que jusqu’à récemment … parce que les hommes subissent des crises cardiaques un peu plus tôt que les femmes, il y avait initialement une perception que les maladies cardiaques étaient une maladie d’homme », a déclaré le Dr Susanna Mak, cardiologue et chercheuse principale de l’étude.

Cette étude cherche à impliquer des femmes post-ménopausées comme Valter pour combler ce manque de connaissances sur la santé cardiovasculaire des femmes.

Mak a déclaré que l’étude impliquait de placer des moniteurs dans le système de vaisseaux sanguins d’un patient pour mesurer la pression cardiaque et pulmonaire, ainsi que le débit sanguin.

Un moniteur de fréquence cardiaque affiche une fréquence cardiaque. (Trisha Estabrooks/CBC)

Elle a dit que c’est invasif, mais pour le contexte, ces mesures sont également prises régulièrement chez les patients gravement malades.

« Un patient qui pourrait attendre une transplantation cardiaque aura certains de ces types de moniteurs », a-t-elle déclaré. « Donc, ils vivront avec ces moniteurs pendant quelques jours à la fois – et ce sont des personnes avec un cœur et des poumons très fragiles, et ils peuvent en fait tolérer ces moniteurs avec un risque relativement minime. »

« Pour les personnes en bonne santé qui ont un cœur et des poumons assez robustes, les moniteurs eux-mêmes présentent en fait un risque très, très, très faible. »

Différentes expériences

Les recherches de Mak se concentrent sur la compréhension de « comment fonctionnent les mécanismes du cœur et de la circulation » et comment cela est affecté par le vieillissement.

De plus, elle veut comprendre si les complications cardiaques sont différentes pour les hommes et les femmes.

« Les femmes et les hommes post-ménopausés … ont vécu les maladies cardiovasculaires de manière légèrement différente », a-t-elle déclaré. « Donc, des choses comme les accidents vasculaires cérébraux et l’insuffisance cardiaque peuvent être plus fréquentes chez les femmes à mesure qu’elles vieillissent que chez les hommes. »

REGARDER: Ce que les femmes doivent savoir sur les maladies cardiaques

Ce que les femmes doivent savoir sur les maladies cardiaques Une femme au Canada meurt d’une maladie cardiaque toutes les 22 minutes, et la plupart n’ont pas à le faire. Ioanna Roumeliotis de CBC explore pourquoi tant de femmes sont sous-diagnostiquées et ce qu’elles peuvent faire pour se protéger.

Bien que les hommes et les femmes souffrent de maladies cardiovasculaires en nombre relativement égal, il existe certaines différences dans les manifestations de la maladie, en particulier en termes de vieillissement reproductif, a déclaré Mak.

« Par exemple, à partir du moment où une femme commence à procréer – il en va de même pour ses premières règles – nous sommes dans notre partie reproductive de notre vie », a-t-elle déclaré. « Certaines des hormones pendant cette période protègent en fait les femmes quelque peu contre des choses comme les maladies vasculaires. . »

« [This] C’est pourquoi, en vieillissant un peu, les hommes souffrent de maladies coronariennes un peu plus tôt que les femmes, car ils n’ont pas cette protection. »

Mais lorsque les femmes deviennent périménopausées, elles perdent certaines de ces hormones protectrices, a déclaré Mak.

« Lorsqu’elles perdent une partie de cette protection, elles subissent en fait les effets du vieillissement chronologique légèrement différents de ceux des hommes », a-t-elle déclaré.

Combler les lacunes dans les connaissances

C’est particulièrement important à comprendre étant donné le manque de recherche sur la santé cardiovasculaire des femmes.

« Parce que les manifestations sont différentes et que nous vieillissons différemment et peut-être que les femmes souffrent de certaines de ces maladies à une date ultérieure, nous n’avons découvert qu’après avoir fait ces études correctement que les femmes étaient tout aussi touchées que les hommes. »

Le Dr Veronique Roger, cardiologue et chercheuse principale au National Heart, Lung, and Blood Institute de Bethesda, dans le Maryland, a déclaré que les recherches de Mak étaient « essentielles ».

« Elle mérite énormément de crédit et d’être félicitée pour avoir comblé ces lacunes dans les connaissances avec la rigueur scientifique nécessaire », a-t-elle déclaré. Le courantest Matt Galloway.

Pour aller de l’avant, la cardiologue Dr Susanna Mak dit qu’il est important pour la communauté scientifique de « reconnaître ce qui a été manqué dans le passé » afin de combler les lacunes qui existaient dans la santé cardiovasculaire des femmes. (S_L/Shutterstock)

Roger a déclaré que plusieurs facteurs ont contribué au manque de connaissances sur la santé cardiovasculaire des femmes, tels que la plupart des animaux de test étant des hommes et la réticence des femmes volontaires à participer aux études.

« Ensuite, aussi, que les enquêteurs, les scientifiques ne reconnaîtraient pas l’importance cruciale de la parité dans cet engagement dans la recherche et ne déploieraient donc pas les méthodes pour pouvoir atteindre les femmes comme ils atteignent les hommes pour l’inscription et l’étude, » dit-elle.

L’une des principales raisons pour lesquelles cet écart est difficile à combler, selon Roger, est le manque de sensibilisation des femmes à l’importance des maladies cardiaques pour leur santé. Elle dit que la communauté « perd du terrain dans le pourcentage de femmes qui en sont conscientes ».

« Il est important de sensibiliser les femmes car lorsqu’on présente certaines formes de maladies cardiovasculaires, plusieurs d’entre elles se présentent en fait de manière aiguë », a-t-elle déclaré. « Les traitements très efficaces dont nous disposons sont très sensibles au facteur temps. »

« Donc, si une femme – ou un homme, d’ailleurs – est assise à la maison et présente des symptômes qui pourraient lui faire penser qu’elle a quelque chose qui ne va pas avec son cœur, un accident vasculaire cérébral ou son cerveau, il est très important qu’elle consulte un médecin dans de manière très opportune, de toute urgence afin que ces traitements urgents soient utilisés. »

REGARDER: Une étude sur les maladies du cœur et les accidents vasculaires cérébraux indique que les maladies cardiaques chez les femmes ne sont souvent pas diagnostiquées

Maladie cardiaque chez les femmes souvent non diagnostiquée, selon une étude Les maladies cardiaques chez les femmes ne sont souvent pas diagnostiquées, selon une nouvelle étude de la Fondation des maladies du cœur. L’étude indique que les premiers signes de crise cardiaque sont manqués 78% du temps

Diversité dans le domaine

Pour aller de l’avant, Mak dit qu’il est important pour la communauté scientifique de « reconnaître ce qui a été manqué dans le passé ».

« Là où nous voyons des lacunes, où nous voyons que les femmes étaient sous-représentées, il est important de revenir en arrière et de répéter certaines de ces expériences et de s’assurer que les femmes sont correctement représentées et bien comprises », a-t-elle déclaré.

Pour Roger, une partie de la solution consiste également à avoir plus de diversité sur le terrain.

« Il a été reconnu que la diversité … est vraiment d’une importance cruciale – avoir plus de femmes cardiologues et avoir des cardiologues de population plus diversifiés, y compris la race et l’ethnie », a-t-elle déclaré.

« Il existe des preuves scientifiques que la relation avec les patients se construira de manière plus confiante et donc plus efficace lorsque les hommes et les femmes ou les membres de certains groupes raciaux et ethniques pourront s’identifier à leur fournisseur. »

Produit par Enza Uda.