Une escroquerie à la carte-cadeau surprend les acheteurs des Fêtes de la Colombie-Britannique

Les cartes-cadeaux et Noël vont de pair comme le Père Noël et les biscuits, mais cette saison des fêtes, ils font les gros titres pour une raison différente.

Le Better Business Bureau (BBB) ​​a lancé un avertissement aux acheteurs après qu’un influenceur des médias sociaux a sonné l’alarme au sujet d’une nouvelle arnaque attirant l’attention cette saison des fêtes.

L’escroquerie, qui circule dans le pays, voit les escrocs placer un autocollant de code-barres sur le code-barres de la carte-cadeau d’origine. Ainsi, lorsqu’un client achète la carte-cadeau, il charge en fait une carte-cadeau complètement distincte que l’escroc possède.

Par exemple, le code-barres d’une carte-cadeau d’un magasin d’alcools de 100 $ serait placé au-dessus d’un code-barres pour une carte-cadeau Playstation de 100 $, a noté le BBB dans l’avertissement. “Si vous n’attrapez pas l’escroquerie lors du paiement, vous finissez par activer leur carte au lieu de la vôtre.”

Les clients ont attrapé l’arnaque lorsque leurs cartes-cadeaux sonnent comme d’autres articles, comme le magasin d’alcools au lieu de Playstation.

La BBB recommande cinq conseils lors de l’achat de cartes-cadeaux en ligne ou en personne.

1. Sachez à qui vous achetez. Des sites Web peu connus peuvent faire la publicité de cartes-cadeaux pour des détaillants populaires avec des rabais importants, mais ces sites Web pourraient utiliser ces offres pour voler des numéros de carte de paiement ou d’autres informations personnelles. La BBB recommande d’acheter directement auprès du commerçant.

2. N’utilisez pas de sites Web tiers pour vérifier le solde des cartes-cadeaux. Certains sites Web qui prétendent vérifier les soldes sont en réalité un moyen de voler de l’argent sur la carte. Ces sites vous demanderont le numéro d’identification de la carte et le code PIN ou le code de sécurité. Les escrocs utiliseront ensuite ces informations pour vider l’argent de la carte.

3. Méfiez-vous de la valeur de la carte-cadeau. Les cartes-cadeaux notées BBB peuvent sembler être le cadeau parfait pour cette personne difficile à acheter, mais il y a des inconvénients. Par exemple, si le magasin ferme ses portes, la carte-cadeau n’aura aucune valeur.

4. Enregistrez la carte-cadeau. Certains détaillants offrent la possibilité d’enregistrer la carte-cadeau et la BBB recommande d’en profiter car cela peut faciliter la protection du solde.

5. Regardez de plus près lorsque vous achetez une carte-cadeau physique. « Peu importe où les cartes-cadeaux sont affichées dans le magasin, les voleurs sont connus pour retirer les cartes-cadeaux du présentoir et enregistrer les numéros associés à cette carte, y compris le code PIN d’activation. Avant d’acheter une carte-cadeau, examinez attentivement l’emballage à la recherche de déchirures, de plis ou d’autres signes d’altération, et vérifiez si le code PIN est exposé. Si quelque chose semble suspect, il est probablement préférable de prendre une autre carte et de remettre la carte compromise au service client du magasin.

Découvrez comment éviter davantage d’escroqueries liées aux vacances en visitant BBB.org/holiday.

