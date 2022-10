Une étude affirme comment la Lune a émergé

Une simulation de superordinateur suggère qu’il s’est formé assez rapidement après qu’un corps plus gros a frappé la Terre

La Lune s’est peut-être formée en quelques heures, plutôt qu’en mois ou en années comme on le croyait, selon un modèle astrophysique avancé conçu par des scientifiques de la NASA à l’aide de superordinateurs et publié la semaine dernière dans Astrophysical Journal Letters.

En utilisant une résolution plus élevée que celle disponible au moment où la théorie largement acceptée de l’origine de la Lune a été conçue, dans laquelle un corps de la taille de Mars appelé Theia frappe une Terre primitive il y a environ 4,5 milliards d’années, et les débris résultants fusionnent dans la Lune sur une période de plusieurs mois ou années, le modèle montre que le satellite se forme beaucoup plus rapidement à partir de matériaux provenant à la fois de la Terre et de Theia.

La simulation montre Theia, une planète de la taille de Mars, entrant en collision avec une mini-Terre. La croûte extérieure des planètes est projetée en orbite par l’impact, fusionnant rapidement en deux satellites instables, dont le plus petit se stabilise dans la Lune, tandis que le plus grand est réabsorbé dans la Terre.

La nouvelle théorie aide à expliquer pourquoi la Lune partage une composition minérale similaire avec la Terre, en particulier vers sa croûte – un attribut difficile à expliquer si elle est supposée être composée presque entièrement de débris de Theia, comme le soutient la théorie dominante.

D’autres théories existantes qui prétendent expliquer la similitude de composition chimique entre la Terre et son satellite, comme la théorie de la synestie qui suggère que la Lune s’est formée à l’intérieur d’un tourbillon de roche vaporisée à la suite de la collision de Theia avec la Terre, ne rendent pas compte de manière satisfaisante de son orbite.

La NASA espère utiliser une modélisation haute résolution similaire en conjonction avec de nouveaux échantillons ramenés de ses missions Artemis prévues pour tester cette théorie et d’autres sur l’évolution de la Lune. Les astronautes d’Artemis, le retour très médiatisé de l’agence spatiale américaine aux missions spatiales habitées, seront chargés de prélever des spécimens plus profondément sous la surface de la Lune, ainsi que de parties rarement explorées du satellite, bien que le lancement de l’opération reste en proie à retards et dysfonctionnements techniques.