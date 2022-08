Une escroquerie ciblant les hispanophones plus âgés coûte 20 000 $ à une femme algonquine, selon la police – Shaw Local

Une escroquerie ciblant les hispanophones plus âgés de la banlieue nord-ouest a fait perdre à ses victimes plus de 60 000 $, dont un cas sous enquête par le service de police d’Algonquin impliquant 20 000 $ de pertes.

La victime algonquine a été approchée le 2 août par un homme et une femme alors qu’elle faisait ses courses dans une épicerie, selon un communiqué du ministère. Le couple a parlé à la personne en espagnol et lui a dit qu’ils venaient du Nicaragua.

Ils ont affirmé, selon le communiqué, qu’ils avaient gagné à la loterie, mais qu’ils avaient besoin d’un citoyen pour réclamer le prix à leur place. Au cours de la conversation, ils ont appelé une troisième personne, qui a prétendu travailler pour la loterie et a confirmé l’histoire à la femme.

La femme a été convaincue de conduire la paire à sa banque à Algonquin et de retirer 20 000 $, ce qui était le prix pour partager les gains de la loterie.

Une enquête a révélé que le couple avait approché de nombreuses autres personnes âgées, qui étaient toutes hispanophones, selon le communiqué. On pense qu’ils ont été impliqués dans plusieurs escroqueries similaires dans les banlieues nord-ouest et ouest, obtenant plus de 60 000 $ de leurs victimes.

Ils ont été décrits comme étant très insistants, engageant la conversation avec la femme pendant plus de 15 minutes avant de la persuader de les aider, a indiqué la police.

Ceux qui ont des informations concernant l’incident d’Algonquin sont priés de contacter le détective Kory Koehler au 847-658-4531.