Une esthéticienne enceinte perd son bébé après que son mari maléfique l’ait kidnappée et battue au milieu d’une affaire de divorce

Une esthéticienne ENCEINTE a perdu son bébé après que son mari maléfique l’ait kidnappée et battue, selon des policiers russes.

Alexandra Polynova, 39 ans, a parlé de l’horrible attaque après qu’elle a été partagée par un influenceur des médias sociaux dans le but de souligner la dépénalisation de la violence domestique dans le pays.

Dmitry Trapeznikov, 39 ans, a été arrêté par la police à Ekaterinbourg pour l’enlèvement et le dénigrement brutal, qui ont eu lieu après qu’elle l’a quitté en raison de violences domestiques.

Des sources policières ont déclaré que le ferrailleur aurait attendu qu’elle quitte son travail d’esthéticienne et l’aurait forcée à monter dans sa Toyota Camry.

Trapeznikov l’a ensuite emmenée dans une maison isolée, où il a retenu la femme enceinte contre son gré, la battant et la torturant avec un fer à repasser, est-il allégué.

Alexandra Polynova a été secourue par la police après que sa mère inquiète a signalé sa disparition.

Elle a subi des blessures à la tête, une commotion cérébrale et une grave perte de sang lors du dénigrement, qui s’est produite après qu’il l’ait harcelée pendant un mois, a-t-elle allégué.

Polynova a déclaré qu’après avoir demandé le divorce pour échapper à la violence domestique, Trapeznikov « voulait me forcer à revenir vers lui.

« C’est pourquoi il m’a enlevé.

« Il m’a battu avec ses poings, m’a donné des coups de pied et m’a torturé avec un fer à repasser.

« Il avait une arme à feu et a menacé de me tuer si je m’enfuyais.

« TUÉ SON PROPRE ENFANT »

Elle a ajouté : « J’étais enceinte de huit semaines. J’ai fait une fausse couche – il a tué son propre enfant. »

Polynova a déclaré que lorsque la police est arrivée, « il m’a dit » va à la fenêtre, mets tes lunettes pour te couvrir les yeux et dis que tout va bien « .

«Je suis sorti et à mes risques et périls et j’ai supplié la police:« Aidez-moi, il me tue. J’ai besoin d’aide ou je ne survivrai pas ».

Les flics ont arrêté Trapeznikov et Polynova a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir subi une perte de sang massive lors de l’attaque.

L’agression choquante a été rendue publique car elle a été mise en évidence par l’influenceuse des médias sociaux Olga Chocolate.

Elle compte plus d’un million de followers et est une amie et cliente de l’esthéticienne grièvement blessée.

L’influenceur a fait écho aux appels à une modification des lois russes faibles sur les violences domestiques après une succession d’attaques épouvantables similaires, afin d’inciter la police à agir avant que des agressions graves mettant la vie en danger ne se produisent.

« Nous devons nous battre pour une (nouvelle) loi sur la violence domestique », a-t-elle exhorté.

L’organisation caritative Human Rights Watch (HRW) a qualifié la législation russe sur les abus domestiques de « négligence mortelle ».

C’est parce qu’il a dépénalisé la violence domestique, entraînant la mort de 22 femmes chaque jour.

Nouvelles du ciel a rapporté qu’en 2018, l’agence gouvernementale des statistiques a enregistré un total de 8 300 femmes tuées en Russie.

HRW a déclaré : « Les médias russes rapportent souvent des décès dus à la violence domestique qui auraient pu être évités.

« La faible réponse de la police fait partie de l’échec systémique des autorités russes à lutter correctement contre la violence domestique.

« Même les personnes confrontées à de graves violences physiques ne bénéficient pas d’une protection et d’une assistance adéquates.

« Les affaires peuvent être poursuivies en vertu de diverses dispositions légales, mais la Russie n’a pas de loi spécifique sur la violence domestique.

« [It doesn’t] permettre des ordonnances de protection pour assurer une aide immédiate et vitale. »

L’association caritative a ajouté : « Les femmes confrontées à la violence domestique ont besoin de protection et de soutien à chaque étape pour échapper aux abus, demander justice et reconstruire leur vie.

« Les autorités russes ont la responsabilité de protéger les droits des personnes, y compris le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements cruels et inhumains, et l’accès à la justice et à la responsabilité.

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, où vous appelez le 999 et appuyez sur « 55 » si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité.

Gardez toujours de l’argent ou une carte bancaire sur vous, y compris de la monnaie au cas où vous auriez besoin d’un téléphone public ou d’un ticket de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous diriger vers une sortie si vous êtes à l’intérieur de la maison et récupérez votre téléphone au cas où vous auriez besoin d’appeler à l’aide.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes potentielles. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain. Women’s Aid offre un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h ou par email helpline@womensaid.org.uk SupportLine est ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.

