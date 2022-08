Une espionne russe s’est fait passer pour une créatrice de bijoux pendant dix ans et a infiltré l’OTAN en “attirant des commandants dans des pièges à miel”

Un espion RUSSE se serait fait passer pour un créateur de bijoux pendant dix ans et aurait infiltré l’OTAN en attirant des commandants dans des pièges à miel.

Maria Adela Kuhfeldt Rivera – de son vrai nom Olga Kolobova – a été démasquée par Bellingcat en tant qu’espionne travaillant pour le service de renseignement étranger russe GRU.

Elle a été déployée pendant près de dix ans en tant que mondaine séduisante

Elle a été déployée pendant une décennie en tant que mondaine séduisante et femme d’affaires tout en établissant des liens étroits qui ont atteint le Royaume-Uni et jusqu’au Moyen-Orient.

Maria Adela a fait son chemin entre Rome, Malte et Paris pendant des années avant de s’installer à Naples, en Italie.

En tant que propriétaire d’une boutique de bijoux en peluche, elle s’est frayé un chemin dans les cercles sociaux de haut niveau et s’est placée au centre de la scène festive internationale de la ville.

Elle a même assisté aux bals organisés par l’OTAN et le US Marine Corps.

Et elle a réussi à devenir secrétaire de l’association caritative de collecte de fonds Lions Club Napoli Monte Nuovo – liée au siège de l’OTAN.

Maria Adela, qui parlait couramment l’italien et l’anglais, se serait “liée d’amitié avec un certain nombre d’officiers de l’OTAN”.

Un officier, qui n’a pas été identifié, a déclaré à Bellingcat qu’il avait eu une “brève relation amoureuse” avec elle.

Elle serait devenue proche d’un certain nombre d’officiers de l’OTAN – et d’un employé de la marine américaine qui, selon elle, avait “un petit béguin” pour elle.

Selon Bellingcat, elle a raconté à ses amis comment elle a été abandonnée en Russie par sa mère péruvienne et élevée par une famille violente.

En 2012, Maria Adela, la fille d’un colonel de l’armée russe, a épousé un Italien.

Mais il était en réalité équatorien et russe, et il est mort mystérieusement à l’âge de 30 ans des suites d’une “double pneumonie et d’un lupus systémique”.

C’est après sa mort qu’elle s’est installée à Naples et a commencé à côtoyer des diplomates de l’OTAN.

L’une des amies de l’espion était Marcelle D’Argy Smith – l’ancienne rédactrice en chef du magazine féminin Cosmopolitan.

Elle se souvient que Maria Adela est venue la chercher à l’aéroport de Naples dans une “voiture très flashy, peut-être une décapotable Audi”.

“Nous étions de très bons amis”, a-t-elle déclaré.

“Elle était comme une filleule ou une nièce. C’était bouleversant de le découvrir.

“Elle était très belle, très discrète. Je ne pensais pas que les autres femmes l’aimaient parce qu’elles ont réalisé qu’elle pouvait, si elle le voulait, être une menace.

“Elle avait beaucoup d’amis masculins mais ils ne semblaient jamais dignes. Elle était si attirante et les hommes semblaient ordinaires et je ne l’ai jamais compris.

Bellingcat a également interviewé le colonel Sheila Bryant, alors inspectrice générale des forces navales américaines en Europe et en Afrique, qui a remis en question l’histoire de Maria Adela.

Elle a déclaré que l’histoire de la femme était “déroutante et peu convaincante” et a exhorté ses collègues à “limiter l’accès” aux informations militaires hautement confidentielles autour d’elle.

Soudain, en 2018, Maria Adela a acheté un aller simple de Naples à Moscou – et ses amis proches en Occident ne l’ont jamais revue depuis.

C’était la même année que le service de renseignement étranger russe du GRU procédait à la tentative d’assassinat de Sergueï Skripal dans les rues de Salisbury.

On pense que Maria Adela pensait que sa couverture avait été brisée après que les opérations du GRU aient été révélées par les agences de renseignement et aient fait une sortie précipitée.

Le dernier message de Maria Adela sur les réseaux sociaux parlait d’un diagnostic de cancer.

Bellingcat pense que la femme qui s’est vendue sous le nom de Maria Adela était en réalité une agente du GRU nommée Olga Kolobova – identifiée par un logiciel de correspondance de photos.

Les enquêteurs ont déclaré que le passeport de Maria Adela n’avait pas été activé depuis son retour à Moscou.

