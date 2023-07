« Une étape importante pour le commerce britannique »: la Grande-Bretagne signe un accord pour rejoindre le bloc commercial indo-pacifique de 12 milliards de livres sterling | Actualité politique

Kemi Badenoch a signé l’adhésion du Royaume-Uni à un bloc commercial majeur de l’Indo-Pacifique.

Le secrétaire aux affaires et au commerce a signé dimanche le protocole d’adhésion à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en Nouvelle-Zélande.

Cette décision rapproche les entreprises britanniques de la capacité de vendre à un marché d’un demi-milliard de personnes.

La Grande-Bretagne est le premier nouveau membre à rejoindre le bloc – comprenant l’Australie, Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam – depuis sa formation en 2018.

Le Royaume-Uni est également le premier pays européen à entrer.

Il représente le plus grand de Grande-Bretagne accord commercial depuis Brexitréduisant les tarifs pour les exportateurs britanniques vers un groupe de nations qui – avec l’adhésion du Royaume-Uni – auront un produit intérieur brut (PIB) combiné de 12 000 000 £, soit 15 % du PIB mondial, selon des responsables.

La signature est la confirmation formelle de l’accord conclu en mars après deux ans de négociations.

La Grande-Bretagne et les 11 autres membres du CPTPP commencent maintenant à ratifier l’accord, qui au Royaume-Uni impliquera un examen parlementaire et une législation.

Les responsables pensent qu’il entrera en vigueur au second semestre 2024, date à laquelle le Royaume-Uni deviendra un membre votant du bloc et les entreprises pourront en bénéficier.

Avant de mettre la plume sur papier à Auckland aux côtés des ministres des nations du CPTPP, Mme Badenoch a déclaré: « Je suis ravi d’être ici en Nouvelle-Zélande pour signer un accord qui sera un grand coup de pouce pour les entreprises britanniques et générera des milliards de livres de commerce supplémentaire, ainsi que d’ouvrir d’énormes opportunités et un accès inégalé à un marché de plus de 500 millions de personnes.

« Nous utilisons notre statut de nation commerçante indépendante pour rejoindre un bloc commercial passionnant, en croissance et tourné vers l’avenir, qui contribuera à développer l’économie britannique et à s’appuyer sur les centaines de milliers d’emplois que les entreprises appartenant au CPTPP soutiennent déjà d’un bout à l’autre du pays. »

Pour coïncider avec la signature, le gouvernement a publié des chiffres montrant que les entreprises du CPTPP employaient un travailleur britannique sur 100 en 2019, ce qui représente plus de 400 000 emplois à travers le pays.

Alors que la Grande-Bretagne a déjà conclu des accords commerciaux avec les membres du CPTPP à l’exception de la Malaisie et du Brunei, les responsables ont déclaré qu’il approfondirait les accords existants, 99 % des exportations de marchandises britanniques actuelles vers le bloc étant éligibles à des droits de douane nuls.

Les producteurs laitiers bénéficieront d’opportunités d’exportation vers le Canada, le Chili, le Japon et le Mexique, tandis que les producteurs de bœuf, de porc et de volaille auront un meilleur accès au marché mexicain, selon des responsables.

Mais les critiques disent que l’impact sera limité, les estimations officielles suggérant qu’il n’ajoutera que 1,8 milliard de livres sterling par an à l’économie après 10 ans, ce qui représente moins de 1% du PIB britannique.

Le mois dernier, le secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, David Lammy, a déclaré que les conservateurs étaient « malhonnêtes » en affirmant que l’adhésion au CPTPP compenserait la perte de commerce en Europe.

Les responsables annoncent le CPTPP comme une alternative à l’Organisation mondiale du commerce assiégée dans un système commercial international de plus en plus fragmenté.

Le directeur général de HSBC, Ian Stuart, a déclaré: « L’adhésion officielle du Royaume-Uni au CPTPP marque une étape importante pour le commerce britannique, permettant aux entreprises britanniques ambitieuses de se connecter aux marchés de croissance les plus excitants du monde pour les start-ups, l’innovation et la technologie. »

Certains des articles de tous les jours des pays du CPTPP qui deviendront moins chers pour les consommateurs britanniques grâce à l’accord comprennent les bottes Ugg australiennes, les kiwis de Nouvelle-Zélande, les myrtilles du Chili et le sirop d’érable canadien, selon l’Institut de l’exportation et du commerce international.

Après l’adhésion du Royaume-Uni, l’attention pourrait se porter sur d’autres nouveaux membres potentiels, les candidatures de la Chine et de Taïwan étant susceptibles de provoquer des tensions.

