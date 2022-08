Une esthéticienne de 26 ans révèle un moment horrible où le Range Rover s’est écrasé sur les voies ferrées dans un accident à grande vitesse – tuant son meilleur ami

UNE ESTHÉTICIENNE a raconté le moment d’horreur où une voiture dans laquelle elle voyageait a percuté un mur dans un accident à grande vitesse, tuant sa meilleure amie.

Zamarod Arif, 26 ans, a survécu au terrifiant accident de l’A40 qui a vu le Range Rover culbuter sur les voies de la gare de Park Royal.

Zamarod Arif, 26 ans, a survécu à l’accident d’horreur sur l’A40

Sa meilleure amie, la mère d’un enfant Yagmur Ozden, 33 ans, est décédée tragiquement Crédit: lié à

Les restes de la voiture sur les voies qui traversent la gare de Park Royal dans l’ouest de Londres Crédit : LNP

Le Range Rover s’est retrouvé sur la voie ferrée, encerclé Crédit : LNP

Mais sa meilleure amie Yagmur Ozden, 33 ans, est décédée dans l’accident lorsqu’elle a été éjectée du siège passager arrière alors que le 4×4 a percuté un centre de recharge Tesla Center.

Maintenant, Zamarod, qui était sur le siège avant avec sa ceinture de sécurité, a courageusement parlé de son “évasion miraculeuse”.

S’adressant à MailOnline, elle a déclaré: «J’étais consciente tout le temps dans la voiture. J’ai ressenti chaque chute. J’ai tout ressenti. J’avais regardé le film Tsunami (The Impossible) trois jours auparavant avec Yagmur et il y avait une fille frappée par le Tsunami. L’eau la frappait à gauche et à droite et c’était comme ça. Ce fut la pire expérience de ma vie.

“J’ai tellement de chance d’être en vie.”

Zamarod et Yagmur étaient des amis qui travaillaient ensemble dans le secteur de la beauté.

Ils avaient récupéré le Range Rover avec Rida Al Mousawi après la mort de la batterie de la voiture de Yagmur.

Zamarod s’est cassé la jambe et le bras dans l’accident – Rida reste dans le coma.

Zamarod a poursuivi : “J’étais conscient tout le temps quand le train s’est retrouvé sur la voie.

“J’avais très mal et j’ai juste attendu que les ambulanciers arrivent. Quelqu’un est venu à la voiture et a dit que je devais dire une prière car je n’allais pas survivre. Je ne pouvais pas bouger car ma jambe était coincée.

Elle a ajouté: “Yag était mon meilleur ami et mon cœur se brise. Je sais que j’ai de la chance d’être en vie et j’espère que Rida se rétablira complètement. Je suis tellement triste, mon cœur se brise.

Yagmur, qui laisse derrière elle une fille de 12 ans, a été décrite comme “un ange” dans les hommages de sa famille.

Ils ont ajouté: “Elle avait un lien incroyable avec sa fille et sa fille chérira toujours ces moments qu’elle a passés avec sa mère.

“Elle était très drôle et pouvait remonter le moral de la personne la plus triste instantanément, la mettant de meilleure humeur.”

Cela survient après qu’un chauffeur Uber terrifié a révélé le moment où il a failli mourir dans le smash.

Nawaf Ali, 40 ans, venait de garer sa propre Tesla lorsqu’un Range Rover noir a percuté les balustrades du parking de l’A40 à 120 mph hier.

Le 4×4 a heurté une autre Tesla garée à quelques centimètres de Nawaf – avant de filer derrière le parking et sur les voies ferrées de la gare de Park Royal dans l’ouest de Londres.

Le témoin Nawaf a revécu l’accident terrifiant qu’il a surnommé “quelque chose d’un film d’horreur”.

Le père a débattu du stationnement à côté de la Tesla qui a été touchée – mais a finalement fini par se garer à quelques places plus loin dans un geste qui lui a probablement sauvé la vie.

Nawaf a déclaré: “J’aurais pu mourir et mes enfants n’auraient pas de père.”

Yagmur Ozden est mort après l’accident d’horreur