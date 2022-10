Une estimation de réparation de Rs 22 Lakh pour une voiture d’une valeur de Rs 11 Lakh Puzzles Internet

Vous devez sûrement avoir lu des reportages sur quelqu’un qui reçoit une facture d’électricité en lakhs. Mais avez-vous déjà entendu parler d’une nouvelle étrange où le coût de réparation d’une voiture est le double du coût réel du véhicule à quatre roues lui-même ? Oui, tu l’as bien lu! Un homme a reçu une estimation de Rs 22 lakhs pour sa Volkswagen Polo à hayon d’une valeur de 11 lakhs après avoir été endommagée lors des récentes inondations de Banglore.

L’homme, Anirudh Ganesh, a partagé des détails à ce sujet avec des internautes sur LinkedIn. Dans son message, il a révélé qu’il avait envoyé sa voiture pour réparation au Volkswagen Apple Auto Service à Whitefield. Dans une révélation déroutante, Anirudh a déclaré qu’il avait reçu une estimation de Rs 22 lakhs pour sa voiture, qui coûte Rs 11 lakhs, vingt jours après l’avoir envoyée à Volkswagen Whitefield.

Un extrait de son long post sur LinkedIn disait : « Ma voiture a été endommagée à cause des inondations de Bangalore. Au plus fort de la pluie, j’ai sorti la voiture et l’ai envoyée au showroom Apple Auto Whitefield, où j’ai dû pousser ma voiture sur un camion de remorquage dans de l’eau jusqu’à la taille à 23 heures. Personne pour aider, mais nous, les gens de la classe moyenne, sommes des durs. Karlete hai kisi tarah.

Anirudh a en outre déclaré que lorsqu’il a reçu le devis de réparation, il a pris contact avec son assureur, Acko. Dans son message, il a révélé que la compagnie d’assurance lui avait dit: “La voiture serait considérée comme une perte totale et qu’ils la récupéreraient à l’atelier de réparation.” Cependant, à sa grande surprise, le centre de service Volkswagen lui a demandé de payer une somme de Rs 44 840 à titre de frais d’estimation afin de récupérer sa voiture au centre.

Quand Anirudh Ganesh s’est renseigné à ce sujet, il a appris que les frais standard de l’industrie pour les formalités administratives étaient de 5 000 roupies. centre. Après qu’Anirudh ait publié un article sur son sort, de nombreux utilisateurs ont afflué vers la section des commentaires de son message pour partager leurs expériences désagréables avec Volkswagen. En plus de cela, un utilisateur a écrit: «Ce n’est absolument pas acceptable. En dit long sur l’approche dite centrée sur le client de l’entreprise. » Un autre a commenté: «C’est effrayant. Le capitalisme de copinage n’a aucun respect pour la protection des consommateurs ? »

