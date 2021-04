L’espèce nouvellement découverte nommée Travunijana djokovici a été trouvée dans une source karstique des Alpes dinariques près de la capitale Podgorica en 2019.

Parce qu’il est fait de calcaire poreux, un paysage karstique comportera de nombreuses grottes, ruisseaux souterrains et gouffres.

Dan Evans a remporté la meilleure victoire de sa carrière en battant Novak Djokovic au Monte Carlo Masters. – une espèce d’escargot d’eau douce récemment découverte a été nommée en l’honneur de Novak Djokovic «pour reconnaître son enthousiasme et son énergie inspirants». : – https://t.co/oMyVJdRcGUpic.twitter.com/aDg6aNkiJk – Triplicane Sampath (@KairaviniSampat) 16 avril 2021

Les chercheurs Jozef Grego et Vladimir Pesic, tous deux de l’Université du Monténégro, qui ont fait la découverte scientifique, ont déclaré que la dénomination du gastéropode n’était pas liée à son caractère escargot, mais visait plutôt à honorer les défis auxquels ils étaient confrontés pour trouver l’escargot.

« Pour découvrir certains des animaux les plus rares au monde qui habitent les habitats souterrains uniques du karst dinarique, pour atteindre des habitats de grottes et de sources inaccessibles et pour le travail acharné pendant le traitement des matériaux collectés, vous avez besoin de l’énergie et de l’enthousiasme de Novak., » ils ont dit.

La star du tennis de 33 ans a remporté son 18e Grand Chelem en février, battant le Russe Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie.

Le mois dernier, il a établi un nouveau record ATP pendant la plupart des semaines en tant que numéro un mondial, surpassant la star du tennis suisse Roger Federer.

Cette semaine, Djokovic a subi sa première défaite en 2021, perdant de façon sensationnelle face au Britannique Dan Evans à Monte Carlo.