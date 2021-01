Une escouade anti-émeute a été appelée pour arrêter un feu d’artifice illégal tandis que la police a infligé 32 000 dollars d’amende et effectué plus de 200 arrestations lors d’une répression dans tout l’État le soir du Nouvel An.

Une grande foule s’était rassemblée pour regarder le déploiement illégal de feux d’artifice à Villawood, dans l’ouest de Sydney, bien que les fêtards aient été rapidement dispersés par une escouade anti-émeute et la célébration a pris fin.

La police a arrêté 219 personnes et porté 290 accusations dans toute la Nouvelle-Galles du Sud pendant le reste de la nuit.

Sur les 1 400 établissements autorisés qui ont fait l’objet de patrouilles, cinq ont reçu des avis de violation de pénalité de 5 000 $.

Sept personnes ont également reçu des avis d’infraction de 1 000 $.

Une grande fête dans un AirBnB dans le district de Hills, dans le grand ouest de Sydney, a également été fermée.

La police continue d’enquêter sur le parti et pourrait émettre jusqu’à 30 infractions.

Le commissaire adjoint Mick Willing a déclaré que les Sydneysiders se sont généralement bien comportés.

«Nous avons vu des foules clairsemées dans la ville, avec seulement 5 000 laissez-passer du Nouvel An scannés pour entrer dans la zone verte», a-t-il déclaré.

« Cela s’est reflété sur le port, avec seulement 20 pour cent de patronage de navires par rapport à ce que nous avons vu les années précédentes. »

Le commissaire Willing a félicité la police pour avoir réussi à réprimer les contrevenants aux règles au cours de la nuit.

« Il était toujours décevant de voir certaines personnes imprudentes et ne pas respecter les règles, la police des banlieues étant occupée à disperser les congrégations, à donner des instructions et à saisir des feux d’artifice illicites à plusieurs reprises.

« Je voudrais remercier les membres de la communauté qui ont rendu leurs projets sûrs contre le COVID et ont célébré le début de 2021 de manière responsable, dans ce que nous espérons être une meilleure année pour tout le monde.

