Une étude américaine indique que la production de cocaïne reste élevée en Colombie

Les chiffres de la production de cocaïne sont légèrement inférieurs à ceux de 2020, lorsque le pays produisait 994 tonnes de cocaïne et plantait 245 000 hectares de coca, selon l’étude annuelle de la Maison Blanche. Mais la production de cocaïne est toujours nettement plus élevée qu’il y a dix ans, lorsque la Colombie produisait environ 273 tonnes de drogue.

La Maison Blanche a noté dans sa déclaration que la Colombie “reste un proche allié et partenaire” des États-Unis lorsqu’il s’agit de lutter contre la production de cocaïne, et a déclaré que l’année dernière, les forces armées colombiennes avaient éradiqué manuellement 103 000 hectares de coca et saisi plus de 750 tonnes. de la drogue.