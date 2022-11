Une étude Apple révèle des changements temporaires du cycle menstruel liés à la vaccination contre le COVID-19

La L’étude sur la santé des femmes d’Apple a révélé une augmentation légère et temporaire de la durée du cycle menstruel associée à la vaccination contre le COVID-19.

Les résultats, Publié dans npj Médecine numérique, comprenait plus de 9 600 participants qui ont enregistré plus de 128 000 cycles dans des applications de suivi sur leurs iPhones. Quatre-vingt-huit pour cent ont été vaccinés.

Cinquante-cinq pour cent des participants à l’étude vaccinés avaient reçu le vaccin Pfizer-BioNTech, tandis que 37 % avaient reçu Moderna et 8 % avaient reçu le vaccin Johnson & Johnson.

L’étude a révélé une augmentation de 0,50 jour de la durée du cycle lorsque les participants ont reçu leur première dose de vaccins à ARNm et une augmentation de 0,39 jour lorsqu’ils ont reçu leur deuxième dose par rapport à leurs cycles de pré-vaccination. Pour le vaccin Johnson & Johnson à dose unique, l’étude a révélé que les cycles étaient en moyenne 1,26 jours plus longs que la pré-vaccination.

Les chercheurs ont également noté que l’association entre la dose et la durée moyenne du cycle variait en fonction de la phase du cycle menstruel au cours de laquelle les participantes recevaient l’injection. Recevoir l’un des vaccins pendant la phase folliculairelorsque le corps se prépare à libérer un ovule, était associée à une augmentation de la durée moyenne du cycle.

Ils n’ont trouvé aucune preuve d’une durée de cycle plus longue lors de la réception de la première dose d’ARNm ou du vaccin Johnson & Johnson pendant la phase lutéale, qui survient après l’ovulation et avant le début des règles. Cependant, ils ont noté que la deuxième dose de vaccins à ARNm était associée à une diminution de la durée moyenne du cycle par rapport aux cycles de pré-vaccination.

“Nos résultats suggèrent une petite augmentation non persistante de la durée moyenne des cycles menstruels au cours desquels un vaccin a été administré. De plus, le vaccin J&J a été associé à une augmentation significative de la probabilité d’un cycle cliniquement long (> 38 jours); cependant , cette augmentation n’a pas persisté dans le temps », ont écrit les auteurs de l’étude. “Nous avons trouvé des preuves que la vaccination augmentait la durée du cycle pendant environ 1 à 2 cycles après la vaccination. Après cela, les cycles sont revenus à leur moyenne d’avant la vaccination.”

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Autres études ont trouvé des changements dans les cycles menstruels associés au vaccin COVID-19, bien que les auteurs de l’étude Apple aient noté qu’il n’y avait aucune preuve que le vaccin ait un impact sur la fertilité.

Ils ont également fait valoir que la recherche avait plusieurs points forts, car elle comportait un échantillon vaste et diversifié. Certaines limites incluent l’impossibilité de distinguer les sous-populations telles que les participants ayant des problèmes de santé préexistants, le recours à des données autodéclarées et des informations limitées sur les niveaux d’hormones ou d’autres données liées aux menstruations. L’étude n’incluait également que les utilisateurs d’iPhone aux États-Unis, elle n’est donc peut-être pas généralisable à tous les groupes.

“La vaccination COVID-19 est largement considérée comme sûre, et il n’y a aucune preuve qu’elle affecte la fertilité dans les modèles de laboratoire, les essais cliniques ou les études d’observation. Pourtant, la réponse immunitaire ou le stress associé peuvent lier le vaccin à certains changements menstruels temporaires”, ont écrit les chercheurs. “Une meilleure compréhension de ces associations, telles que leur existence et l’ampleur et la persistance des changements potentiels, aidera les cliniciens à conseiller les patients sur la vaccination.”