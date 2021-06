Une Espagnole interdit les funérailles à sa famille et publie les noms des invités dans la nécrologie qui peuvent y assister

Tout le monde n’a pas la chance de s’entendre avec les membres de sa famille. Les querelles familiales peuvent souvent durer toute une vie, donnant naissance à des rancunes de longue date et à des situations embarrassantes. Cependant, une femme espagnole a littéralement emporté ses rancunes avec elle dans sa tombe lorsqu’elle a interdit à certains membres de sa famille d’assister à ses propres funérailles. Maria Paz Fuentes Fernandez est décédée le 2 juin, mais sa nécrologie fait le tour d’Internet alors qu’elle publiait un message pour ses proches ainsi qu’une liste d’invités exclusive pour ses propres funérailles.

Comme indiqué, publié dans le journal El Progreso à Lugo, Galice en Espagne, elle a écrit que puisque sa famille n’a pas été par le sang depuis longtemps, elle a déclaré dans ses dernières volontés et testament que seules certaines personnes pourraient assister à ses funérailles, dont les noms étaient écrits ci-dessous, que ce soit au salon funéraire, à l’église ou au cimetière.

Maria, dont l’âge n’a pas été précisé, a ensuite énuméré 15 noms de personnes autorisées à assister à ses funérailles. Elle a en outre ajouté un message à tous ceux qui ne se sont jamais occupés d’elle de son vivant et a écrit qu’elle voulait qu’ils continuent à vivre loin d’elle, comme ils l’ont fait de son vivant.

Tel que rapporté par le Miroir, le dernier message de la femme a reçu des réponses mitigées de la part des internautes, car certains l’ont qualifiée de courageuse pour avoir dit sa vérité dans ses derniers instants et d’autres ont qualifié cette décision de honte. Un utilisateur impressionné a écrit que si ses proches restaient seuls de son vivant, ils pourraient se perdre avec leur hypocrisie et rester à l’écart de ses funérailles. Une autre personne a applaudi la façon dont la femme les a mis à leur place et un troisième utilisateur a exprimé son respect et son admiration pour elle. Cependant, une personne non impressionnée a écrit que mourir amère est l’une des manières les plus tristes de mourir alors que, d’un autre côté, quelqu’un d’autre a dit qu’elle aurait pu mourir en tant que femme malheureuse et méchante.

Il est important de noter qu’en raison des restrictions liées aux coronavirus, seules 25 personnes sont autorisées à assister aux crémations et aux funérailles.

