Un moment « d’importance historique », un « jalon important », un « grand pas en avant » – les dirigeants européens ont salué jeudi l’accord post-Brexit récemment dévoilé avec le Royaume-Uni.

Mais la plupart ont également réitéré des avertissements selon lesquels, malgré l’accord, les modifications de la relation actuelle entreront en vigueur le 1er janvier.

La chancelière allemande Angela Markel s’est déclarée « heureuse » qu’un accord ait été conclu, ajoutant: « C’est d’une importance historique ».

Elle expliqué dans une déclaration que le gouvernement allemand examinerait le texte mais qu’il avait été tenu à jour par la Commission.

« Nous serons donc en mesure de juger rapidement si l’Allemagne peut soutenir le résultat des négociations d’aujourd’hui. Je suis très confiante que nous avons un bon résultat ici », a déclaré Merkel.

Le dirigeant français, Emmanuel Macron, a déclaré que « l’unité et la fermeté européennes ont porté leurs fruits ».

« L’accord avec le Royaume-Uni est essentiel pour protéger nos citoyens, nos pêcheurs, nos producteurs. Nous veillerons à ce qu’il le fasse. L’Europe avance et peut regarder vers l’avenir, unie, souveraine et forte », a-t-il écrit sur Twitter.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a qualifié l’accord de « grand pas en avant ».

« L’unité de # UE27 a été et restera la clé », a-t-il ajouté sur Twitter.

« La version la moins mauvaise du Brexit possible »

Préserver la paix en Irlande et assurer une frontière physique entre la province britannique au nord et l’État membre de l’UE au sud a été l’une des questions les plus épineuses pour les négociateurs.

Le Taoiseach irlandais Micheal Martin a déclaré dans un communiqué que « l’accord conclu aujourd’hui est la moins mauvaise version du Brexit possible, compte tenu des circonstances actuelles ».

« Je sais que tout le monde n’est pas satisfait du Protocole, mais je pense que c’est un bon résultat pour le peuple d’Irlande du Nord », a-t-il poursuivi, car il permet un commerce fluide entre les deux entités de l’île et « évite un retour d’un dur frontière »

‘Un soupir de soulagement’

L’accord devra désormais être approuvé par les parlements de l’UE et du Royaume-Uni ainsi que par les décideurs politiques des 27 États membres.

Président du Parlement européen David Sassoli a déclaré dans un communiqué qu’il s’est félicité de l’accord mais a signalé que « la nature de dernière minute de l’accord ne permet pas un contrôle parlementaire adéquat par le Parlement européen avant la fin de l’année ».

« Le Parlement est maintenant prêt à réagir de manière responsable afin de minimiser les perturbations pour les citoyens et les entreprises et d’éviter le chaos et les conséquences négatives d’un scénario de non-accord. Le Parlement poursuivra ses travaux dans les commissions compétentes et en plénière plénière avant de décider s’il donnez votre consentement pour la nouvelle année », a-t-il ajouté.

La Commission a déclaré dans un communiqué que l’introduction de l’accord commercial était « une question d’urgence particulière » et a proposé d’appliquer l’accord commercial sur « une base provisoire, pour une période limitée jusqu’au 28 février 2021 ».

Cela permettrait aux députés européens d’exercer leur « droit de contrôle démocratique, conformément aux traités ».

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il espérait porter l’accord devant les législateurs le 30 décembre.

‘Vandalisme culturel’

D’autres formations politiques au Royaume-Uni étaient moins enthousiastes.

Le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a réitéré que le départ du Royaume-Uni de l’UE « se produit contre la volonté de l’Écosse ».

« Il n’y a aucun accord qui compensera jamais ce que le Brexit nous enlève. Il est temps de tracer notre propre avenir en tant que nation européenne indépendante », a-t-elle ajouté, une fois de plus, soulevant la menace d’une nouvelle demande d’indépendance.

Elle a également déploré le retrait du Royaume-Uni du programme d’échange d’étudiants Erasmus en le qualifiant de « vandalisme culturel ».

Anneliese Dodds, du principal parti travailliste d’opposition, a déclaré avant l’annonce qu’un accord conduirait de nombreuses entreprises à «pousser un soupir de soulagement».

«Pourtant, les premières indications suggèrent que cette mince affaire aura un impact négatif majeur sur le PIB.

« Les industries clés étant soumises à des barrières substantielles, ce ne sont pas les » avantages exactement les mêmes « promis », a-t-elle ajouté.

‘Frottement important’

Pendant ce temps, l’UE aurait approuvé les exportations de viande et de produits laitiers du Royaume-Uni, ce que le National Farmers Union (NFU) a salué dans un communiqué.

« Recevoir le statut de pays tiers de l’UE pour nos produits animaux est absolument essentiel et permettra à un commerce d’exportation d’une valeur de plus de 3 milliards de livres sterling de se poursuivre à la fin de la période de transition », a déclaré la présidente de la NFU, Minette Batters.

«Cela signifie que le Royaume-Uni a satisfait à toutes les normes de santé animale et de biosécurité requises par l’UE pour ce commerce et constitue un pas en avant dans les préparatifs du gouvernement pour la fin de la période de transition.

« Bien que cette liste soit une bonne nouvelle, nous devons garder à l’esprit qu’il y aura des frictions importantes pour nos exportations vers l’UE à partir du 1er janvier et il est crucial que le gouvernement minimise cette perturbation autant que possible dans le temps qui reste », a-t-elle ajouté.