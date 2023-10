Une étrange prison abandonnée, ravagée par une tornade, utilisée comme décor hollywoodien, figée dans le temps, avec une salle d’exécution et des cellules rouillées

Des images CHILLING ont révélé l’intérieur d’une prison notoire présentée dans un film hollywoodien et dans la performance emblématique de Johnny Cash.

Le pénitencier de l’État du Tennessee, autrefois très animé, est désormais abandonné près de Nashville, avec ses étranges salles d’exécution et ses cellules en ruine.

La prison, construite en 1898, est abandonnée depuis sa fermeture en 1992.

Mais près de trois décennies plus tard, cette prison infernale a été détruite après qu’une tornade ait ravagé le Tennessee en 2020.

Une section de 40 mètres d’un mur de pierre et plusieurs poteaux électriques ont été renversés.

Des tas de murs de briques remplissaient la cour de la prison, mais personne n’a été blessé, a rapporté CNN.

L’audacieux photographe Jeff Hagerman a décidé d’explorer la prison ravagée, révélant l’intérieur poignant du pénitencier de l’État du Tennessee.

Les clichés effrayants montrent l’hôpital oublié de la prison et le matériel dentaire utilisé par les criminels il y a des décennies.

Une autre photo montre un entrepôt rempli de combinaisons de travail et de cartons abandonnés par les détenus.

La célèbre prison a été le théâtre de films acclamés, notamment The Green Mile, The Last Castle et Walk the Line, inspirés de Stephen King.

Le chanteur Johnny Cash s’est également produit devant des détenus en décembre 1968 et a enregistré un album live intitulé A Concert: Behind Prison Walls en 1976.

Aujourd’hui, la prison ne peut être utilisée que pour des prises de vue extérieures en raison de son état.

Mais certaines parties de l’installation sont toujours utilisées par le Département de Correction pour le stockage et comme site d’entraînement pour son unité Strike Force.

Le détenu le plus tristement célèbre de la prison était le tueur James Earl Ray, reconnu coupable de l’assassinat de Martin Luther King Jr. en 1968 à Memphis.

Dans une interview télévisée de 1973, Ray s’est plaint de mener une « existence d’habitant des cavernes » en isolement cellulaire à la prison.

Il a affirmé que les responsables de la prison du Tennessee lui avaient dit qu’il serait maintenu à l’isolement jusqu’à ce qu’il abandonne ses efforts pour obtenir un nouveau procès.

À Cuba, des images obsédantes ont révélé l’intérieur de la célèbre prison où était incarcéré Fidel Castro.

Le redouté Presidio Modelo, situé sur l’Isla de la Juventud (Île de la Jeunesse), est tombé en ruine après les émeutes d’il y a plus de cinquante ans.

En 1953, Castro y passa deux ans, avec son frère Raul, emprisonné par le régime de Fulgencio Batista après avoir mené une attaque ratée contre la caserne Moncada.

La même prison a ensuite accueilli des ennemis du nouveau régime et a développé une réputation de surpopulation et de mauvais traitements, rapporte AtlasObscura.com.

L’architecture de Presidio Modelo est fortement inspirée du centre correctionnel de Stateville à Crest Hill, dans l’Illinois.

Pouvant accueillir jusqu’à 5 000 détenus, la prison infernale cubaine comprend cinq bâtiments de conception panoptique.

Au Salvador voisin, des milliers de gangsters skinheads rivaux sont entassés comme des sardines dans une prison infernale.

Le Centre pour le Confinement du Terrorisme (CECOT) de Tecoluca a ouvert ses portes il y a six mois dans le but de réprimer la violence des gangs dans la capitale mondiale du meurtre.

La méga-prison abrite 12 000 rivaux acharnés issus de deux des gangs les plus redoutés, MS-13 et Calle 18, nés dans les rues de Los Angeles au début des années 1980.

