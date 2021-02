Une équipe de police à la bombe répondant à un appel de colis suspect dans une église de l’Ohio a fait une découverte inattendue: six chatons nouveau-nés et leur mère dans un sac de sport.

Le bureau du shérif du comté de Butler a déclaré que son équipe de bombes avait été appelée jeudi dans une église de New Miami. Lorsque les policiers ont entendu des ronronnements au lieu de tic-tac provenant du sac noir, ils ont utilisé leur équipement à rayons X pour voir ce qu’il y avait à l’intérieur.

Les chatons d’un jour et leur mère ont été retrouvés avec une note indiquant qu’ils étaient nés mercredi.

«Le nom de maman est Sprinkles», disait également la note. « Elle a commencé à accoucher à 14 heures »

Un message sur la page Facebook du bureau du shérif a déclaré que la mère et les chatons «vont bien et sont chaleureux, confortables et nourris. Ils étaient pris en charge dans une société humaine locale.