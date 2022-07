Une esthéticienne de 30 ans surprise en train de conduire DEUX FOIS selon la limite légale, elle s’est saoulée quelques secondes avant d’être arrêtée

Une esthéticienne qui a été surprise en train de conduire deux fois au-dessus de la limite légale a affirmé qu’elle s’était saoulée quelques secondes avant d’être arrêtée.

Chelsey McDonald, 30 ans, se rendait dans un bar avec des amis dans sa décapotable BMW orange lorsque le groupe a décidé de verser de l’alcool dans leurs globes oculaires.

Chelsey McDonald affirme qu’elle ne s’est saoulée qu’en consommant de la vodka à travers son globe oculaire 1 crédit

L’esthéticienne a nié l’alcool au volant 1 crédit

La mère de deux enfants a insisté sur le fait qu’elle avait été sobre au volant de son véhicule – mais a expliqué qu’elle et ses amis avaient versé des bouchons de vodka dans leurs yeux après s’être garée.

McDonald a déclaré: “Une des filles a dit ‘Allons-nous le mettre dans notre globe oculaire?’

« Apparemment, ça vous saoule beaucoup plus vite que ça ne le fait. J’étais juste excité, j’avais hâte de sortir et de garer la voiture et de pouvoir boire un verre. ”

Au tribunal d’instance de Sefton, McDonald, de Huyton, Liverpool a nié l’alcool au volant, mais a été condamné après un procès au cours duquel les procureurs ont condamné sa défense comme « ridicule ».

Elle a également été reconnue coupable d’avoir agressé un secouriste après avoir donné un coup de pied à la police lors de son arrestation.

L’incident a commencé à 21 heures le 13 novembre de l’année dernière dans le village de West Derby à Liverpool après qu’un membre du public a appelé la police pour exprimer ses inquiétudes concernant la conduite de McDonald’s.

Sur un parking près du pub Hare and Hounds, on l’a vue tourner à droite sans indiquer et juste au moment où un taxi sortait.

Dans un parking près du pub Hare and Hounds, elle a été vue “faisant une petite danse” lorsqu’elle est sortie de la voiture avant de tomber dans le pub avec ses amis.

La police les a rattrapés alors qu’ils s’apprêtaient à se diriger vers la porte.

Des images de Bodycam ont montré McDonald demandant à plusieurs reprises “Que se passe-t-il?” et ‘Pourquoi m’arrêtez-vous?’ puis est devenue agressive après la saisie de son téléphone portable.

Comme elle a plaidé: “Donne-moi mon téléphone, je ne fais rien de mal, qu’est-ce qui se passe?”

‘JE SUIS DÉSOLÉ, JE SUIS ivre’

À un moment donné, McDonald s’est excusée et a dit: “Je suis tellement désolée, je suis tellement ivre”, mais elle s’est ensuite déchaînée avec ses jambes alors qu’elle était menottée.

Alors qu’elle était attachée au sol, elle a donné un coup de pied à un PC dans la région de la poitrine et elle a été placée dans des attaches pour les jambes.

Les tests ont montré que McDonald avait 63 microgrammes d’alcool dans 100 millilitres d’haleine, la limite légale étant de 35 mg.

Donnant la preuve, McDonald a déclaré qu’elle avait bu deux bouteilles de WKD plus tôt dans la soirée, l’une vers 17h30 et l’autre vers 18h10, mais qu’elle s’était sentie “tout à fait bien” en prenant le volant à 20h30.

Ses amies Anna et Kim ont bu une gorgée d’une bouteille de vodka à 8 ou 9 £ sur le chemin, a-t-elle dit, et qu’une fois arrivées, elle a bu trois ou quatre gorgées avant d’avoir chacune un bouchon dans l’œil.

Elle a affirmé qu’elle n’avait trébuché que parce qu’elle avait mal aux yeux à cause de la vodka.

“PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE”

La procureure, Mlle Paula Grogan, a déclaré au tribunal qu’il serait “pratiquement impossible” pour McDonald et ses deux amis d’avoir terminé les jeux à boire bizarres dans les 14 secondes entre son stationnement et sa sortie de la voiture.

Elle a déclaré: «Rien ne suggère que son œil est douloureux sur la vidéo et elle n’en fait aucune mention à l’officier. C’est parce que ce n’est pas vrai.

“C’est quelque chose qu’elle a inventé pour sortir de ce guichet très collant dans lequel elle se retrouve. Elle n’était pas contente de l’idée de passer une nuit dans les cellules.”

Plus tôt, le PC Jordan James a déclaré à l’audience: ” Elle était très ivre, articulait son discours, était instable sur ses pieds et ses yeux étaient vitreux. Elle n’a pas semblé être entièrement avec elle.

“Elle n’a pas coopéré avec les officiers, a refusé de fournir des détails, a refusé de dire comment elle s’est rendue sur les lieux et a simplement rejeté de manière générale ce que nous essayions d’établir.”

Il a ajouté: “Elle a dû être attachée au sol. Elle a commencé à donner des coups de pied et à me donner des coups de pied et a pris contact avec l’estomac et la poitrine.”

Pour l’avocat de la défense de McDonald, Keith Webster, a déclaré: «Le concept de mettre de la vodka dans vos yeux est tellement à gauche, si douloureux, ce n’est pas quelque chose que quelqu’un dirait s’il n’est pas vrai. Pourquoi ne pas simplement dire : “J’ai bu beaucoup de vodka” ?”

McDonald s’est vu interdire de conduire pendant 18 mois, l’a condamnée à un couvre-feu de 12 semaines de 19 h à 7 h et lui a ordonné de payer 395 £ de frais et de suramende compensatoire.

JP Christina Hill lui a dit: “Nous pensons qu’il est peu plausible que le niveau d’alcool puisse être atteint en buvant dans le parking de la manière que vous avez indiquée.”