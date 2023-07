Une escouade antibombe scelle la rue par crainte de « produits chimiques dangereux » après qu’un homme couvert d’une substance mystérieuse a été transporté à l’hôpital

Des escouades BOMB ont été envoyées pour sceller une rue par crainte d’une fuite de « produits chimiques dangereux ».

Les flics ont exhorté le public à rester à l’écart après qu’un homme a été retrouvé dans une propriété à Stoke-on-Trent, dans le Staffordshire, couvert d’une « substance inconnue » et transporté d’urgence à l’hôpital.

Un homme dans la quarantaine a été retrouvé ce matin couvert de «produits chimiques dangereux» dans une propriété de Stoke-on-Trent

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux vers 7 heures du matin ce matin après avoir reçu des informations selon lesquelles l’homme avait besoin de « soins médicaux urgents ».

Il reste dans un état stable, ont confirmé les flics.

Une partie de la route a été bouclée tandis que certaines habitations environnantes ont été évacuées par « précaution ».

Un porte-parole de la police du Staffordshire a déclaré: « L’homme, âgé d’une quarantaine d’années, s’est avéré être couvert d’une substance inconnue et des collègues du service d’ambulance des West Midlands et du service d’incendie et de sauvetage du Staffordshire se sont rendus pour fournir un soutien spécialisé à l’individu et pour s’assurer la substance ne présentait aucun risque pour les membres du public.

« Après une enquête plus approfondie, on pense qu’une propriété sur Abbotts Road pourrait contenir un mélange de produits chimiques dangereux.

« Pour assurer la sécurité de la communauté locale, des collègues de l’équipe de neutralisation des explosifs et munitions de l’armée britannique ont été appelés pour effectuer une recherche spécialisée de l’adresse. »

La surintendante Victoria Downing a ajouté que la réponse était à un « incident isolé » et qu’il n’y avait « aucun risque » pour le public.

Cela survient après que les invités ont été évacués du centre de conférence d’Alton Towers en raison d’une fuite chimique présumée en janvier.

Pendant ce temps, l’hôpital général de Watford a été envahi par des équipes de pompiers le même mois après qu’un déversement de produits chimiques ait produit des fumées nocives.