Une étude affirme que la police prédictive ne fonctionne pas très bien

Police prédictive : le domaine d’application de la loi à la mode qui utilise la collecte et l’analyse de données pour essayer prédire où les crimes auront lieu– a été très populaire auprès des services de police de tout le pays. Malheureusement, même si certains flics je jure par làil n’y a pas toujours eu une tonne de preuves que la technologie fonctionne réellement si bien. En fait, une nouvelle étude, publiée cette semaine, semble suggérer que, pour au moins une communauté, cela a été une perte de temps totale.

Une nouvelle enquête conjointe de Le balisage et Filaire montre que, pour la ville À Plainfield, dans le New Jersey, la police prédictive a été un gâchis géant et coûteux, qui n’a produit presque aucun résultat utile.

Les deux médias ont examiné un vaste ensemble de données fourni par Plainfield PD qui impliquait quelque 23 631 prédictions faites par Geolitica, un logiciel de prédiction de la criminalité. Geolitica (qui s’appelait auparavant PredPol mais renommé il y a deux ans) prétend utiliser des « stratégies fondées sur les données » pour aider la police à identifier les « points chauds », c’est-à-dire les endroits où la criminalité est la plus susceptible de se produire. Cependant, l’ensemble de données fourni par la police de Plainfield a montré que, sur une période d’environ dix mois, entre le 25 février et le 18 décembre 2018, le logiciel a prédit avec précision où les crimes se produiraient avec un taux de réussite « inférieur à un demi pour cent ». .

Le capitaine David Guarino, du service de police de Plainfield, semble avoir été assez franc sur les lacunes du logiciel. Il a déclaré à The Markup :

« Pourquoi avons-nous eu PredPol ? Je suppose que nous voulions être plus efficaces en matière de réduction de la criminalité. Et avoir une prédiction où nous devrions être nous aiderait à y parvenir. Je ne sais pas si c’est ce qui s’est produit… Je ne crois pas que nous l’utilisions vraiment souvent, voire pas du tout. C’est pourquoi nous avons fini par nous en débarrasser.

Gizmodo et The Markup ont déjà collaboré à une enquête sur le logiciel de Predpol, révélant que les flics l’utilisaient pour communautés de couleur à faible revenu ciblées de manière disproportionnée.

Nous avons contacté Geolitica pour commenter les résultats de la récente étude et mettrons à jour cette histoire si nous recevons une réponse. Filaire Signalé précédemment que l’entreprise envisage de cesser ses activités à la fin de cette année ; certains membres de son équipe ont déjà été embauchés par une autre société chargée de l’application des lois.