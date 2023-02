Une escouade de 6 écureuils renifleurs de drogue est la dernière ligne de défense de la Chine contre la drogue

Un écureuil roux. (Liam McBurney/Images PA via Getty Images)

Une ville chinoise entraîne des écureuils à flairer la drogue.

Six écureuils forment désormais une sous-unité de la brigade canine de la police de la ville de Chongqing.

Leur entraîneur, Yin Jin, a déclaré aux médias locaux que ses écureuils avaient un odorat « aigu ».

Une ville chinoise ajoute une nouvelle équipe à ses forces de police : les écureuils renifleurs de drogue.

La brigade cynophile de la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, dispose désormais d’une équipe de six écureuils roux pour les aider à détecter la drogue dans les coins et recoins des entrepôts et des unités de stockage.

Dans une compilation de clips vidéo publiés en ligne par le média chinois People’s Daily, les écureuils sont vus en train de gratter des boîtes et d’escalader une variété d’objets. Dans certains clips, on voit les écureuils se précipiter entre des boîtes et des bidons de tailles et de couleurs similaires, avant de s’arrêter pour les renifler.

La police de Chongqing a déclaré au média lié à l’État Le papier que ces écureuils sont petits et agiles, et capables de fouiller dans de minuscules espaces dans des entrepôts et des unités de stockage inaccessibles aux chiens. Les écureuils ont été entraînés à utiliser leurs griffes pour gratter des boîtes afin d’alerter leurs maîtres s’ils détectent de la drogue, a indiqué la police.

“Ces écureuils ont un sens aigu de l’odorat. Mais dans le passé, nos problèmes d’entraînement pour les petits rongeurs n’étaient pas suffisamment développés pour tenter un programme comme celui-ci”, a déclaré à The Paper Yin Jin, un maître-chien de la police chargé de former l’équipe d’écureuils. .

S’adressant à l’état-lié Temps mondiauxYin a déclaré que le programme de formation développé pour les écureuils à Chongqing peut également être utilisé pour entraîner d’autres animaux à détecter les drogues.

La Chine a un politique de tolérance zéro vis-à-vis de la consommation et du trafic de drogue. En 2021un porte-parole de l’ambassade de Chine a qualifié les stupéfiants d’« ennemi commun de l’humanité ».

Les écureuils renifleurs de drogue de Chine pourraient bien être les premiers du genre. Mais des animaux et des insectes autres que les chiens ont également été utilisés pour détecter des substances dangereuses comme des explosifs.

En 2002, le Pentagone a soutenu un projet d’utilisation des abeilles pour détecter les bombes. Pendant ce temps, le Cambodge a rats entraînés déployés pour aider les équipes de neutralisation des bombes à parcourir les champs de mines à la recherche d’explosifs enfouis.

On ne sait pas si la police de Chongqing a l’intention d’étendre sa force d’écureuils renifleurs de drogue. On ne sait pas non plus à quelle fréquence l’escouade d’écureuils sera déployée.

Les représentants de l’ambassade de Chine à Washington, DC, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.