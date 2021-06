Une esthéticienne qui a mélangé le cocktail de son amie avec de l’ecstasy et l’a regardée devenir « bancale » a affirmé qu’elle « ne savait pas pourquoi elle l’avait fait ».

Tanya Windsor, 25 ans, a ajouté au cocktail de la jeune maman Chantelle Booker une forte concentration de MDMA et lui a dit qu’elle avait ajouté un « ingrédient spécial ».

Tanya Windsor, 25 ans, a évité la prison et a reçu une ordonnance communautaire de deux ans Crédit : Facebook

Par mesure de précaution, Booker a appelé sa mère pour qu’elle s’occupe de sa jeune fille, rapporte Kent Online.

Windsor, de Manse Way, Swanley, a ensuite envoyé à son copain une série de messages WhatsApp s’excusant pour ses actions et expliquant qu’elle ne savait pas pourquoi elle l’avait fait.

Maidstone Crown Court a entendu comment Windsor a regardé son amie réagir après avoir bu le cocktail mystère.

Le procureur Ed Fowler a déclaré: « Cette affaire concerne l’accusé saupoudrant de MDMA dans un cocktail. Windsor et Mme Booker étaient amis depuis environ 10 ans.

« Ils avaient perdu contact et ne s’étaient pas vus depuis trois ans avant cet incident. »

‘INGRÉDIENT SPÉCIAL’

Fowler a déclaré que les deux amis s’étaient rencontrés dans l’appartement de Booker le 15 mai de l’année dernière après s’être échangé des messages.

« L’accusé avait acheté deux cocktails dans des bouteilles de 500 millilitres et Windsor a encouragé Mme Booker à boire celui qui lui était destiné », a-t-il déclaré.

Une demi-heure plus tard, après avoir bu seulement la moitié de son verre, Booker a commencé à se sentir « vacillante » et a demandé ce qui avait été mis dans les boissons, a appris le tribunal.

Windsor lui a dit qu’il s’agissait d’un « ingrédient spécial appelé MD ».

« Booker a été choquée et bouleversée par cela et elle a remarqué que ses pupilles étaient élargies et qu’elle se sentait mal à l’aise. Et par mesure de précaution, elle a demandé à sa mère de s’occuper de sa jeune fille », a déclaré Fowler au tribunal, selon Kent Online.

La victime a également appelé les flics qui ont emporté des échantillons pour analyse qui ont révélé une forte concentration d’ecstasy dans la boisson.

C’était une chose extrêmement stupide pour vous d’avoir fait. Mais j’accepte que vous ayez vraiment des remords. » Flûte à bec James Dawson

Windsor a été arrêté et a admis avoir dopé la boisson, disant aux agents qu’elle savait que Booker était antidrogue.

Windsor a plaidé coupable à « l’administration d’un poison ou d’une substance nocive – MDMA – avec l’intention de blesser, de léser ou de gêner » – une accusation passible d’une peine maximale de cinq ans de prison.

En défense, Christopher Whiteman a déclaré que Windsor avait perdu son emploi dans un spa de beauté en raison de la pandémie de coronavirus.

« Elle a appris de cet incident et a commencé à montrer des signes de maturité. C’était stupide et imprudent, mais n’avait jamais pour but de causer du mal », a-t-il ajouté.

« Même à ce jour, elle ne peut pas expliquer ses actions cette nuit-là ou ce qui l’a poussée à agir comme elle l’a fait. »

Windsor a reçu une ordonnance communautaire de deux ans et a été condamné à assister à 25 jours de réadaptation et à payer 170 £ de frais.

Le juge, le Recorder James Dawson, lui a dit : « C’était une chose extrêmement stupide de ta part. Mais j’accepte que tu aies vraiment des remords. »