Une étude autrichienne sur la station de ski montre une immunité COVID-19 plus durable

Selon une étude de l’Université de médecine d’Innsbruck, la majorité des résidents de la station de ski d’Ischgl en Autriche qui ont contracté le COVID-19 l’année dernière bénéficient toujours d’une immunité huit mois après avoir été infectés.

On pense que la station a été le théâtre du premier événement de « super-épandeur » de coronavirus en Europe.

Les chercheurs ont découvert que près de 90% des personnes testées positives en avril avaient encore des anticorps contre le virus en novembre.

La principale agence de santé publique autrichienne AGES, estime que l’épidémie d’Ischgl, dans laquelle des milliers de personnes de toute l’Europe ont été infectées, a commencé en février de l’année dernière avant que les premiers cas en Autriche ne soient détectés.

On pense que l’étude est l’une des plus vastes jamais réalisées sur la plus longue période de temps.

Les chercheurs disent que cela aidera à répondre à la question de savoir combien de temps l’immunité dure après l’infection.

Le Dr Wegene Tamire Borena a dirigé la recherche. Elle dit que les conclusions de l’étude sont soutenues par des recherches similaires menées ailleurs.

«Ce que nous avons trouvé est fortement corrélé avec les résultats des quelques autres études publiées, comme en Angleterre il y a quelques semaines, qui ont révélé que 88% des personnes étaient encore immunisées après six mois», dit-elle.

