Une étude américaine révèle que les fraises améliorent la santé cardiaque et réduisent le cholestérol

Les maladies cardiovasculaires restant l’une des principales causes de décès dans le monde, une nouvelle étude a mis en évidence les fraises comme un moyen naturel et délicieux de favoriser la santé cardiaque et de gérer le cholestérol. Cette recherche a révélé des bienfaits importants pour la santé associés à une consommation régulière de fraises entre (1 et 4 tasses par jour), notamment pour améliorer la santé cardiométabolique.

Menée par des chercheurs de l’Université de Californie à Davis et financée par la California Strawberry Commission, la revue de la littérature, publiée dans le numéro de septembre 2024 de Critical Reviews in Food Science and Nutrition, a consolidé les résultats de 47 essais cliniques et 13 études observationnelles publiées entre 2000 et 2023. Il a conclu que les fraises regorgent de phytonutriments bénéfiques comme les polyphénols et les fibres, qui aident à réduire les niveaux de cholestérol LDL et de triglycérides tout en réduisant l’inflammation. Le résultat est une meilleure santé cardiaque globale et une meilleure gestion des facteurs de risque cardiovasculaire.

Qu’elles soient fraîches, congelées ou lyophilisées, une dose quotidienne de fraises peut avoir un impact substantiel sur la santé cardiométabolique, en particulier chez les personnes présentant un risque plus élevé de maladie cardiaque. En améliorant le métabolisme lipidique et en réduisant l’inflammation systémique, les fraises contribuent à réduire le risque de développer des maladies cardiovasculaires.

« Les fraises sont riches en phytonutriments bénéfiques pour la santé cardiaque », a déclaré Roberta Holt, Ph.D., chercheuse principale de l’étude à l’Université de Californie à Davis. « Notre étude a révélé que la consommation régulière de fraises réduit non seulement le cholestérol, mais contribue également à réduire l’inflammation, un facteur clé des maladies cardiaques. Cela signifie que le simple fait d’ajouter une tasse de fraises à votre routine quotidienne peut réduire considérablement votre risque d’événements cardiovasculaires. »

Au-delà de la santé cardiaque, l’étude révèle des bénéfices intéressants pour la santé cérébrale. Cette recherche suggère que les fraises pourraient aider à retarder le déclin cognitif et à protéger contre la démence, grâce à leur riche teneur en flavonoïdes. Les fraises peuvent soutenir les fonctions cognitives et combattre le stress oxydatif, facteurs clés pour garder le cerveau alerte à mesure que nous vieillissons.

Toby Amidor, MS, a déclaré : « Les gens recherchent des solutions naturelles à base d’aliments pour gérer leur santé et les fraises offrent un moyen pratique, délicieux et abordable de soutenir la santé cardiaque. Elles regorgent de phytonutriments, de fibres et de vitamines, en particulier de vitamine C. , et peut être facilement ajouté aux smoothies, aux yaourts, aux salades ou consommé comme collation.

Amidor a rejoint l’équipe de la California Strawberry Commission lors de la récente conférence et exposition sur l’alimentation et la nutrition du 6 au 8 octobre à Minneapolis, où elle s’est connectée avec des milliers de diététistes nutritionnistes agréés pour partager des messages clés sur la nutrition et la durabilité, aux côtés du producteur de fraises californien Neil Nagata.

