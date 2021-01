Le transfuge nord-coréen Jiyhun Park espère devenir conseiller à Bury. – Andrew Fox

C’est un refrain familier dans la politique britannique que plus de représentants élus devraient venir d’horizons différents, avec des expériences de vie plus diverses.

Mais peu de gens pourraient prétendre à une vie aussi inhabituelle et pénible que Jihyun Park, la candidate conservatrice au conseil local de Bury, âgée de 52 ans, qui a passé les 40 premières années de sa vie à fuir le gouvernement nord-coréen.

Son long voyage au Royaume-Uni a consisté à laisser sa famille derrière elle, à être passée clandestinement à la frontière chinoise – deux fois – par des trafiquants d’êtres humains, à passer des années dans un camp de travaux forcés en tant que prisonnière et à être vendue à la traite des esclaves sexuels.

Mme Park, aujourd’hui militante des droits de l’homme et réfugiée, est née dans la province du Hamgyong du Nord, dans le nord rural du pays à la fin des années 1960.

«Enfant, je ne savais pas ce que signifiait avoir l’estomac plein parce que nous avions toujours faim», dit-elle.

«Le gouvernement contrôlait totalement nos libertés: la liberté d’expression, la liberté des politiciens, tout. La vie en Corée du Nord était comme l’esclavage.

Mme Park se souvient avec douleur de la famine nord-coréenne, qui a paralysé le pays dans les années 1990 après l’effondrement de l’URSS et la fin du soutien financier au régime.

Les estimations officielles du nombre de tués sont incertaines, mais son oncle faisait partie des centaines de milliers de morts de faim, alors qu’elle soupçonne la mort de son père peu de temps après qu’elle et son frère ont décidé d’essayer de s’échapper en Chine.

«Tout le monde a vu des cadavres dans la rue, de leurs voisins et des membres de leur famille», dit-elle.

«J’ai laissé mon père malade seul dans la salle à manger froide. Je ne sais toujours pas quand il est décédé ni où se trouve son corps.

Mme Park et son frère ont été passés en contrebande à travers la frontière montagneuse par des trafiquants sexuels, qui les ont séparés et l’ont vendue à un agriculteur chinois, pour environ 500 £.

Son frère a été capturé et renvoyé en Corée du Nord. Elle ne l’a jamais revu.

Pendant cinq ans, elle a vécu comme femme au foyer en captivité, à l’abri des yeux des autorités chinoises, qui renvoyaient régulièrement des transfuges de l’autre côté de la frontière en tant que prisonniers politiques.

Après avoir été découverte, elle a également été renvoyée en Corée du Nord et emprisonnée dans un camp de travail. «Nous avons été traités comme des animaux», dit-elle.

«Nous avons travaillé sans chaussures dans les montagnes et dans les zones agricoles, cultivant du maïs et des haricots.

«Il y avait des pierres et du verre partout, donc nos pieds saignaient souvent et ils s’en moquaient.

Sa libération est intervenue seulement après qu’une coupure au pied soit devenue si gravement infectée qu’elle ne pouvait plus marcher.

«Ils m’ont laissé partir parce que je ne pouvais pas travailler. Ma température était de 40 degrés et ma jambe suintait d’un liquide jaune », dit-elle.

«L’enflure était dégoûtante et la couleur de mes cheveux et de ma peau a changé. J’avais l’air inhumain et ils ont dit que je ne devais pas mourir en prison – je devrais mourir à l’extérieur.

Mme Park est également une militante des droits de l’homme – Andrew Fox

Mais devant les portes de la prison, et désespérée d’échapper au pays et de trouver la liberté, Mme Park a contacté un autre réseau de trafic sexuel et leur a demandé de la transporter à nouveau de l’autre côté de la frontière en pleine nuit.

Après avoir parcouru les montagnes sur sa jambe blessée avec un courtier, Mme Park est montée dans un taxi et a convaincu le chauffeur, un espion des autorités chinoises, qu’elle avait été blessée par une morsure d’escargot lors d’une randonnée.

Le chauffeur a décidé de ne pas les dénoncer à la police, renonçant à une belle récompense, et leur a permis de continuer leur voyage.

Se rendant compte que sa vie avait été sauvée par la femme qu’il envisageait de vendre en esclavage en Chine, le trafiquant l’a laissée libre.

«Il a dit que je l’ai sauvé, lui et sa famille, qui étaient toujours en Corée du Nord. Alors cette fois, il m’a sauvé », a-t-elle dit.

Maintenant libre en Chine mais essayant de quitter le pays, Mme Park a rencontré l’amour de sa vie lors d’une tentative d’évasion ratée à travers la frontière mongole.

«Il y avait une clôture de deux mètres de haut et la police chinoise patrouillait dans la zone frontalière», explique-t-elle.

«J’ai vu une voiture de police juste devant moi et j’avais vraiment peur d’être attrapé.

«Mais cet homme, qui avait déjà traversé la frontière et ne pouvait pas me trouver, est revenu pour me sauver.

«Il m’a sauvé et après, je suis tombé amoureux de lui.

Mme Park a fait appel à un pasteur américano-coréen pour qu’elle et cet homme – maintenant son mari – se réfugient en Europe par l’intermédiaire des Nations Unies. En janvier 2008, ils sont arrivés en Grande-Bretagne, prêts à commencer une nouvelle vie.

Mais pour une femme qui avait passé sa vie en captivité, la différence était frappante.

«Je suis arrivée à Heathrow et j’ai été choquée», se souvient-elle.

«J’avais appris l’histoire de l’Angleterre lorsque j’étais en Corée du Nord, et j’ai appris que les hommes portaient toujours un chapeau et les femmes portaient une robe. J’avais imaginé que c’était un pays vraiment romantique.

« Mais quand je suis arrivé, les gens portaient la même chose que nous – des pantalons et des jeans, les mêmes que les styles asiatiques. »

Mme Park a commencé à travailler sur les droits de l’homme et le plaidoyer pour les transfuges nord-coréens, armée de compétences en anglais et d’une qualification en mathématiques GCSE.

Elle prépare maintenant sa campagne pour les élections locales de mai, lorsqu’elle se présentera comme candidate conservatrice à Bury, dans le Grand Manchester.

Alors, après une vie de fuyant les dictateurs, les réseaux de trafic sexuel et l’emprisonnement politique, pourquoi Jihyun veut-elle passer sa vie en tant que femme libre dans la politique locale?

«L’année dernière a été vraiment difficile pour les gens du monde entier», dit-elle.

«Chaque jour, je m’assois et j’entends combien de personnes sont mortes de Covid. C’est vraiment douloureux pour moi, car j’ai déjà vu les cadavres entassés en Corée du Nord.

Mme Park dit que la population locale «a besoin de quelqu’un pour écouter sa voix» et décrit le Parti conservateur comme un phare de «liberté, de justice et d’une vie heureuse en famille».

Mais évitant la question de savoir si elle envisagerait un jour de se présenter comme députée, elle décrit le rôle de conseillère comme étant moins politicien et plus «leader communautaire».

«Quand je suis arrivée au Royaume-Uni, les Anglais m’ont aidé et m’ont accueilli, et je leur en serai toujours reconnaissante», dit-elle.

«Ils m’ont donné des défis et des opportunités, et une nouvelle vie. «Maintenant, je peux rembourser les personnes qui m’ont aidé.»