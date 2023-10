Une étape majeure : le vétéran d’Ashville fête ses 100 ans | Actualités, Sports, Emplois

Quand quelqu’un a vécu exceptionnellement longtemps, il est naturel de se demander comment il a pu y parvenir.

Mary Lidwell d’Ashville fête ses 100 ans aujourd’hui, et en plus de son honnêteté et de son emploi du temps, elle attribue le mérite d’avoir appris à « s’en passer », a-t-elle déclaré lors d’une fête d’anniversaire surprise mardi au centre médical Van Zandt VA.

Ayant grandi pendant la Grande Dépression, Mary Suckinos était l’un des sept enfants d’une ferme à Amsbry, puis à Ashville, à proximité. Elle jouait au baseball avec une balle de billard et même une pomme, prenait à sa sœur endormie les épingles dont elle avait besoin pour elle-même, récoltait du charbon que les cheminots jetaient charitablement par les voitures qui passaient au profit des familles voisines, balayait les salles de classe pour acheter des tickets de bus au lycée, et n’a pris que quelques leçons de piano auprès des religieuses, car « ma mère n’avait pas autant d’argent ».

Pourtant, Mary, dont le père réparait des chaussures et fabriquait du clair de lune pour gagner sa vie, a réussi à se concocter une riche vie militaire d’abord en tant qu’ouvrière en réparation d’avions – une originale « Rosie la riveteuse » – puis est devenue réserviste de la Marine pendant la Seconde Guerre mondiale ; et finalement membre à vie du VFW.

Elle a également mené une vie de famille riche – ses cinq enfants sont sa « plus grande réussite », a-t-elle déclaré mardi.

Son aîné, Blaise, est décédé, mais les autres, Mark, Amy, Carrie et Pat, étaient présents à la fête surprise, qui a eu lieu après l’examen annuel de Lidwell à l’hôpital.

En voyant ses enfants, d’autres proches et le personnel de l’hôpital, elle a versé quelques larmes, l’une des rares fois où cela s’est produit, a déclaré l’un de ses enfants.

Si la rareté des larmes reflète une dureté née du manque, elle peut aussi refléter des expériences douloureuses de l’enfance, comme se casser le bras sur un terrain de balle dans Coupon alors qu’elle rendait visite à sa grand-mère, qui lui a remis le bras en place, lui a appliqué une attelle, puis l’a renvoyée chez elle. trois milles à travers les bois. C’était le lendemain où elle avait eu un œil au beurre noir en jouant au baseball avec une sphère destinée au billard, se souvient Lidwell.

Après avoir obtenu son diplôme du lycée Gallitzin en 1942, bien avant la libération des femmes, elle passe un examen de la fonction publique.

Elle avait des aptitudes pour le travail technique et a été acceptée à la Pennsylvania School of Aeronautics.

Avec un ami, elle a pris un train pour Harrisburg, où se trouvait l’école, et a appris à souder, à souder, à riveter et à épisser des câbles, se rendant à l’école à pied les 20 pâtés de maisons entre sa chambre louée et la Farm Show Arena, où les cours ont eu lieu.

Après avoir obtenu leur diplôme, elle et son ami ont obtenu un emploi d’assembleurs au Middletown Air Depot, où ils ont réparé les ailes, les gouvernails et les ailerons de chasseurs et de bombardiers endommagés par la guerre, afin que ces avions puissent retourner au combat.

Elle a travaillé avec des femmes et des hommes, même si la plupart des hommes étaient « handicapés » d’une manière ou d’une autre qui les empêchait de s’engager dans l’armée active, a déclaré Lidwell.

Elle a envoyé une partie des 50 $ par mois qu’elle gagnait à sa famille dans le comté de Cambria.

Sur les fuselages de nombreux avions se trouvaient des photos de femmes, style pin-up, ainsi que des noms, a-t-elle déclaré, rappelant que l’actrice Betty Grable était un sujet fréquent.

Elle se souvient également qu’une jeune fille qui travaillait dans le département de parachutisme aurait été surprise en train de couper les cordes, selon une rumeur.

«C’était une sorte d’espion», a déclaré Lidwell.

En 1944, Lidwell rejoint la Réserve du Corps des Marines et suit un camp d’entraînement en Caroline du Nord.

Il y avait beaucoup d’exercices, des exercices comprenant le port de masques à gaz dans une chambre remplie de gaz, ainsi que des gardes de nuit.

Ils la réveillaient, lui remettaient un gourdin et la faisaient sortir dans le noir pendant deux heures.

Sa station suivante a été le centre de formation technique navale aérienne de Norman, en Oklahoma, pour la certification, puis l’escadron de réserve des femmes de l’aviation dans une station aérienne d’El Toro, en Californie, où elle a appris à démarrer des moteurs d’avion.

Un jour, lors de la visite d’un de ses frères, ils sont allés ensemble à Hollywood.

Les filles de New York lui ont appris le jitterbug, dit-elle.

Elle aimait la « partie militaire » de ses expériences : marcher vers et depuis le déjeuner, chanter leurs chants de marche.

Elle a aimé la structure, a déclaré sa fille Amy.

Elle « aime toujours que les choses soient faites d’une certaine manière », a ajouté sa fille Carrie.

Lidwell quitta le service en septembre 1946 et retourna à Ashville, où elle épousa le vétéran de la Marine Robert Lidwell la même année.

Il y a quelques années encore, elle allumait son propre four à charbon, en retirait les cendres et cuisait du pain et des tartes, racontent ses enfants.

En plus de jouer du piano, elle a peint à l’huile, est une experte en mots croisés et a beaucoup lu.

Elle aime les romans policiers et historiques, notamment « Guerre et Paix » et « Autant en emporte le vent ». Et elle aime le travail de son compatriote pennsylvanien James Michener.

C’est une fan dévouée des Pirates, gagner ou perdre.

Bill Mazeroski est son favori de tous les temps, a-t-elle déclaré.

Le rédacteur du Mirror Staff, William Kibler, est au 814-949-7038.