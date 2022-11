Une espèce de chauve-souris américaine dévastée par un champignon est désormais classée en voie de disparition

TRAVERSE CITY, Michigan (AP) – L’administration Biden a déclaré mardi la chauve-souris nordique en voie de disparition dans un ultime effort pour sauver une espèce conduite au bord de l’extinction par le syndrome du nez blanc, une maladie fongique.

“Le syndrome du nez blanc décime les espèces de chauves-souris troglodytiques comme la chauve-souris nordique à un rythme sans précédent”, a déclaré Martha Williams, directrice du US Fish and Wildlife Service.

L’agence est “profondément engagée à travailler avec des partenaires sur une approche équilibrée qui réduit les impacts de la maladie et protège les survivants pour rétablir les populations de chauves-souris nordiques”, a-t-elle déclaré.

Documentée pour la première fois aux États-Unis en 2006, la maladie a infecté 12 types de chauves-souris et en a tué des millions. La chauve-souris nordique est parmi les plus durement touchées, avec des déclins estimés à 97 % ou plus dans les populations touchées. La chauve-souris se trouve dans 37 États de l’est et du centre-nord, ainsi qu’à Washington, DC et dans une grande partie du Canada.

Nommé d’après les taches blanches et floues qui apparaissent sur les chauves-souris infectées, le syndrome du nez blanc attaque les ailes, le museau et les oreilles des chauves-souris lorsqu’elles hibernent dans des grottes et des mines abandonnées.

Cela les amène à se réveiller tôt de l’hibernation et à voler parfois à l’extérieur. Ils peuvent brûler leurs réserves de graisse hivernales et finir par mourir de faim.

La maladie s’est propagée sur près de 80 % de l’aire de répartition géographique où vivent les chauves-souris nordiques et devrait la couvrir entièrement d’ici 2025.

Une autre espèce ravagée par le champignon est la chauve-souris tricolore, que le gouvernement a proposé de classer en voie de disparition en septembre.

On pense que les chauves-souris donnent à l’agriculture américaine un coup de pouce annuel de 3 milliards de dollars en engloutissant les ravageurs et en pollinisant certaines plantes.

Le Fish and Wildlife Service a désigné la chauve-souris nordique comme menacée en 2015. Avec sa situation de plus en plus grave, l’agence a proposé une liste en voie de disparition en mars et a examiné les commentaires du public avant de décider de continuer. Le reclassement prend effet le 30 janvier 2023.

Dans de nombreux cas, le service identifie des zones «d’habitat critique» considérées comme particulièrement importantes pour la survie d’une espèce en voie de disparition. Les autorités ont décidé de ne pas le faire pour la chauve-souris du nord parce que la perte d’habitat n’est pas la principale raison de son déclin, a déclaré la porte-parole Georgia Parham. Attirer l’attention sur leurs lieux d’hibernation hivernale pourrait aggraver les choses, a-t-elle ajouté.

Les efforts de rétablissement se concentreront sur les zones boisées où les chauves-souris se perchent en été – généralement seules ou en petits groupes, nichées sous l’écorce ou dans les cavités et les crevasses des arbres. Émergeant au crépuscule, ils se nourrissent de papillons de nuit, de coléoptères et d’autres insectes.

En vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition, les organismes fédéraux sont tenus de consulter le Fish and Wildlife Service pour s’assurer que les projets qu’ils financent ou autorisent – tels que la récolte de bois, les feux dirigés et la construction d’autoroutes – ne mettront pas en péril l’existence d’une espèce répertoriée.

Pour les propriétaires fonciers non fédéraux, les actions qui pourraient entraîner des meurtres involontaires pourraient être autorisées, mais nécessiteront des permis.

Le Fish and Wildlife Service a déclaré qu’il travaillerait également avec les sociétés d’énergie éolienne pour réduire la probabilité que les chauves-souris heurtent les éoliennes. Ces collisions constituent actuellement une menace dans environ la moitié de l’aire de répartition de la chauve-souris nordique, une zone susceptible de croître à mesure que le développement de l’énergie éolienne se développe.

Le service a approuvé près de deux douzaines de plans permettant aux projets éoliens et forestiers de se poursuivre après que des mesures ont été prises pour les rendre plus respectueux des chauves-souris, a déclaré Karen Herrington, coordinatrice régionale du Midwest pour les espèces menacées et en voie de disparition.

Les opérateurs peuvent limiter le danger en limitant la rotation des pales pendant la saison de migration des chauves-souris et lorsque les vents sont faibles.

La recherche se poursuit pour des méthodes de lutte contre le syndrome du nez blanc, y compris le développement d’un vaccin. Le service a distribué plus de 46 millions de dollars pour la campagne, qui implique environ 150 agences, organisations privées et tribus amérindiennes.

John Flesher, l’Associated Press